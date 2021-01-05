«Фоден может выиграть „Золотой мяч“». Изучаем пагубные привычки английского футбола

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05 января 2021, 20:07

Британская заносчивость мешает талантам развиваться.

У англичан пока не было величайших

Бывший форвард «Манчестер Сити» заявил, что «мир у ног Фодена», якобы Фил может выиграть «Золотой мяч». Харгривз в 2020-м сделал тот же прогноз по Санчо. Аналогичные вещи о будущем Рэшфорда и Кейна слышали несколько раз. Половина сборной Англии может выиграть звание «Игрок года»?

Великих игроков в их истории полно. «Золотой мяч» брали Метьюз, Бобби Чарльтон, Киган (дважды подряд). Но они не величайшие в истории. И побеждали во времена, когда приз нельзя было отдать Пеле. До середины девяностых награждали только европейцев, пока крестный отец Берлускони не вмешался.

А ведь великих в футболе сложно спутать с величайшими, вроде Кройфа. Маленького Йохана достаточно, чтобы опередить любую легенду из Англии. Аргентина дождалась Месси после Марадоны. Португалия – Роналду после Эйсебиу. У Франции есть и Платини, и Зидан.

Никто не оспаривает крутость англичан. Но они не так часто играют в футбол лучше всех в мире. Оуэн отхватил «Золотой мяч» за победу в Кубке УЕФА , но потух в «Реале», словно Йович. Между победами Кигана и Майкла – 22 года, а после успеха Оуэна прошло почти двадцать лет.

Причем легко назвать с десяток игроков начала 21 века, что были не хуже. Добротных англичан – вагон, а уникальных мало. За последние сорок лет только Оуэн схватил «Золотой мяч», немножко опередил Рауля. А вот Бекхэм, Лэмпард, Джеррард и Руни так высоко не взлетали.

Все они – легенды футбола. Но каждого оценивали по британскому стандарту. А тот включает желание поставить своего парня выше, невзирая на объективность. Уместно напомнить слова Джорджа Беста – легенды МЮ из Северной Ирландии, обладателя «Золотого мяча», о Бекхэме:

Он не может бить левой ногой, он не может бить головой, он не может бороться и забивать много голов. Во всем остальном он неплох.

Стабильность и дисциплина – не их конек

Бест, конечно, издевался. У Бекхэма великолепная правая, его передачи – часть футбольной истории. Но Дэвиду всегда нравилось зарабатывать деньги больше, чем тренироваться. Роналду совмещает, а лондонец не умел. Не случайно ведь именно Бекхэм изменил отношение к футболистам.

Дэвид начал в эпоху, когда символом английского футбола был хулиган Гаскойн, который на первой пресс-конференции в «Лацио» попросил тишины, поднялся и громко пустил газы. Позже Пол дал интервью с помощью отрыжки, за что боссы «орлов» оштрафовали его на 10 000 фунтов.

Бекхэм же привнес в футбол гламур, но отчасти забрал дикость. С Дэвидом пришли татуированные модели для реклам. Отвлекался от игры, как знаем по бутсе, которую метнул Фергюсон. Причем и Бекхэм, и великие хулиганы из Англии не были стабильными. И погулять, и выпить обожают.

Рио Фердинанд признался, что в «Вест Хэме» постоянно пили. В августе 1996-го защитник навернул три порции коньяка с колой и просил Реднаппа не выпускать его на замену. Но вышел вместо Билича на последних минутах с «Арсеналом». Таких историй полно — Варди всю молодость стабильно выпивал.

Во время локдаунов вольготное отношение к профессии показали многие в АПЛ . Грилиш сел пьяным за руль и врезался в припаркованные чужие авто. Уокер проституток не чаем поил. Роналду отругал 11-летнего сына Криштиану за чипсы и колу несколько раз в год, а профессионалы чудят.

В АПЛ десятки игроков получают миллионы фунтов в год, но тихо закладывают за воротник. Конечно, поколение Фодена уже не пьет 10 пинт (4.7 литра) пива, как Фердинанд, не шлифует водкой, а на следующий день не играет в АПЛ . Но вспомните про Алли. Деле легко может променять футбол на развлечения.

Джеррард дрался в барах. Лэмпард и Терри пьяными пристали в аэропорту к убитым горем американцам 11 сентября в день теракта в Нью-Йорке. В плане кутежа английские футбольные таланты похожи на бразильских коллег. Но ребята из «селесао» часто талантливее. Что Роналдо делал без колен, а Роналдиньо с перегаром, ни один Фоден и на трезвую голову не сможет.

Переоценка талантов – английская проблема

Фоден демонстрирует великолепный футбол. Но как ему стать первым претендентом на приз «Игрок года в мире» от лиги, где есть Салах, Де Брюйне и Бруну? И будут их аналоги всегда. В первой десятке лучших в истории АПЛ половина – легионеры, Анри, Роналду, Кантона, Рой Кин и Виейра.

При этом местных переоценивают с порога, что постоянно вредит. Грилиша с Хавиньестой сравнивают! Хотя парню из «Астон Виллы» до стабильности победителей ЛЧ , вроде Кросса и Модрича, еще пахать и пахать. За Стоунза и Магуайра отдали дикие деньги, но рядом не стояли хотя бы с Видичем, не говоря о Несте или Мальдини.

Хотя у Сандро и Паоло тоже нет «Золотого мяча», как у Хави или Иньесты. Надо быть еще ярче, еще удачливее еще ближе к голам. И не жить деньгами. Рэшфорд, который во время серии локдаунов жестко воюет с британским правительством и заставил государство оплатить обеды школьникам из небогатых семей – редчайшее исключение.

Куда чаще английские молодые таланты пьют, гуляют, тратятся на азарт и роскошь. Разумеется, благодаря Клоппу, Гвардиоле, Моуриньо, Бьелсе, Хазенхюттлю, Почеттино и остальным иностранцам АПЛ перестала быть безлюдным тактическим островом. Но усилий наставников мало.

Нужен чистый талант и врожденная трудоспособность. Только если Мбаппе допустит ошибку с трансфером, у таких ребят, как Фоден, появится шанс вырвать «Золотой мяч» из рук Килиана. Никакого «мира у ног» у хавбека «Манчестер Сити» пока нет, хотя Гвардиола прав – Фил растет.

Но хватит ли ему дисциплины? Далеко ходить не будем. У Чарльтонов было два сына из большого футбола. Один – Бобби, прилежно пахал, пережив страшную авиакатастрофу, в которой погибли его друзья. А второй – Джеки, тоже стал чемпионом мира, но после победы над Германией проснулся в незнакомом доме, настолько бурно отпраздновал.

Вот только ни одному из британских футбольных братцев не был дарован такой талант, чтобы успевать и кутить, и выносить всех на поле. Возможно, Дункан Эдвардс мог стать величайшим, предтечей тотального футбола, проводником в мир Кройфа. Но этого мы никогда не узнаем, Дункан умер после травм, полученных в Мюнхене.

Так что пока Англия лишь ждет своего Зидана, Пеле, Марадону, Кройфа, Месси или Роналду. Например, в сборной всех времен есть советский футболист, но нет англичан. И никто по этому поводу не возмущается. Настоящие специалисты по английскому футболу никогда не переоценивают ни сборную, ни местных молодых ребят.

Чем раньше на острове поймут, что часто прощают себе то, что большой футбол прощал, пожалуй, лишь Марадоне – тем ближе окажутся по командному и личному классу хотя бы к бельгийцам, которым проиграли в группе Лиги Наций. Новое английское поколение – роскошное. Но зря к ним примеряют «Золотые мячи», перехвалят.