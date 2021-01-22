Бывший спортдир ЦСКА обвинил «Спартак» в организации договорного матча. Проверим-проверим!

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сегодня, 21:10

22 года терпел и не выдержал.

Обвинение

Бывший спортивный директор ЦСКА «чеченского периода» Авалу Шамханов, работавший в московском клубе в конце 90-х при генеральном директоре Шахруди Дадаханове, напомнил о себе резонансным интервью, в котором сорвал немало покровов. Возможно, самой яркой темой стал рассказ о попытках «Спартака» организовать договорные матчи. Дальше прямая речь Авалу Шамханова, чтобы вы понимали, о чем идет речь:

1998 год. Я уже в ЦСКА , началась наша победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко: «Надо срочно встретиться». А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером. Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: «Нет! Сегодня!» Говорю: «Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь — подъезжай». — «Хорошо». Захожу — стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал «Мариотт» на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил. Садимся в моём кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаём вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете». Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привёл Турпала. Чтобы при нём я подписался под это дело — и всё, назад дороги нет. Говорю ему по-чеченски: «Не обижайся, но тебе не нужно сюда лезть. Ты же видишь, в футболе слишком много грязи». Затем к Есауленко поворачиваюсь: «А с тобой, Гриша, условимся так. Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмём то, что хотим. Играть будем честно». Он опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, ещё что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами. На следующий день грохнули спартачей — 4:1!

Улики

Естественно, их нет. Да и откуда взяться каким-то доказательствам 22 года спустя?

Восстановим цепочку событий

Дерби, о котором рассказывает Авалу Шамханов, состоялось в 26-м туре чемпионата России-1998 погожим сентябрьским днем (футбол в нашей стране тогда еще ездил по рельсам «весна-осень»). За 5 туров до финиша чемпионата у «Спартака» было 50 очков, а у его ближайших преследователей — ЦСКА и «Ротора», по 41.

Первый круг того чемпионата «армейцы» завершили на 14-м месте, но после экватора турнирной дистанции что-то в команде щелкнуло, и ЦСКА начал побеждать всех направо и налево, в результате чего включился в борьбу за медали. В итоговой таблице «красно-белые» опередили «красно-синих» всего лишь на 3 очка, однако де-юре титул был оформлен за тур до финиша сезона, заключительный матч чемпионы провели без ряда лидеров и без мотивации и проиграли «Черноморцу».

У «Спартака» был огромный запас прочности перед игрой с ЦСКА , поражение от «армейцев» не лишало команду Романцева статуса суперфаворита турнира, ведь 6 очков отрыва от ближайших преследователей за 4 тура до финиша — это по-прежнему очень много. Причем Есауленко соглашался именно на такой расклад, ведь он предлагал отдать матч ЦСКА . В чем мотивация «Спартака» в таком случае?

Проиграть, но взять с оппонента честное-пречестное слово, что он не «полезет в чемпионы»? Гениальная стратегия, особенно если учесть, что в этом самом матче «Спартак» мог собственноручно отцепить ЦСКА от гонки, победив и нарастив свое преимущество до 12 очков. Авалу Шамханов преподносит ситуацию так, словно Есауленко и Романцев были уверены в поражении «Спартака» и пришли блефовать «на пустой руке».

Однако предпосылок к обязательному поражению «красно-белых» не было, более того, чемпионы двух последних сезонов точно не боялись ЦСКА , несмотря на их победную серию. И да, через три дня после крупного поражения от «армейцев» «Спартак» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов, причем «сливочные» играли в Москве основой: по полю «Лужников» бегали Йерро, Зеердорф, Пануччи, Редондо, Рауль и Миятович, а Гус Хиддинк внимательно следил со скамейки.

Можно было бы предположить, что Романцев целенаправленно готовил команду к «Реалу», собирался пожертвовать матчем с ЦСКА , поэтому Есауленко затеял игру с блефом, чтобы извлечь хоть какую-то выгоду из почти запрограммированного поражения. Но ведь против ЦСКА и «Реала» Романцев выставлял основу: в стартовом составе произошло только три изменения.

И о двух из них нужно сказать подробно: «Спартак» в дерби не мог рассчитывать на ключевых полузащитников Цымбаларя и Титова, которые в предыдущей игре с «Ростсельмашем» получили «лишние» желтые карточки. Цымбаларь, к примеру, удостоился «горчичника» за то, что просто пробежал мимо соперника. И да, игру «Спартака» с «Ростсельмашем» обслуживал Лом-Али Ибрагимов из Грозного, земляк и товарищ Авалу Шамханова и Шахруди Дадаханова.

Вердикт: очень слабо. Не сомневаюсь, что в российском футболе было немало грязи, но эта история выглядит откровенно притянутой за уши. У «Спартака» не было причин до дрожи в коленях бояться ЦСКА , запас прочности в турнирной таблице был огромный, да и какой смысл так подставляться, договариваясь с прямым конкурентом? А если бы Авалу Шамханов оказался не настолько терпеливым и начал бы рубить правду-матку не по прошествии 22 лет?

Второе обвинение

Дальше у «Спартака» матч с «Торпедо». Чтобы догнать «Спартак», нужно было соперника мотивировать. С 2010-го ФИФА запретила стимулирование, а в те годы — норма. Хусаинов выделил 50 тысяч долларов, которые я передал генеральном директору «Торпедо» Жендареву. Сказал: «Это ребятам, если обыграют „Спартак“. Только не вздумай в день матча возвращать! Пожалеешь...» Так Жендарев в тот же вечер перезвонил: «Извини, но принять предложение не могу. Завтра же тебе привезут деньги». Я понял — «Спартак» дал больше. Он и победил со счетом 1:0. Я был на стадионе, внимательно следил за игрой. Чувствовалось — «Торпедо» сдает. Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я специально дождался его после матча. Спросил: «Валер, скажи правду — сдавали?» Он кивнул: «Да, нам сказали в один мяч проиграть». А в следующем сезоне «Спартак» вернул долг «Торпедо» в четвертом туре — проиграли 0:1…

Что касается игры с «Торпедо», то начните с просмотра видеообзора. Проверьте на наличие неспортивных элементов. Может быть, вам покажется странной позиционной ошибка защитника в эпизоде с голом Писарева, хотя футболисты могут так ошибаться и с умыслом, и без оного. А вот у Филимонова была работа до самого финального свистка, и вратарь несколько раз откровенно выручил «Спартак».

Опрос свидетелей

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор «Спартака»:

Глупость какая-то, такого не было. Это очередная «утка». Не знаю, зачем это Авалу, для чего. Он серьезный и хороший парень. Видимо, соскучился по футболу и перепутал что-то. Я в то время был в клубе, и мне никогда таких предложений даже близко не поступало. Да и надо знать Романцева, чтобы рассуждать на эту тему. Он бы никогда в жизни на это дело не пошел. Даже мысли такой не могло быть. Поэтому — глупость чистейшая.

, бывший защитник «Спартака»:

Это все уже смешно, на самом деле. Это из серии: чем невероятнее ложь, тем больше она внимания привлекает. Естественно, ничего о факте договорняка я не слышал. Сначала Шамханов сказал, что «Спартак» предлагал ЦСКА сдать матч — это все оттуда же. Вы можете вообще представить, чтобы «Реал» отдал игру «Барселоне» или «Атлетико»? Это точно так же невозможно. Спортсмены всегда остаются спортсменами вне зависимости от обстоятельств и времени.

, бывший защитник «Спартака» и «Торпедо»:

Если этот человек что-то там сказал, то вы задавайте вопросы ему и другим органам власти. Я в том матче играл в составе «Торпедо», результат был справедливым: мы проиграли, «Спартак» был сильнее, а мы не использовали определенные моменты. Вот и все. А так можно много чего придумать.

Валерий Шантолосов, бывший вратарь «Торпедо»:

Бред полный и вранье! Никогда не занимался такими вещами! Я не помню этого человека, почему он меня грязью обливает? Не знаю. Может, кто-то попросил его?

Андрей Гашкин, бывший полузащитник «Торпедо»:

Мы сдали игру «Спартаку»? Нет, такого не было. Я бы как капитан должен был знать. Ха-ха! А может быть, и нет... Но точно ничего про это не знал и потом не слышал. Никто мне не говорил уступить «Спартаку» Чушь какая-то!

, бывший полузащитник «Спартака»: