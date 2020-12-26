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Василий Черов стал игроком «Факела»

сегодня, 11:23

«Факел» пополнил свои ряды защитником «Кубани» Василием Черовым, об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Подробности соглашения не разглашаются.

Напомним, что недавно нападающий Максим Григорьев покинул «Факел».

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 12:39
Да какие могут быть подробности...да и не интересны они...
marut
marut
сегодня в 12:18
Удачи Василию в новом клубе
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 12:14
Защитник лишним не будет...молодцы
Сварожич
Сварожич
сегодня в 12:11
Хорошо Факел подсуетился
drug01
drug01
сегодня в 11:51
Здоровья и удачного старта
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:36
Топ-новость футбола России.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:35
Ну наверное это хорошо для Факела
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:31
Удачи на новом месте...
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