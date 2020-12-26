Василий Черов стал игроком «Факела»

«Факел» пополнил свои ряды защитником «Кубани» Василием Черовым, об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Подробности соглашения не разглашаются.
Контракт с «Факелом» подписал 24-летний крайний защитник Василий Черов. ⚡— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) December 26, 2020
Воспитанник «Краснодара» играл за вторую команду родного клуба, а также «Химки», ФК «Афипс», «Дружбу», «Черноморец», «Урожай» и «Кубань».
Добро пожаловать в «Факел», Василий! 🤝🏻
#ФакелВоронеж pic.twitter.com/jorsXNV72l
Напомним, что недавно нападающий Максим Григорьев покинул «Факел».