1100-й матч Буффона и дубль Роналду. «Юве» взял реванш у «Интера» и сделал шаг к финалу Кубка Италии

Впрочем, в ответном матче все может быть по-другому.

- «Ювентус» одержал 9 побед в 10 матчах 2021 года, единственная неудача с командой Андреа Пирло случилась 17-го января в матче против «Интера» в рамках Серии A.

- 8 победа «Ювентуса» в 9 последних Дерби Италии. Две недели назад «Интер» прервал серию из семи подряд поражений от «Старой Синьоры», но теперь снова проиграл.

- Роналду забил 21-й и 22-й голы в текущем сезоне. Неплохо для «старичка»: послезавтра Криштиану отметит свой 36-й день рождения. Среди футболистов, выступающих в чемпионатах «Большой пятерки», у Роналду второй показатель наравне с Эрлингом Холандом. Больше забил только Роберт Левандовски — 27 голов.

