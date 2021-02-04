4 результативных действия Гризманна, дубль Альбы и 8 голов. Яркая ремонтада «Барсы» в Кубке Короля

Каталонцы подарили себе и фанатам заряд бодрости.
В полуфинал Кубка Короля — с музыкой
В концовке основного времени впору было включать для «Барселоны» похоронный марш, но футбол богат на остросюжетные развязки, и в концовке матча против «Гранады» для «сине-гранатовых» включили героическую мелодию, которая стала саундтреком невероятной победы, в которую было практически невозможно поверить в начале 88-й минуты матча. А уж в овертайме для каталонцев зазвучали фанфары, ознаменовавшие выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Короля. Но с какими же приключениями!
1. Зрители матча «Гранада» — «Барселона» увидели 8 забитых мячей — по 4 в основное и дополнительное время.
2. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, но все не так просто. «Барселона» проигрывала 0:2 до 88-й минуты, когда один мяч отыграл Антуан Гризманн. Через пару минут с передачи француза забил Жорди Альба, и этим голом перевел игру в овертайм.
3. Альба забил на 90+2 минуте, а на 90+4 «Гранада» могла вырвать победу: Луис Суарес, полный тезка бывшего форварда «Барселоны» родом из Колумбии, убежал на рандеву с тер Штегеном и пытался поразить дальний нижний угол хлестким ударом — мимо.
4. Вторая голевая атака «Гранады» началась с неточного паса Гризманна на чужой половине поля, однако чемпион мира сполна исправился и стал главным героем в рядах «Барселоны»: Антуан дважды забил сам и дважды ассистировал Жорди Альбе. Итого, принял непосредственное участие в 4 из 5 голов «Барселоны». 2021 год пока складывается для Гризманна весьма недурно: 7 голов и 6 ассистов в 10 матчах.
5. А вот другой чемпион мира из «Барсы» провалился в очередной раз и едва не выбил собственную команду из розыгрыша Кубка Короля: Самуэль Умтити потерял мяч вблизи своих ворот, в результате чего забил Кенеди, а в дебюте второго тайма сыграл позиционно безграмотно и проспал завершившийся точным ударом рывок Роберто Сольдадо. Отыгрывались и побеждали «сине-гранатовые» уже без нерадивого Самуэля: на 64-й минуте защитника заменил форвард Мартин Брейтуэйт.
6. «Барселона» владела подавляющим игровым преимуществом на протяжении всех 120+ минут противостояния. Владение мячом: 79% на 21% в пользу команды Рональда Кумана. Удары по воротам: 36 против 7. Между прочим, 36 ударов — это лучший результат «блаугранас» во всех турнирах с сезона 2013/14. Впечатляет и счет по угловым — 18:0.
7. Футболисты «Гранады» всего лишь 3 раза попали в створ ворота Марка-Андре тер Штегена. Первые два удара стали результативными, немецкий вратарь выручил лишь однажды — во втором тайме после выстрела Дарина Мачиса.
8. У «Барселоны» 19 попаданий в створ ворот «Гранады». Не стоит забывать и о трех ударах в каркас. Голкипер андалузского клуба Аарон Эсканделл героическими усилиями сохранял свои ворота в неприкосновенности до 88-й минуты, но в итоге пропустил 5 голов. Впрочем, его вратарская статистика все равно выглядит внушительно: 14 сэйвов.
9. В овертайме первым забил Гризманн, но «Гранада» почти моментально ответила с пенальти — 3:3. Таким образом, победный гол «Барселона» забила только на 108-й минуте, автором решающего удара стал Френки де Йонг. Жирную точку в матче, которая стала триумфом командного духа, поставил Жорди Альба — 5:3.
10. Жорди Альба забил свои 19-й и 20-й голы за «Барселону». Испанский защитник оформил свой первый дубль в 508 матчах на клубном уровне, а вот в футболке сборной Испании такое уже случалось с Жорди — в матче Кубка Конфедераций 2013 против Нигерии (3:0).
11. По версии ESPN, голевой пас на Антуана Гризманна на 88-й минуте стал 300-м ассистом в профессиональной карьере Лионеля Месси. Это единственное попавшее в протокол матча результативное действие аргентинца, однако Лео отметился также в атаке, принесший победный гол: Френки де Йонг добил мяч в ворота после коварного удара Месси с правой ноги, который Эсканделл отбил перед собой.
Lionel Messi recorded the 300th assist of his professional career today 🧙♂️ pic.twitter.com/XmOTLWSQKC— ESPN FC (@ESPNFC) February 4, 2021
12. В общей сложности Месси 11 раз бил по воротам «Гранады» (30% от всех ударов команды) и 7 раз попал в створ (37%), а еще разок угодил в каркас ворот. Кроме того, Лео отдал 10 пасов под удары партнеров, совершил 9 успешных обводок (из 13 попыток) и отдал 90 точных передач (из 109, точность — 83%).
13. 3 гола в дополнительное время — это что-то новенькое для «Барселоны». Первый такой случай в истории каталонского клуба.
Слово победителям
Голы — это приятно, но важна работа и успех всей команды. Сейчас лучшее время с тех пор, как я оказался в «Барселоне». Тренер доверяет мне, я доверяю тренеру, и это все упрощает. Не собираюсь сбавлять темп и хочу приносить пользу «Барселоне» на регулярной основе в следующих играх. Матч против «Гранады» получился уникальным, такие игры могут делить сезон на «до» и «после». Счастлив, что сегодня мы продемонстрировали характер и победный менталитет, это поможет нам в дальнейшем.
Очень доволен голами и победой, мы провели хорошую игру. Мы верили, что сможем совершить камбэк, так в итоге и произошло. И да, кажется, я впервые в карьере забил головой. Во всяком случае, сейчас не могу припомнить ничего подобного.
Я очень доволен характером, который мы показали. Это было невероятно, прекрасный футбол. Думаю, мы хорошо сделали свою работу. У нас были шансы забить пораньше, команда приложила огромные усилия. Овертайм был невероятным. Он стал отражением менталитета нашей команды. Мы не прекращали попытки забить. Мы знали, что удача не слишком улыбается нам, у нас были моменты, но мяч не шёл в ворота. Игроки попадали либо в голкипера, либо в каркас ворот. Казалось, что мы проиграем.
да ведь не сбудутся же
да ведь не сбудутся же