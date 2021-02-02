Брат Барриоса, предупреждение Бисмарка и Ко-Ко Рын. Лучшие шутки января

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сегодня, 20:15

От улыбки станет всем теплей!

11 место. Переход Кокорина в «Фиорентину» — отдельная и обширная тема для ваших шуток:

Ангел неБесГрешен: Федун ногой перекрестился...

Jeck Denielse: Как теперь три «кита» Серии А будут делить прессу, восхищения, овации и популярность… Роналду, Кокорин, Ибрагимович...???

Legend 6: В Италии начали прикручивать стулья к полу.

berda2003: Бред. Кабаки ночью закрыты, Мамая рядом нет, стулья прикручены к полу — как он заиграет?

Faustello: Фиалок наверное обманули, показали нарезки Ильюхи Кутепова на месте форварда а впарили Кокория)))

Leha-ha50: Скоро Фиорентина «Мурку» хором петь будет!!!

10 место. Просто Иван и Jeck Denielse — о вечеринке у Неймара дома, которая привлекла внимание бразильской полиции:

Просто Иван:

Вечеринка у Неймара дома -

Гуляет весь район, гуляет вся школа...

#Децлжив

Jeck Denielse: Наверняка по приезду полиции обнаружилось, что все необходимые меры безопасности для вечеринок были соблюдены...

9 место. shlomo — о том, что «Челси» завершил финансовый год в плюсе:

Ну да, ну да... Что-то вспомнилось: бухгалтер шинного завода не там поставил запятую и вывел слесаря Гусева в 10-ку Forbes

8 место. Князь Всея Турина — о предложении полузащитника «Фулхэма» Кевина МакДональда приостановить АПЛ из-за вспышек коронавируса:

Кевину МакДональду приснился сон, что он Кевин Де Брюйне и его вопль услышат)))))

7 место. По понятным причинам читатели «Соккер.ру» остро отреагировали на слухи, отправлявшие Кокорина в «Ростов», к Мамаеву:

Qatar Airways: Танго и Кэш снова объединятся? Трепещите ростовские кабаки, стулья и депутаты.

Я на стреме: люди в Ростове по большей части простые, незатейливые, в суд не потащат. Накуралесил на левом берегу Дона, а тело выловят на правом... в камышах.

6 место. Дмитрий Губерниев предложил Артему Дзюбе идти в президенты. И это не осталось незамеченным!

Сергей Зz:

Надпись на билборде: Дзюба: я возьму коррупцию в кулак!

Губерниев: Бабиков Бабиков Бабиков, Фуркад Фуркад Фуркад!

Эдип на Ганимеде: Зато в рукопашной «борьбе» у Губернеева нет шансов против Дзюбы.

Физручини: Make masturbation great again

Faustello:

5 место. Я на стреме и Faustello - о 100-м голе Хын-Мин Сона за «Тоттенхэм»:

Я на стреме: лучшая Корейская разработка! даже «самсунг» такого не делает

Faustello: Ко-Ко Рын не забил очередной 100-й гол за Спартак!))

4 место. порт — об отказе Ольги Смородской от участия в выборах главы ФНЛ :

Кобыле легче.

3 место. Аксинья — о якобы Уилле Смите, который посетил тренировку «Зенита»:

Заливают...Это к Барриосу брат приехал))

2 место. 83vqsg5t8jkt — о сочинском сербе и Иване Миладиновиче, который собирается получить паспорт гражданина РФ и уже ждет звонка от Черчесова:

Мни казали ще чуть-чуть,

Скоро паспорт получу,

Ждал звонка, а годы шли

Пiдманули, пiдвели…

1 место. Я на стреме — о завершивших карьеры в 2020 году Бенедикте Хеведесе и Андре Шюррле:

У Шюррле с Бенедиктом всё было бы хорошо, если бы перед отъездом в Россию предупреждения Бисмарка прочитали