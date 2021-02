4 результативных действия Гризманна, дубль Альбы и 8 голов. Яркая ремонтада «Барсы» в Кубке Короля

Каталонцы подарили себе и фанатам заряд бодрости.

В полуфинал Кубка Короля — с музыкой

В концовке основного времени впору было включать для «Барселоны» похоронный марш, но футбол богат на остросюжетные развязки, и в концовке матча против «Гранады» для «сине-гранатовых» включили героическую мелодию, которая стала саундтреком невероятной победы, в которую было практически невозможно поверить в начале 88-й минуты матча. А уж в овертайме для каталонцев зазвучали фанфары, ознаменовавшие выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Короля. Но с какими же приключениями!

1. Зрители матча «Гранада» — «Барселона» увидели 8 забитых мячей — по 4 в основное и дополнительное время.

2. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, но все не так просто. «Барселона» проигрывала 0:2 до 88-й минуты, когда один мяч отыграл Антуан Гризманн. Через пару минут с передачи француза забил Жорди Альба, и этим голом перевел игру в овертайм.

3. Альба забил на 90+2 минуте, а на 90+4 «Гранада» могла вырвать победу: Луис Суарес, полный тезка бывшего форварда «Барселоны» родом из Колумбии, убежал на рандеву с тер Штегеном и пытался поразить дальний нижний угол хлестким ударом — мимо.

4. Вторая голевая атака «Гранады» началась с неточного паса Гризманна на чужой половине поля, однако чемпион мира сполна исправился и стал главным героем в рядах «Барселоны»: Антуан дважды забил сам и дважды ассистировал Жорди Альбе. Итого, принял непосредственное участие в 4 из 5 голов «Барселоны». 2021 год пока складывается для Гризманна весьма недурно: 7 голов и 6 ассистов в 10 матчах.

5. А вот другой чемпион мира из «Барсы» провалился в очередной раз и едва не выбил собственную команду из розыгрыша Кубка Короля: Самуэль Умтити потерял мяч вблизи своих ворот, в результате чего забил Кенеди, а в дебюте второго тайма сыграл позиционно безграмотно и проспал завершившийся точным ударом рывок Роберто Сольдадо. Отыгрывались и побеждали «сине-гранатовые» уже без нерадивого Самуэля: на 64-й минуте защитника заменил форвард Мартин Брейтуэйт.

6. «Барселона» владела подавляющим игровым преимуществом на протяжении всех 120+ минут противостояния. Владение мячом: 79% на 21% в пользу команды Рональда Кумана. Удары по воротам: 36 против 7. Между прочим, 36 ударов — это лучший результат «блаугранас» во всех турнирах с сезона 2013/14. Впечатляет и счет по угловым — 18:0.

7. Футболисты «Гранады» всего лишь 3 раза попали в створ ворота Марка-Андре тер Штегена. Первые два удара стали результативными, немецкий вратарь выручил лишь однажды — во втором тайме после выстрела Дарина Мачиса.

8. У «Барселоны» 19 попаданий в створ ворот «Гранады». Не стоит забывать и о трех ударах в каркас. Голкипер андалузского клуба Аарон Эсканделл героическими усилиями сохранял свои ворота в неприкосновенности до 88-й минуты, но в итоге пропустил 5 голов. Впрочем, его вратарская статистика все равно выглядит внушительно: 14 сэйвов.

9. В овертайме первым забил Гризманн, но «Гранада» почти моментально ответила с пенальти — 3:3. Таким образом, победный гол «Барселона» забила только на 108-й минуте, автором решающего удара стал Френки де Йонг. Жирную точку в матче, которая стала триумфом командного духа, поставил Жорди Альба — 5:3.

10. Жорди Альба забил свои 19-й и 20-й голы за «Барселону». Испанский защитник оформил свой первый дубль в 508 матчах на клубном уровне, а вот в футболке сборной Испании такое уже случалось с Жорди — в матче Кубка Конфедераций 2013 против Нигерии (3:0).

11. По версии ESPN, голевой пас на Антуана Гризманна на 88-й минуте стал 300-м ассистом в профессиональной карьере Лионеля Месси. Это единственное попавшее в протокол матча результативное действие аргентинца, однако Лео отметился также в атаке, принесший победный гол: Френки де Йонг добил мяч в ворота после коварного удара Месси с правой ноги, который Эсканделл отбил перед собой.

