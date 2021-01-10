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Роналду пообщался с Хабибом по видеосвязи

10 января 2021, 19:36

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пообщался по видеосвязи с чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Португальский форвард беседовал с известным бойцом в присутствии своего старшего сына Криштиану-младшего.

Также недавно Хабиб встречался с легендой мирового футбола Кларенсом Зеедорфом.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
11 января в 08:17
Они обсуждали как лучше Месську ушатать. Хабиб сказал что раздавит его как блоху.
Александр Дубицкий
Александр Дубицкий ответ ilyafrom (раскрыть)
11 января в 03:07
Не факт!!! Бадр Кадури жэ не пошёл!!!
...
Ааа... Вы в этом смысле!?! Типо Хабиб насадит Кристинку!??!
Александр Дубицкий
Александр Дубицкий ответ mangox23 (комментарий удален) (раскрыть)
11 января в 03:05
Тем более что судя по всусам, ой тьфу, вкусам Кристинки ему как раз-то бойцы и нравятся!!!
VERSTECK
VERSTECK
10 января в 23:58
Нашли друг друга. Осталось пожениться.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Adolf33 (раскрыть)
10 января в 23:03
Наверное на английском. Хабиб спокойно может говорить на английском. Ну этот разговор их абсолютно не нужен на футбольном сайте
Adolf33
Adolf33
10 января в 21:20
Интересно,на каком языке они говорили? И второе неужели такая болтовня заслуживает, чтобы это печатать в новостях?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
10 января в 21:19
Удачи им в их дружбе, молодцы, общаются.
League1
League1
10 января в 20:44
Настоящие чемпионы уважают друг друга.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
10 января в 20:39
кюал хабиб на соккере
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
10 января в 20:38
🤦‍♂️
Вот это новость
sv_1969
sv_1969 ответ ilyafrom (раскрыть)
10 января в 20:38
Я тоже вот об этом подумал!
ТТ
ТТ
10 января в 20:34
Прочитав новость подумал,что попал на сайт Чемпионата!
ilyafrom
ilyafrom
10 января в 20:28, ред.
К чему эта новость? Завтра Роналду на шашлык пойдет, то же будет новость?
karnager
karnager
10 января в 19:53
Э - элита...
ДСА
ДСА
10 января в 19:42
Чего не сделаешь, что бы получить лайки в Инстаграм.
beefs
beefs
10 января в 19:37
вот еще один почитатель...
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