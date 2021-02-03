1100-й матч Буффона и дубль Роналду. «Юве» взял реванш у «Интера» и сделал шаг к финалу Кубка Италии

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сегодня, 13:23

Впрочем, в ответном матче все может быть по-другому.

Ключевая статистика

- «Ювентус» одержал 9 побед в 10 матчах 2021 года, единственная неудача с командой Андреа Пирло случилась 17-го января в матче против «Интера» в рамках Серии A.

- 8 победа «Ювентуса» в 9 последних Дерби Италии. Две недели назад «Интер» прервал серию из семи подряд поражений от «Старой Синьоры», но теперь снова проиграл.

- Роналду забил 21-й и 22-й голы в текущем сезоне. Неплохо для «старичка»: послезавтра Криштиану отметит свой 36-й день рождения. Среди футболистов, выступающих в чемпионатах «Большой пятерки», у Роналду второй показатель наравне с Эрлингом Холандом. Больше забил только Роберт Левандовски — 27 голов.

Cristiano Ronaldo has scored his 21st and 22nd goal of the season for Juventus tonight against Inter Milan.



He turns 36 this week. ⚽⚽ pic.twitter.com/ERQ02V5cKL — Football Tweet (@Football__Tweet) February 2, 2021

- Роналду забил 3-й и 4-й гол в ворота «Интера» в своей карьере. Впервые португалец расписался на воротах «нерадзурри» 12 лет назад, играя за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Криштиану забил в Дерби Италии в своем дебютном сезоне за «Юве» в матче Серии A, а теперь разразился дублем в полуфинале Кубка Италии.

- Вчера Джанлуиджи Буффон впервые сыграл после своего 43-го дня рождения, кроме того, кубковый матч против «Интера» стал для легендарного вратаря юбилейным — 1100-м в футбольной карьере. На счету Джиджи 679 матчей за «Ювентус», 220 встреч в составе «Пармы», 176 раз Буффон выходил на поле в футболке сборной Италии, а еще 25 матчей провел за «Пари Сен-Жермен».

Ключевые события матча: все три гола сопровождались индивидуальными ошибками

- Все три гола были забиты в первом тайме.

- Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперед уже на 9-й минуте. Аргентинец бил из убойной позиции, но удар не получился смертельным, однако Буффон не успел сложиться и пропустил мяч под собой, слегка подпортив себе юбилей. Слегка — потому что Роналду ответил «Интеру» двумя мячами и принес «Ювентусу» гостевую победу, которая завуалировала оплошность вратаря-ветерана.

- Оба забитых мяча «Ювентуса» стали следствием ошибок футболистов «Интера». Сначала Эшли Янг завалил в своей штрафной площади Хуана Куадрадо, и после просмотра VAR арбитр матча Джанпаоло Кальварезе указал на «точку». Переиграть Самира Хандановича с пенальти — задача не из легких, Роналду поступил мудро, отказавшись от мудрости: пробил сильно под перекладину, не оставив шансов мастеру отражения одиннадцатиметровых. За всю карьеру Ханданович отразил 41 пенальти из 117, то есть выиграл 35% дуэлей у бьющих.

- В случае со вторым голом Роналду напортачили Бастони с Хандановичем. Защитник сначала хотел оставить мяч вратарю, а когда понял, что Самир не успевает, стал играть сам, но совершил нелепую потерю и подарил подкравшемуся португальцу идеальный шанс: Криштиану сработал в стиле форварда-стервятника и забил в пустые ворота. И да, нужно говорить не только об ошибке оборонцев «Интера», но и о прыти почти 36-летнего КриРо, заставившего соперников ошибиться своим молодецким «рывком веры».

- Фактически еще одно результативное действие совершил на 57-й минуте турецкий защитник «Ювентуса» Мерих Демирал. Его партнер Бентанкур потерял мяч перед штрафной, Видаль отдал на Санчеса, а тот уверенно и хлестко пробил мимо вышедшего из ворот Буффона. На линии ворот в этот момент оказался Демирал и отразил удар чилийца пяткой. Мог состояться четвертый гол после явной индивидуальной ошибки. Стань счет 2:2, и это была бы уже совсем другая игра.

- На 76-й минуте Андреа Пирло поменял Криштиану Роналду на Альваро Морату, и автору дубля это совсем не понравилось. У португальца стойкая «аллергия» на замены, об этом известно давно, поэтому уход с поля обладатель пяти «Золотых мячей» сопроводил фирменными кислыми гримасами. Впрочем, КриРо недолго грустил, тем более Пирло объяснил его замену и в частном порядке, и публично.

Мнение тренеров

Андреа Пирло:

В прошлом матче с «Интером» в Серии A (0:2) мы были сами не свои. Мы оступились в той игре, но это также был ценный урок для нас, и мы провели работу над ошибками, которые тогда допустили. Это только первый раунд, мы ещё ничего не добились. Что доказывает эта встреча, так это то, что, если мы полностью сконцентрированы, то любому сопернику становится тяжело. Мы знаем свою силу. Нелегко поддерживать такую интенсивность, играя практически каждый день. Но я увидел отличную реакцию на пропущенный мяч. Я понимаю, почему Роналду был недоволен заменой, но было важно дать ему отдохнуть перед следующей игрой Серии А, пусть даже речь идёт о минутах. Он не мог ответить своим критикам ещё лучше, чем сделал это сегодня.

Антонио Конте: