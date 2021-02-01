Промес возвращается в «Спартак». Трансферу помогли Мончи, Гасперини и бытовой криминал

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вчера, 12:54

Тен Хагу подарили замену, а фанатам «красно-белых» — любимого Антошку.

«Аталанта», «Севилья» и «Аякс» создали эту сделку

«Спартаку» в лице управляющего директора Мележикова и спортивного директора Попова поставят себе плюсики в карму, если Квинси заиграет. Они причастны к заключению контракта между москвичами и «Аяксом».

Также знаем, что тренер тен Хаг отказывался отпускать Промеса. Не желал терять игрока стартовой обоймы, коим Квинси недавно снова стал. И вот тут на сцену выходит Мончи – спортивный директор «Севильи».

Когда испанцы подписывали Промеса, то Рамон работал в «Роме», это не его сделка. Но теперь Мончи узнал, что тен Хаг не хочет отпускать Промеса, поэтому выручил Марка Овермарса – коллегу из «Аякса», спортивного директора голландцев.

«Севилья» успешно воюет за четверку в Ла Лиге, и в атаке народу хватает – Окампос, Эн-Несери, Сусо, де Йонг, Эль-Хаддади, а теперь еще и Папу Гомес. Тут «Спартаку» впору отправить ящик вина упрямому Гасперини – отказался мириться с лидером «Аталанты».

Одновременно тренер помог Миранчуку — минус один конкурент, а еще и «Спартаку». Мончи посчитал новичка «Севильи» — атакующего хавбека из АЗ Идрисси, лишним. Парень не заиграл, чем «Спартак» не удивить, у них самих Тиль из Алкмара.

Гомес вместо Идрисси, а Уссама вместо Квинси уехал в «Аякс». Теперь в Москве снимут сиквел «Братуха-2», Промес – в главной роли. Аренда, по информации СЭ , обойдется в 500 тысяч евро, а дальше идет выкуп контракта за 9 млн евро.

У Промеса было мало соратников в Амстердаме

Квинси правильно поступил. Во-первых, в «Аяксе» у него был один верный соратник – Эрик тен Хаг. Этот тренер открыл Промеса, ведь вместе работали еще в «Гоу Эхед Иглс» в 2013 году, где воспитанник «Твенте» нашел голы в большом количестве.

Во-вторых, фанатов «Аякса» расстроила история с поножовщиной на вечеринке – зло оценивать любой промах Промеса. В матче против аутсайдера «Виллем II», последнем для Квинси в «Аяксе», его заменили в перерыве при счете 0:0 на Тадича.

И поклонники клуба из Амстердама раскритиковали голландца. Писали в комментариях, что ему пора валить в Москву, если «Спартак» дает 10 млн евро за игрока, который не помогает Овермарсу и ван дер Сару поддерживать имидж «Аякса».

Учитывая все обстоятельства, а также найденную замену, для всех сторон сделки трансфер – самый выгодный. Похоже, голландская прокуратура не мешает Квинси покинуть страну. Уже завтра его ждут в составе «Спартака» на сборах в Дубае.

Футболисты такого класса редко стоят дешевле

В «Аяксе» Промесу платили примерно 1.8 млн евро, но там точно были бонусы, поскольку в «Севилье» вингеру выдали 3.2 млн евро. Проблема лишь в том, что испанцы разочаровались в сделке, голландец не заиграл в Ла Лиге. А вот «Спартак» получил за него 21 млн евро.

Грубо говоря, уже тогда Квинси отработал и покупку из «Твенте» за 11.5, и возможный выкуп контракта в 2021-м. Вот поэтому сделка выгодная. Всего полтора года назад сам «Аякс» заплатил за вингера 15.7 млн евро, сейчас рыночная стоимость футболиста – 15 млн евро.

Но из-за не лучшего поведения за пределами поля москвичам сделали существенную скидку – на треть. Конечно, надо учесть, что если Промес задержится на 3.5 года, то сам получит больше 12 млн евро. Вот только длительные отношения возможны, только если Квинси заиграет.

А если нет, то новый клуб ему найдут быстро, очередь будет длиннее, чем за Тилем. Проблема в «Аяксе» была не в желании – Промес ради тен Хага в полузащите заиграл, и не в мастерстве – его показатели лучше, чем у Мирзова, Тиля или Кокорина в «Спартаке».

Бакаеву еще пахать и пахать, чтобы добиться показателей Квинси. Возвращают не Гулиева, а человека, что в 135 матчах забил 66 гола и сделал 33 результативные передачи. Следующее успешное действие Промеса станет сотым. Немного у москвичей игроков в истории с такой средней статистикой.

Ради Промеса необязательно менять тактику

Тедеско не 70 лет, будет экспериментировать с тактикой в будущем. Но тест схемы «4-4-2» переоценивают, будто Доменико уже принял решение. Даже по отъезду окончательно не определился. Немец еще может пойти не к Федуну прощаться, а к жене — убеждать, что в Москве тоже играют на аккордеонах.

А для Промеса не нужно создавать оркестр, ведь сам такой – команда в команде. И на позиции атакующего хавбека с Кралом и Зобниным за спиной, и на месте одного из двух атакующих хавбеков, если будет один нападающий, и в роли второго форварда в «3-5-2» опытный новичок будет уместным.

Трансфер нужен, чтобы добавить молодой команде опытного бойца. А еще, чтобы задобрить фанатов. Умный ход. Можно отметить позицию Заремы Салиховой, которая постоянно рядом с Федуном, а в вопросе возвращения Промеса не позволила нерешительному совладельцу клуба сыграть в Гинера, когда тому предложили вернуть Вагнера.

Не факт, что 36-летний Лав в ЦСКА сыграл бы осенью хуже с пасами Влашича, Кучаева и Облякова, чем Гайч. Глядишь, бразилец добавил бы парочку победных мячей в РПЛ , а это уже первое место вместо «Зенита» и шанс на премиальные в Лиге чемпионов. Промес тоже может добавить победных действий «Спартаку».

Несложно сыграть круче целого букета новичков последних лет – Тиля, Мирзова, Роши, Ташаева, Ханни, Урунова, Кокорина и Шюррле. Суммарно эти ребята зарабатывали куда больше, чем 3.5 млн евро за сезон. Это возвращение – пример чистой работы. И отдельно нужно отметить поведение «Спартака» по ходу переговоров.

По ходу переговоров клуб делился информацией

Фетисов – директор по связям с общественностью, прекрасно себя показал. В 21 веке странно прятать любую текущую информацию, учитывая ее доступность. Вот «Барселона» могла в 2017 году объяснить народу, почему Месси заслужил 555 млн евро за 4 сезона.

Например, показать по пунктам, сколько денег уже принес клубу за карьеру. Там ведь набежит добрый десяток миллиардов, долю Лионеля фанаты восприняли бы как справедливую плату. Но «Барселона» провалила важнейший для жизни клуба коммуникационный кейс.

А вот «Спартак» с Промесом повел себя иначе. Конечно, немного повезло. Сделка не состоялась бы без драки Гомеса с Гасперини, без таланта Мончи, что убедил Папу выбрать именно «Севилью», без Овермарса с ван дер Саром, что настроились на продажу Квинси и оперативно нашли новичка.

Сам Промес согласился на переход давно, но голландцы легко могли отказать. Все-таки речь о футболисте сборной Нидерландов, который в Москве будет готовиться к Евро-2020. К вопросу о мотивации — Квинси ни разу в жизни не играл на крупном турнире для сборных. Дело не только в зарплате.