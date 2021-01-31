Развязка на 99-й минуте в бразильском финале. Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес

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вчера, 11:29

Трофей взял тренер, недавно проигравший Мусаеву.

Схватка клубов Жезуса и Неймара

Накануне матча воспитанники «Палмейраса» и «Сантоса», что сейчас играют за «Манчестер Сити» и ПСЖ , общались в футболках будущих соперников, а после победы Жезус поздравил родной клуб с большим успехом в Сан-Паулу.

Символично, что внимание отвлекали на европейских звезд, ведь такие матчи одновременно и «смотрины» — скауты выбирали игроков, что проследуют за океан в будущем, и констатация, что сейчас бразильский футбол вынужден работать на экспорт.

По ходу турнира многие клубы приметили себе Кайо Жорже – юного форварда «Сантоса», а у «Палмейраса» могут забрать Габи Менино. Им не привыкать к потерям, особенно когда можно вернуть старичков, вроде Луиса Адриано или Фелипе Мело. Второй вышел лишь на замену, к бывшему игроку «Спартака» еще вернемся, но сначала об особенности матча.

Бразильский финал был редкостью

Казалось бы, Кубок Либертадорес разыгрывают с 1960-го, должно быть много чисто бразильских финалов, ведь были времена великой сборной с Пеле. Но нет, ведь тогда регламент не позволял завести в турнир много клубов из одной страны. И даже когда стало больше участников, чисто бразильский финал ждали 45 лет.

В 2005-м году «Сан-Паулу» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» 4:0 после ничьей 1:1 в первом финале. Сразу после этого случился еще один финал – «Интернасьонал» вырвал победу у действующего победителя турнира. Луис Адриано мог взять именно тот кубок, но был слишком юным. Зато тогда за «Интер» играл другой будущий игрок «Спартака» — Алекс.

Дальше бразильские клубы стабильно выходили в финалы, но далеко не всегда в них побеждали. Но теперь вернулись к успехам – за четыре года уже третий победитель из бразильской Серии А. Причем в этом году кубок гарантированно остался бы в Бразилии, ведь не пустили аргентинцев в большой финал.

Прошли путь на одном дыхании

И «Палмейрас», и «Сантос» уверенно выиграли свои группы – по 5 побед и по 1 ничьей. В плей-офф первые громили соперников – 8:1 по сумме двух матчей против «Дельфина» из Эквадора, 4:1 против «Либертада» из Парагвая, 3:0 в первой игре с «Ривер Плейтом» (аргентинцы пытались ответить тем же, но не хватило одного гола).

Но и «Сантос» неплохо прошел плей-офф. Помучились с клубом « ЛДУ Кито» в первом раунде – прошли дальше при размене победами, но «Гремио» — победителя 2017 года, обыграли во втором матче 4:1. А в полуфинале с «Бока Хуниорс» во второй игре грохнули грозного соперника 3:0. Накануне финала была классика – Аргентина против Бразилии.

Команды Абела Феррейры и Куки, который уже побеждал в финале Кубка Либертадорес в 2013 году, показали себя с лучшей стороны. В решающем матче на почти пустом стадионе (фанаты были только на парочке центральных секторов и активно пытались создавать звуковую поддержку команд, хотя смотрелся огромный стадион сиротливо) встретились команды, что находили в себе силы для уверенных побед над сложными соперниками.

Кульминация матча на 99-й минуте

У Рони и Луиса Адриано из «Палмейраса» по 5 голов в турнире, они делят вместе с 19-летним Кайо Жорже из «Сантоса» четвертое место в списке лучших снайперов турнира. Их команды встретились в финале, и многие предполагали, что поединок не получится зрелищным, скорее напряженным. Слишком большим был вес одного гола.

«Палмейрас» до вчерашней игры проиграл 3 финала из 4, а «Сантос» наоборот выиграл 3 из 4. Не совсем удивительно, что за 105 минут поединка – переиграли в итоге целых пятнадцать минут с заменами, потасовкой тренера и игрока, а потом и голевой кульминацией, зрители увидели три несчастных удара в створ. Причем один из двух выстрелов «Сантоса» случился в концовке, когда Кайо Жорже пробил в падении через себя прямо в руки вратарю.

К технической стороне финала вопросов нет – на поле было полно мастеров обработки, обводки и паса. Но общее качество футбола с точки зрения тактики было так себе. Слишком академично отработали. Но на 99-й минуте Рони навесил на Брено – парень вышел на поле в концовке основного времени, и 25-летний хавбек красивым ударом головой принес «Палмейрасу» долгожданный кубок, который фанаты не обмывали с 1999 года.

Кука нервничал, Абел забрал трофей

Из-за пандемии не было финала в 2020 году, прошлогодний турнир доиграли лишь сейчас. Но в 2019-м уже был решающий бой, состоящий из одного поединка. В Лиме «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт». Уже тогда стало понятно, что тренеры из Европы могут стать ключом к успеху – Жорже Жезуш отработал лучше, чем Марсело Гальярдо. Экспансия португальских наставников продолжается.

«Палмейрас» возглавляет Абел Феррейра. И молодого 42-летнего наставника вы могли видеть в прошлом году, когда «Краснодар» шел в группу Лиги чемпионов. Играли против греческого ПАОКа, который тогда тренировал именно Абел. Как видите, успел проиграть Мусаеву, но отправился в клуб с бывшим форвардом «Спартака» Адриано и выиграл престижный трофей на другом континенте.

В Серии А «Палмейрас» на 10 пунктов отстает от лидера «Интернасьонала», а «Сантос» вообще на 10-м месте, то есть отвлечение на Кубок Либертадорес дорогого стоит бразильским клубам. Зато попадают в историю. Куке – наставник «Сантоса», который раньше и играл, и тренировал «Палмейрас», не помог ни опыт, ни попытка найти оберег – провел финал в футболке с рисунком Мадонны с младенцем. В итоге запомнился нервозностью на бровке и красной карточкой.

Пытался затянуть время, не отдавая мяч игроку «Палмейраса». Как же символично, что именно после потасовки на бровке случился тот самый навес и тот самый красивый удар головой. Абел ничего особенного не делал, но дождался навеса крошечного форварда Рони, а удар Бренно на 99-й минуте стал первым для «Палмейраса» в створ ворот. Получается, кубок забрал себе тот, кто его не заслужил? Нет, ведь вспомните путь к финалу команды Абела.

Луис Адриано помог на групповом раунде, а его команда хорошо провела многие матчи в плей-офф. Бразильским клубам сложно быть стабильными, особенно если надо сыграть круто одновременно дома и в международных матчах. Так что Абел Феррейра удачно зашел – помог бывшему игроку «Спартака» взять на закате карьеры крутой кубок. А вот 30-летний лидер «Сантоса» Мариньо получит на орехи от фанатов – он коснулся кубка до финала, что многие суеверные поклонники футбола считают плохим знаком.

Но в сути суеверий человеческое желание найти связь, где ее нет. Финал получился так себе – врать не стоит, но единственный точный удар «Палмейраса» оказался золотым. Теперь фанаты запускают салюты и празднуют, ведь не переживали ничего подобного с 1999 года, когда команда Сколари с Маркосом, Байано, Роке Жуниором и Алексом (тем, что позже играл за «Фенербахче») обыграла колумбийцев.

Второй год подряд бразильцы с Кубком Либертадорес, и снова победил португальский наставник. На этот раз его спасла замена на 85-й минуте матча.