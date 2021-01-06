«Атлетик» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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06 января 2021, 13:25

«Атлетик»

Коллектив из Бильбао проводит привычный для себя сезон. Команда прочно закрепилась на экваторе турнирной таблицы, заняв девятое место. В прошлом туре «Атлетик» с минимальным счетом на своем поле одолел «Уэску» (1:0). Так «львы» реабилитировались за домашнее поражение от «Реал Сосьедад» (0:1).

У хозяев практически нет кадровых потерь на эту игру. Встречу из-за травм пропустят только защитник Йерай Альварес и хавбек Унаи Лопес.

«Барселона»

«Сине-гранатовых» прилично лихорадит в текущей кампании. Пятое место в турнирной таблице и отставание от лидера в десять очков – это явно не те результаты, на которые рассчитывают болельщики каталонцев.

Особенно блекло выглядит игра «Барселоны» в атаке, которая в отсутствии Лионеля Месси кажется абсолютно беспомощной. В прошлом туре подопечные Рональда Кумана довольствовались скромной победой над «Уэской» (1:0) в гостях, которой предшествовала дележка очков дома с «Эйбаром» (1:1). Коутиньо, Жерар Пике, Сержи Роберто и Ансу Фати – эти игроки находятся в лазарете гостей.

Статистика

В четырех прошлых домашних матчах «Атлетика» больше двух голов не забивалось

В семи предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ 2,5

Больше двух голов в Бильбао «Барселона» не забивала с 2015 года – девять поединков

В двух прошлых выездных матчах «Барселона» оставляла свои ворота «сухими»

Прогноз

В какой бы форме не была «Барселона», ее визиты в Бильбао всегда получаются трудными. «Атлетик» умело подстраивается под игру «сине-гранатовых», делая ставку на надежную оборону и контратаки.

Можно не сомневаться, что сегодняшний поединок пройдет в схожем стиле, а мы не увидим голевой феерии. К этому располагает и защита «львов», и низкая результативность «сине-гранатовых» в атаке. Предлагаем взять ставку на ТМ(3) с коэффициентом 1.70 в БК Pinnacle.