Роналду пообщался с Хабибом по видеосвязи

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пообщался по видеосвязи с чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Португальский форвард беседовал с известным бойцом в присутствии своего старшего сына Криштиану-младшего.
📱 @Cristiano ✖️ @TeamKhabib 📞— 433 (@433) January 9, 2021
🎥 @MAKHACHEVMMA pic.twitter.com/cjKoprhI7Q
Также недавно Хабиб встречался с легендой мирового футбола Кларенсом Зеедорфом.
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Ааа... Вы в этом смысле!?! Типо Хабиб насадит Кристинку!??!
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Ааа... Вы в этом смысле!?! Типо Хабиб насадит Кристинку!??!
Вот это новость
Вот это новость