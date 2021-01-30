«Все расстроены». Перекладина Ляказетта и промахи Кавани. «Арсенал» и МЮ остались с нулями

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30 января 2021, 23:55

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли на конкурентов, поделив очки. «Соккер.ру» — о справедливой нулевой ничьей.

Ничья для конкурентов

Вряд ли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» могут быть хоть сколь-нибудь довольны таким исходом. «Арсеналу», который не проигрывал в Премьер-Лиге с 19 декабря, необходимо было показать, что он способен на рывок и готов вырваться из пучины середины таблицы. Это важно и для Микеля Артеты, тучи над которым периодически сгущаются.

А «Манчестер Юнайтед» ведет гонку за чемпионский титул. Но теперь отставание от «Манчестер Сити» составляет уже три очка – полную дистанцию одной победы. И у «горожан» на матч меньше. Уже можно говорить, что утрачен прямой контакт преследователей и лидера. А это резко снижает градус напряженности в чемпионской гонке. Да и тенденции для МЮ неважные. Получается, что «Юнайтед» потерял очки в трех из четырех последних матчей в АПЛ : с «Ливерпулем» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и теперь с «Арсеналом» (0:0).

Всем по заслугам

Нельзя сказать, что эта нулевая ничья была скучной, а команды друг друга боялись. Нет, чувствовалось, что обе хотят победить, что готовы к интенсивной динамичной борьбе. Но так получилось, что слишком уж равны в этот вечер оказались силы. «Арсенал», оказавшись без Обамеянга, Тирни и Сака, не выглядел слишком растерянным. Хотя первая половина матча осталась за МЮ . Причем манкунианцы планомерно наращивали давление, увеличив его значительно перед перерывом. Но Фернандеш не смог в своей классической манере реализовать штрафной, а Кавани упустил пару вернейших моментов. Кстати, у Бруну уже на протяжении пяти матчей в Премьер-Лиге нет результативных действий. Настораживает. С учетом того, что все привыкли к тому, как он тянет команду.

Во втором тайме «Арсенал» стал смелее и активнее, а Пепе с Ляказеттом стали вспоминать, что не Обамеянгом единым – у них тоже появились моменты, причем хорошие. Но точность подводила. Самый яркий эпизод – это, конечно, попадание Ляказетта в перекладину со штрафного. Хотя и промахи Пепе из убойных позиций заставляли Артету хвататься за голову. Так что именно ничейный исход вряд ли кажется нелогичным. Другое дело, что более прилично смотрелась бы ничья со счетом 1:1 или 2:2 – это лучше бы отразило остроту, которую создавали команды.

Примечательно, что МЮ не может обыграть «Арсенал» в Премьер-Лиге аж с апреля 2018 года. С тех пор команды провели шесть матчей: три победы у «канониров» и три ничьих. При этом МЮ может быть доволен другой серией. В Премьер-Лиге «Юнайтед» не проигрывает на выезде 18 матчей подряд. Это клубный рекорд. За это время было добыто 13 побед и 5 ничьих.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (3) – 14 (3)

Не самые выдающиеся показатели по ударам, что характеризует обычно остроту игры. Но назвать ее неострой или вялой язык не повернется. Обе команды создали достаточно моментов, чтобы забить. Но где-то подводило мастерство, где-то сказывалась спешка, а где-то просто не везло. В первом тайме образовалось полное равенство – по семь ударов и по два в створ. Чуть чаще в итоге били «канониры», но итоговая точность оказалась одинаковая – по три метких попадания. Правда, не будем забывать, что у «Арсенала» был удар в перекладину в исполнении Ляказетта во втором тайме. Интересно, что самыми бьющими оказались Давид Луиз и Пепе – у них по четыре попытки. У МЮ чаще других бил Фред, а не привычные Погба и Фернандеш, например.

Владение мячом (точность передач): 43,2% (81%) — 56,8% (86%)

Точность передач весьма неплохая у обеих команд, что соответствует уровню их статусу клубов и игроков в их составах. Отметим, что лучше контроль мяча был все же у «Манчестера». Причем в первом тайме это особенно бросалась в глаза. Там владение перевалило за 62 процента. По ходу второго тайма «Арсенал» прибавлял и улучшал все статистические показатели, включая владение мячом, частоту ударов и точность передач. Но окончательно перевернуть не сумел. Как и МЮ не сумел дожать в первом тайме, нарастив к перерыву наиболее очевидное игровое преимущество.

Кстати, слова участников матча характеризуют настроение в обеих командах после игры.

Люк Шоу (защитник «Манчестер Юнайтед»):

Мы потеряли два очка. Мы контролировали ситуацию и чувствовали себя комфортно, имели отличные шансы, но не использовали их. В таком матче нужно побеждать. Уверен, что все ребята сейчас расстроены. Временами нам не хватало скорости, во втором тайме были неаккуратными в работе с мячом. Если хотим участвовать в чемпионской гонке, то должны побеждать в таких матчах.

Давид Луис (защитник «Арсенала»):

Я расстроен, потому что мы хотели победить. Старались изо всех сил. Думаю, у нас формируется настоящая команда. Босс делает отличную работу, а молодежь подтягивается. Нам удалось справиться с тяжелым отрезком в сезоне. Но команда далека от желаемых позиций. Нужно идти к цели от игры к игре. Необходимо думать только о максимальных позициях.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):