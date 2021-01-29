Потеря Кейна и первый гол в пяти матчах. «Ливерпуль» — в гонке, «Тоттенхэм» — в печали

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29 января 2021, 11:22

«Ливерпуль» триумфально вернулся в форму, обыграв уверенно «Тоттенхэм». «Соккер.ру» — о том, как чемпион пришел в себя после неудачной серии.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» уже не рассматривалась как битва главных претендентов на чемпионство, как это было бы относительно недавно. Теперь это претенденты второго эшелона, скажем так, поскольку есть «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» с «Лестером» — вот нынешний первый эшелон претендентов. Но в матче между «шпорами» и «красными» должна была определиться команда, которая примкнет к первому ряду. И «Ливерпуль» убедительно показал, что этой командой станет он.

«Красные» подошли к этому матчу с удручающими показателями – пять игр в чемпионате без побед, причем в четырех из них не было забито ни мяча. Прервалась сухая серия только в добавленное к первому тайму время, когда отличился Фирмино, забив первый мяч «Ливерпуля» за 482 минуты в лиге. В какой-то мере вину за этот гол должны разделить Льорис и Дайер, которые не разобрались, кто будет работать против бразильца. Печально, что вскоре после перерыва снова не очень уверенно сыграл Льорис, что позволило Александеру-Арнольду увеличить отрыв.

Тяжелые потери

К тому времени уже было понятно, что у «Тоттенхэма» большие проблемы. Дело в том, что за первый тайм «шпоры» нанесли всего два удара, а «Ливерпуль» — восемь. Сон и Кейн не были похожими на себя, а Бергвейн только желтую карточку схватил. Более того, в перерыве Кейна пришлось заменить, поскольку он получил травму. Причем сразу обоих голеностопов.

Левый голеностоп 27-летний англичанин повредил при неудачном приземлении в борьбе с Хендерсоном. А чуть ранее, еще на 13-й минуте, получил травму правого голеностопа в столкновении с Алькантарой. При этом первый тайм он довел до конца, а в перерыве его заменил Ламела. Так прокомментировал ситуацию Моуриньо:

Вторая травма была хуже первой. Он справлялся с одной, но с двумя не мог справиться. Есть игроки, которых невозможно заменить. Но если это случается, то случается. Я считаю, что мы должны бороться. Больше ничего сделать не можем.

Для Кейна травмы голеностопов – не новое. В сезоне-2018/19 он пропустил сначала семь матчей из-за повреждения связок левого голеностопа, а потом еще девять игр из-за травмы боковой связки. В сезоне-2017/18 Кейн пропускал месяц из-за травмы правого голеностопа, а в сезоне-2016/17 выбывал на отрезки по шесть и четыре недели.

Тяжело недооценить утрату «Тоттенхэма» в связи с травмой Кейна. Он всегда играл весомую роль в команде, хотя был один отрезок в прошлых сезонах, когда без него «шпоры» вдруг мобилизовались. Но нынешняя игра «Тоттенхэма» в еще большей степени зависима от Кейна и его связки с Соном. Это самая феноменальная пара в Премьер-Лиге, и она тащила «Тоттенхэм» вперед. Теперь у Моуриньо головной боли прибавилось.

К слову, без потерь не обошлось и у «Ливерпуля», который давно страдает от проблем в обороне. В этом матче не мог сыграть Фабиньо, который уже привык прикрывать центр защиты. Вместо него вышел хрупкий Матип, которого после возвращения в строй хватило всего на 45 минут. Поэтому напарником ни разу не защитника Хендерсона стал молодой и неопытный Натаниэль Филлипс. Эта пара, не вселявшая уверенности, все же справилась с задачей хорошо.

Продолжение падения

Начав второй тайм со второго пропущенного гола, «Тоттенхэм» не сумел собраться. Интригу возродил Хейбьерг, быстро один мяч отыграв. Но это был единственный удар «шпор» за весь второй тайм. Дальше ситуацию контролировал только «Ливерпуль», который логичным образом дожал соперника и забил третий мяч усилиями Мане к середине второго тайма после ошибки Джо Родона.

«Ливерпуль» показал, что его рано стали списывать со счетов. Даже с проблемами в обороне он смог добыть уверенную победу и включиться в чемпионскую гонку. А приунывшая было троица Мане, Салах и Фирмино опять несла угрозу и креативила, словно вышла из спячки. 14:3 по ударам – это вполне неплохая разница, говорящая о многом. Впрочем, такую беззубость «шпор» можно объяснить потерей Кейна, что настораживает в преддверии следующих матчей. Ведь Харри может пропустить несколько недель. А «Тоттенхэм» после этого поражения уже ощутимо откололся от первой четверки.

Любопытные факты

«Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл в лиге у «Тоттенхэма» шесть матчей подряд, причем три подряд – на выезде.

Моуриньо проиграл шесть домашних матчей в лиге с «Тоттенхэмом» — это больше, чем в любом другом клубе.

Все три выездные победы «Ливерпуля» в этом сезоне случились в Лондоне – кроме «Тоттенхэма», он обыграл «Челси» (2:0) в сентябре и «Кристал Пэлас» (7:0) в декабре.

Фирмино завершил безголевую серию «Ливерпуля» в лиге, которая продолжалась 482 минуты и 93 удара по воротам. В предыдущий раз Мане забивал «Вест Бромвичу» прошлом месяце.

Фирмино забивал в пяти из шести последних матчей лиги против «Тоттенхэма», в том числе в каждом из трех последних.

С начала прошлого сезона Александер-Арнольд принял участие в большем количестве голов, чем любой другой защитник АПЛ – пять мячей и 16 голевых передач.

Хейбьерг забил свой первый гол за «Тоттенхэм» в 30-м матче в составе команды.

Слова

Жозе Моуриньо (главный тренер «Тоттенхэма»):

Мы были наказаны за свои ошибки. В первом тайме все пошло не так. Мы не должны были проигрывать к перерыву, потому что держались уверенно. Пропустить в конце тайма – непросто, потерять Кейна – тяжело. А в начале второго тайма допустили еще одну ошибку в защите и 0:2. Устоять психологически сложно. Но мы хорошо отреагировали, прежде чем наш молодой парень совершил еще одну ошибку. Я же могу только похвалить ребят, которые выложились полностью. Они бились до конца.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):