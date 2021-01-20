Роналду сменит клуб в 2021-м. Похоже, хочет играть с Мбаппе в «Реале»

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сегодня, 15:25

Футбольный Париж хорош, но Мадрид лучше.

Интересы семьи

Ирина Шейк жаловалась, что Роналду, когда российская модель была девушкой португальца, всюду брал с собой маму. Год назад у доньи Долорес случился инсульт, и хотя вовремя предоставили врачебную помощь, здоровье у женщины давно подкошено серией серьезных болезней.

Роналду всегда эмоционально реагирует на вопросы об умершем отце или о здоровье Долорес. Его мама жила в Португалии, а навещать ее проще, если вся семья переберется в Мадрид в старый дом. Туда и маму можно привезти, будет ближе к родной Португалии. Также учтите, что дети Криштиану будут по очереди идти в детские сады и школы.

Если семья из аргентинки и португальца хочет, чтобы малыши учились на испанском языке, а не итальянском – снова же, Мадрид становится идеальным выбором, а Майами – следующим. Криштиану легко может обучать детей на дому, приглашая частных учителей, но социализация важна. Сын Роналду легко перейдет в академию «Реала» из школы «Ювентуса».

Также учтем, что семья Криштиану пережила в Италии пандемию. Дом у португальца огромный, но не все семьи легко прошли самоизоляцию. Возможно, Джорджина просит о возвращении в Испанию, где у нее хотя бы подруги были, а не только выводок маленьких детей.

Интересы «Ювентуса»

Много раз слышали, что туринцам нужен Салах. Но не исключено, что команда согласится на Азара в качестве альтернативы. Самому Эдену явно надо подумать, где сыграть в следующем сезоне, ведь в «Реале» дела идут плохо. Возвращение в «Челси», как мечтал, маловероятно – аренда будет невыгодной клубу из Мадрида.

А вот своеобразный «обмен» Азара на Роналду – шанс для «Ювентуса». Зачем эта сделка? У Эдена в «Реале» зарплата 13 млн евро, у Криштиану в Турине – 31. Перестановка цифр местами сильно влияет на бюджет клуба. У «Ювентуса» контракт с португальцем до 2022-го, и с каждым годом футболист падает в цене.

В теории нельзя отпускать своего Ибрагимовича. На практике выгоднее ставить на тех, кто моложе. Пирло необязательно останется главным тренером в новом сезоне, а Роналду необязательно хочет играть за «Ювентус» еще год.

Интересы Зидана

«Реал» так себе. Не только из-за вылета от «Атлетика» в Суперкубке Испании. Там попался хороший соперник. У Марселино классный коллектив. После победы в Суперкубке Испании футболисты исполнили хит «Highway to hell» (намек, куда отправили «Реал» и «Барселону»?). Солировал автор важного гола Вильялибре. Асьер поет не очень, зато с душой:

🎶 Los jugadores del @AthleticClub tocaron el 'Highway to hell' de AC/DC tras la victoria en la #Supercopa



🥁 Batería: @DaniGarcia16



🎸 Guitarra: Óscar de Marcos, Mikel Vesga y Mikel Balenziaga



🎼 Bajo: Iñigo Lekue



🎤 Cantante: Asier Villalibre



📽️ @eitbeus pic.twitter.com/79LiIDm4GZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 19, 2021

А «Ювентус» Пирло или «Реал» Зидана сейчас не похожи на успешную рок-группу по сыгранности и качеству материала. Так что Зинедину срочно нужны новички. И летние трансферы такие клубы, как «Мадрид», готовят зимой. Отсюда переговоры с Алабой. Или Рамосом – Серхио может передумать уходить, если вернут Роналду, ведь помирились.

Зидану выгодно воссоздать чемпионский коллектив. Плюс победитель ЛЧ Алаба, плюс Роналду и еще один важный новичок – вот вам и «Реал», что может горы свернуть. Или для Зинедина, или для тренера Рауля, который пока в роли француза – готовится в «Кастилье».

Интересы Мбаппе

ПСЖ остается потенциальным покупателем контракта Роналду, но есть подводные камни. Криштиану может забраковать Лигу 1. В Серии А привыкал играть долго, еще один чемпионат со своими правилами, только неинтересный – не лучший для него вариант. Вот обыграешь ты «Лион», и что дальше?

«Барселону» обыгрывать веселее. Так что Неймар может оказаться прав – сыграет с Месси, а не с Роналду, в одном клубе, но не в Каталонии. А вот Мбаппе, что якобы уже уведомил шейхов о решении уйти, направляется в «Реал», поскольку «Ливерпуль» вряд ли аккумулирует 200-250 млн евро для трансфера. Тогда как Перес после диетического лета – ни одного трансфера впервые за 40 лет, планирует сделки.

Все знают, что Мбаппе пищит от восторга, если пересекается с кумиром детства – Роналду. Если Криштиану вернется в «Реал», то убедить Килиана выбрать Мадрид станет намного, намного проще.

Интересы «Реала»

Тут же – интересы Переса. Как ему задобрить фанатов, которые в этом сезоне чаще критикуют не Рамоса, не Азара и не Зидана, а скорее самого президента клуба? Нужны эффективные трансферные решения. Сразу три таких на поверхности – Алаба свободным агентом, а потом Мбаппе и Роналду.

Перес в курсе, что эффектность может перекрыть на время неэффективность, поэтому не совсем случайно провел встречу с Криштиану в Турине. Старик из Испании и вечно молодой португалец не друзья, но Флорентино сначала пригласил форварда в Мадрид на матч, чтобы помириться, а теперь летал в гости к Роналду.

Президент «Реала» знает толк в таких сделках. Выход на Мендеша у него всегда в кармане – может позвонить или написать сообщение. Нет ни единой не трансферной причины для встречи в Турине во время пандемии. Если инсайдеры из Италии не врут – идут переговоры.

Интересы Роналду

Представьте, что Месси покидает «Барселону» летом – сейчас такой исход вероятнее, чем пару лет назад. При этом Роналду и Мбаппе заходят в «Реал». Даже если Симеоне останется в «Атлетико» еще на десять лет, у Зидана будет шанс вернуть чемпионскую корону в Мадрид в 2022-м.

А у Роналду возможность на фоне Азара выделиться и заслужить то, что не всегда имел в столице Испании. Криштиану заявлял, что выбрал «Ювентус» отчасти из-за аплодисментов фанатов итальянского клуба после его действий в матче с туринцами за «Реал». Криштиану – эгоцентричный человек, ему важно уважение.

В Мадриде слышал свист трибун, но если в этом сезоне «Реал» хлебнет горюшка, фанаты будут рады его голам. У Роналду на деле не так много вариантов. Для проектов, вроде МЮ или ПСЖ , он может не подходить по возрасту и запросам. А вот «Мадрид» — его клуб. Сам ушел, сам примет решение вернуться. Всё, как Роналду любит – решать самостоятельно.

Пусть немало лет, но знакомый Бензема и новый напарник Мбаппе помогут создать мощное трио. Мората и Дибала – интересные напарники, но у «Ювентуса» нет Зидана, с которым у Роналду неплохие отношения. И Турин – не второй Мадрид. Перед переездом в США Криштиану может еще годик побегать за «Реал», став проводником Мбаппе в мир больших лиг.

Уж точно справится с этой задачей не хуже, чем Азар, который сам в «Реале» пока не заиграл. Сменщик оказался не таким крутым, как изначальный лидер атак команды Зидана. Переса не испугать зарплатой Роналду. Криштиану понял, что Серия А сложнее для форварда, чем Ла Лига. «Реал» вряд ли станет сейчас чемпионом – еще одна причина вернуться и показать, что потеряли чемпионский фактор в Примере и ЛЧ .

А одного Килиана может быть мало. У Мбаппе нет пока такого лидерского характера, французу нужен напарник, что присмотрит за его ростом. Неймар на роль не подходит, ведь не такой профессионал, как Роналду. Криштиану – машина, и Перес понял, что португалец был важнее, чем президенту казалось.