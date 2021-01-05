Бывший капитан Папу Гомес стал изгоем в «Аталанте». «Ювентус» и «Интер» — в поул-позиции

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05 января 2021, 16:31

«Соккер.ру» рассказывает о возможном развитии ситуации вокруг Алехандро Гомеса.

«Аталанта» уже не в силах скрывать существование конфликта между главным тренером Джан Пьеро Гасперини и капитаном «богини» Алехандро Гомесом. Всё идёт к тому, что Папу скоро покинет Бергамо. Он не играет уже две недели и даже тренируется отдельно от всех. Желающих приютить у себя 32-летнего аргентинца немало. Но пока обозначились два главных претендента на атакующего полузащитника.

«Ювентус» или «Интер»?

«Интер» заявил о своих претензиях на Гомеса за несколько дней до Нового года. Появлялись сообщения, что миланцы уже договорились с самим футболистом и теперь сбивают цену с 12 до 8 миллионов евро. Но уже в первые дни 2021 года возник ещё один клуб, желающий приютить у себя Папу. И этот клуб — «Ювентус», ведущий отчаянную борьбу за продление своих чемпионских полномочий. По мнению тренера Андреа Пирло, приход миниатюрного аргентинца усилит атаку «старой синьоры», добавит ей и скорости, и мысли. Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио вообще заявил, что «Юве» — единственный претендент на покупку опального капитана «богини». Что касается самой «Аталанты», то она уже смирилась с потерей аргентинца и теперь руководство клуба думает, как бы не продешевить.

Финансовые возможности «Интера» и «Ювентуса» примерно равны, поэтому и желания заполучить игрока тоже можно признать равными. Многое будет зависеть от самого футболиста. Вряд ли Алехандро захочет присесть на лавочку в новом коллективе. Папу рассчитывает на регулярные выходы на поле. Но при всём уважении к «Аталанте», быть примой у бергамасков вовсе не означает, что тот же статус он получит и в одном из грандов. Первое время придётся побыть «игроком ротации».

А нужен ли вообще Папу Гомес итальянским грандам?

Зачем Гомес «Интеру»? Вряд ли Антонио Конте захочет играть с тремя форвардами. Тем более что в составе миланцев имеется ещё один невысокий южноамериканец — чилиец Алексис Санчес. Поэтому Папу скорее будет отведена роль атакующего полузащитника. Которая отводилась Кристиану Эриксену, так и не заигравшему в рядах «нерадзурри». Но где гарантия, что аргентинец будет играть чаще датчанина? Есть ещё вариант — левый фланг полузащиты, за который отвечает Иван Перишич. Хорват просто так своё место в составе не отдаст, а исход конкуренции между ним и Гомесом пока не совсем ясен. Аргентинец не играл на фланге со времён «Металлиста», мог и утратить некие навыки. К тому же многие футболисты, привыкшие играть в центре и управлять игрой, очень неохотно возвращаются на фланг.

Но в «Ювентусе», если Папу там окажется, ему как раз придётся бегать слева. В Турине аргентинца рассматривают как замену Федерико Бернардески, который близок к переходу в «Герту». А Бернардески, как известно, гоняет на левой бровке. Нет, при желании Пирло может найти Гомесу и иное применение. Но пока Алехандро рассматривается как левый атакующий полузащитник.

Альтернативные варианты будущего

Про остальные пути пока стоит промолчать. Вряд ли Алехандро захочет тянуть из трясины «Дженоа» или «Торино», да и в «Парме» он сможет оказаться только при крайней нужде.

Вариант третий, он же деликатный. В «Аталанте» Папу был лидером и капитаном. В новом клубе ему предстоит многое доказывать заново, что не так-то просто в 32 года. И не факт, что у аргентинца, обладающего весьма непростым характером, сложатся отношения с Конте или с Пирло. Быть может, лучше помириться с Гасперини? Тем более что не все горшки ещё побиты и не все мосты сожжены. Повраждуют, а там, глядишь, и трансферное окно закроется. Придётся искать пути к примирению. Тем более что публично наговорить гадостей друг на друга тренер и капитан ещё не успели. Поэтому пути к восстановлению былых отношений ещё имеются. Причём в шагах навстречу заинтересованы обе стороны. Гасперини, выдавив из команды капитана, рискует провалить сезон. А Гомесу тоже не с руки менять и клуб, и, возможно, амплуа в разгар чемпионата. Поэтому стоит засунуть куда подальше свои обиды и амбиции, а потом доиграть сезон. И уже после разобраться в своих отношениях. Может, конфликт к тому времени будет исчерпан. Или Алексей Миранчук наконец-то адаптируется в команде. Сейчас российский футболист не в состоянии заменить Гомеса.

Пример, правда, не вполне параллельный, — ситуация с Иличичем. Летом словенец под грузом семейной драмы и ситуации с коронавирусом психанул и вообще объявил о скором уходе. Хорошо, что из футбола, а то были и иные опасения. Прошло время, душевные раны затянулись. Конечно, Иличич далёк от своей лучшей формы, но продолжает оставаться игроком «Аталанты». И может ещё вернуться к своему прежнему состоянию.

Что касается «Интера» с «Ювентусом», то вряд ли они будут лезть из кожи вон ради покупки Гомеса. У клубов несколько иные приоритеты. Миланцы собираются укрепить середину поля, ради чего готовят набег на «Челси». Цели — Жоржиньо, Канте и примкнувший к ним нападающий Оливье Жиру, который рассматривается в качестве подмены Ромелу Лукаку. Чемпионы ведут переговоры о приобретении 35-летнего Грациано Пелле, итальянца, проведшего большую часть карьеры за пределами Серии А. Об этом интересном персонаже «Соккер.ру» скоро расскажет в отдельном материале.