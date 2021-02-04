Такого не было с 1980-х. Поражение «Ливерпуля» от «Брайтона» в цифрах

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сегодня, 10:47

«Ливерпуль» снова оступился и признает, что пока не готов к борьбе за чемпионство. «Соккер.ру» — об очередной осечке «красных».

Пока «Манчестер Сити» с настойчивостью танка прет к возвращению себе чемпионского титула, действующий его обладатель не может набрать темп и совершает ошибки в тех местах, где от него не ждут. Вот что могло пойти не так пару недель назад в домашней игре с «Бернли»? А пошло – проиграли 0:1. И теперь такой же счет в домашней игре со скромным «Брайтоном».

Вялость «Ливерпуля»

Только на сей раз и игра иначе складывалась, да и настроение после матча иное. Все-таки «Ливерпуль» именно на своем поле не выигрывает уже в четырех матчах подряд и в трех кряду не забивает. Такого с ним не было с октября 1984 года. 348 минут дома без голов – в последний раз на «Энфилде» забивал Мане на 12-й минуте матча с «Вест Бромвичем» (1:1) 27 декабря.

А ведь у команды Клоппа была серия из 68 матчей дома без поражений в чемпионате. Теперь же «Ливерпуль» опустился на четвертое место, а от лидера отстает уже на семь очков. А ведь казалось, что гостевые победы над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» с одинаковым счетом 3:1 вернули «красных» в гонку, заставили вспомнить о наступательной мощи и свежей атаке команды Клоппа. А потом возвращение на «Энфилд», игра с «Брайтоном» — и все снова как в тумане.

После игры с «Бернли», с которой проводят аналогии по восприятию результата, можно было говорить, что «Ливерпулю» жутко не везло. Потому что «красные» в том матче нанесли 27 ударов, а соперник всего шесть. Но после матча с «Брайтоном» о невезении говорить уже очень тяжело. Гости просто были острее. «Брайтон» нанес 13 ударов, 4 из которых оказались точными. У «Ливерпуля» всего 11 ударов и лишь один – в створ.

Чудовищная статистика для такой атакующей команды. При этом забавно, как распределились удары по игрокам. Самым бьющим оказался Салах с четырьмя попытками. А вот у «Брайтона» абсолютно все полевые игроки стартового состава нанесли хотя бы по одному удару! И пусть в других статистических показателях «Ливерпуль» соперника превзошел, уже давно известно, что время владения мячом и точность передач сами по себе ничего не означают, если команда не может создать у чужих ворот ничего острого.

Под диктовку «Брайтона»

Но тут нужно кое-что сказать и о «Брайтоне», для которого это был не «отскок», а вполне рабочий результат. И пусть он занимает неприглядное 15-е место. Эта команда не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате Англии, она не пропускает на протяжении этих четырех матчей. В трех из них выиграла – столько же побед у этой команды было за предыдущие 23 матча.

А последнее поражение случилось от мощного «Манчестер Сити» со счетом 0:1 всего лишь. Так что это «Ливерпуль» попал на скромную команду, которая набрала нескромную форму и впервые победила на «Энфилде» с 1982 года. Да и не на «Энфилде» в последний раз «Брайтон» обыгрывал «Ливерпуль» в Кубке Англии в 1984 году.

Моментов в этой игре было мало. Это характеризует последние матчи «Брайтона». Странно только, что именно гости диктовали стиль игры, а не фаворит, которым считался «Ливерпуль». «Красные» почти полчаса вообще играли без ударов. Нанесли только два за первый тайм, ни одного – в створ. Закрытый плотный матч, в котором на первый план выходила способность воспользоваться тем редким шансом, который подвернется. В начале второго тайма это сделал «Брайтон».

И затем, когда «Ливерпуль» ускорился, попытавшись вернуться в свой стиль, гости переключились легко на такой контратакующий футбол, который позволил им создать больше остроты, чем обозленный и вынужденный отыгрываться фаворит. Очередной «сухарь» себе в статистику записал вратарь «Брайтона» Роберт Санчес, который пропустил в этом сезоне всего 10 мячей в 11 матчах, на его счету пять «сухарей».

Слова

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Разочарован. Радоваться нечему. Это сложно принять. Была сложная неделя: два выездных матча, два очень напряженных матча. И в этой игре мы выглядели так, словно недостаточно свежи, умственно и физически. Было много моментов, когда мы очень легко расставались с мячом, моментов, когда ребята выглядели психологически уставшими. Я знаю, как они умеют передавать мяч, но этого не было. Мы облегчили работу «Брайтону», и он свое дело сделал. «Брайтон» заслужил победу, без сомнений. Мне важнее найти объяснение, почему проиграли мы этот матч, понять, что здесь произошло. Мы были неубедительны.

Грэм Поттер (главный тренер «Брайтона»):

Мы проявили смелость, работая с мячом. А когда его у нас не было, защищались до последнего. Нам удалось сильно ограничить мощного соперника, дав ему не так много шансов. У нас самих их было несколько. Здесь нужно было проявить дисциплину. Благодарен игрокам, которые много работали. На «Энфилде» непросто набрать очки. Это сильный соперник. Но мы выкладываемся в каждом матче. В каждой игре решаем сложные задачи. Нечасто клубы, подобные нам, побеждают «Ливерпуль» на выезде.

Клоппу необходимо как можно скорее вывести атаку команды из летаргического сна. А впереди ведь матч с «Манчестер Сити», который вполне может вбить один из последних гвоздей в крышку гроба надежды «Ливерпуля» на защиту титула.