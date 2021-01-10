Роналду пообщался с Хабибом по видеосвязи

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10 января 2021, 19:36

Нападающий «Ювентуса» пообщался по видеосвязи с чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Португальский форвард беседовал с известным бойцом в присутствии своего старшего сына Криштиану-младшего.

Также недавно Хабиб встречался с легендой мирового футбола Кларенсом Зеедорфом.