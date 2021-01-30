«Все расстроены». Перекладина Ляказетта и промахи Кавани. «Арсенал» и МЮ остались с нулями

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли на конкурентов, поделив очки. «Соккер.ру» — о справедливой нулевой ничьей.
Ничья для конкурентов
Вряд ли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» могут быть хоть сколь-нибудь довольны таким исходом. «Арсеналу», который не проигрывал в Премьер-Лиге с 19 декабря, необходимо было показать, что он способен на рывок и готов вырваться из пучины середины таблицы. Это важно и для Микеля Артеты, тучи над которым периодически сгущаются.
А «Манчестер Юнайтед» ведет гонку за чемпионский титул. Но теперь отставание от «Манчестер Сити» составляет уже три очка – полную дистанцию одной победы. И у «горожан» на матч меньше. Уже можно говорить, что утрачен прямой контакт преследователей и лидера. А это резко снижает градус напряженности в чемпионской гонке. Да и тенденции для МЮ неважные. Получается, что «Юнайтед» потерял очки в трех из четырех последних матчей в АПЛ: с «Ливерпулем» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и теперь с «Арсеналом» (0:0).
Всем по заслугам
Нельзя сказать, что эта нулевая ничья была скучной, а команды друг друга боялись. Нет, чувствовалось, что обе хотят победить, что готовы к интенсивной динамичной борьбе. Но так получилось, что слишком уж равны в этот вечер оказались силы. «Арсенал», оказавшись без Обамеянга, Тирни и Сака, не выглядел слишком растерянным. Хотя первая половина матча осталась за МЮ. Причем манкунианцы планомерно наращивали давление, увеличив его значительно перед перерывом. Но Фернандеш не смог в своей классической манере реализовать штрафной, а Кавани упустил пару вернейших моментов. Кстати, у Бруну уже на протяжении пяти матчей в Премьер-Лиге нет результативных действий. Настораживает. С учетом того, что все привыкли к тому, как он тянет команду.
Во втором тайме «Арсенал» стал смелее и активнее, а Пепе с Ляказеттом стали вспоминать, что не Обамеянгом единым – у них тоже появились моменты, причем хорошие. Но точность подводила. Самый яркий эпизод – это, конечно, попадание Ляказетта в перекладину со штрафного. Хотя и промахи Пепе из убойных позиций заставляли Артету хвататься за голову. Так что именно ничейный исход вряд ли кажется нелогичным. Другое дело, что более прилично смотрелась бы ничья со счетом 1:1 или 2:2 – это лучше бы отразило остроту, которую создавали команды.
Примечательно, что МЮ не может обыграть «Арсенал» в Премьер-Лиге аж с апреля 2018 года. С тех пор команды провели шесть матчей: три победы у «канониров» и три ничьих. При этом МЮ может быть доволен другой серией. В Премьер-Лиге «Юнайтед» не проигрывает на выезде 18 матчей подряд. Это клубный рекорд. За это время было добыто 13 побед и 5 ничьих.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 17 (3) – 14 (3)
Не самые выдающиеся показатели по ударам, что характеризует обычно остроту игры. Но назвать ее неострой или вялой язык не повернется. Обе команды создали достаточно моментов, чтобы забить. Но где-то подводило мастерство, где-то сказывалась спешка, а где-то просто не везло. В первом тайме образовалось полное равенство – по семь ударов и по два в створ. Чуть чаще в итоге били «канониры», но итоговая точность оказалась одинаковая – по три метких попадания. Правда, не будем забывать, что у «Арсенала» был удар в перекладину в исполнении Ляказетта во втором тайме. Интересно, что самыми бьющими оказались Давид Луиз и Пепе – у них по четыре попытки. У МЮ чаще других бил Фред, а не привычные Погба и Фернандеш, например.
Владение мячом (точность передач): 43,2% (81%) — 56,8% (86%)
Точность передач весьма неплохая у обеих команд, что соответствует уровню их статусу клубов и игроков в их составах. Отметим, что лучше контроль мяча был все же у «Манчестера». Причем в первом тайме это особенно бросалась в глаза. Там владение перевалило за 62 процента. По ходу второго тайма «Арсенал» прибавлял и улучшал все статистические показатели, включая владение мячом, частоту ударов и точность передач. Но окончательно перевернуть не сумел. Как и МЮ не сумел дожать в первом тайме, нарастив к перерыву наиболее очевидное игровое преимущество.
Кстати, слова участников матча характеризуют настроение в обеих командах после игры.
Люк Шоу (защитник «Манчестер Юнайтед»):
Мы потеряли два очка. Мы контролировали ситуацию и чувствовали себя комфортно, имели отличные шансы, но не использовали их. В таком матче нужно побеждать. Уверен, что все ребята сейчас расстроены. Временами нам не хватало скорости, во втором тайме были неаккуратными в работе с мячом. Если хотим участвовать в чемпионской гонке, то должны побеждать в таких матчах.
Давид Луис (защитник «Арсенала»):
Я расстроен, потому что мы хотели победить. Старались изо всех сил. Думаю, у нас формируется настоящая команда. Босс делает отличную работу, а молодежь подтягивается. Нам удалось справиться с тяжелым отрезком в сезоне. Но команда далека от желаемых позиций. Нужно идти к цели от игры к игре. Необходимо думать только о максимальных позициях.
Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):
Я доволен игрой. Мы уезжаем, не пропустив голов. И у нас были хорошие шансы, чтобы победить. Не получилось. Нам нужно, чтобы наши нападающие снова зажглись. Это следующая задача. Хотелось больше участия в игре от Погба, он должен был больше работать с мячом, а Марсьяль должен был разгонять игру.
Я чувствовал, что в первом тайме мы доминировали. Второй тайм был более открытым. Получается, у нас был хороший отрезок и у них был такой отрезок. Предыдущий результат домашней игры с «Шеффилд Юнайтед», конечно, разочаровал. Но если мы теперь чувствуем, что были достойны победы над «Арсеналом» на выезде, значит, это шаг вперед. Ребята сделали то, что должны были сделать. Нельзя загадывать, получится ли реализовать тот или иной момент, или нет.
Но я рад этому исходу, Сити на первом месте
Но я рад этому исходу, Сити на первом месте