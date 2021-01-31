ПСЖ проиграл аутсайдеру. Ищем причины поражения парижан

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вчера, 23:54

Почеттино понял, что оказался не в сказке. Его ПСЖ сенсационно проиграл «Лорьяну» и потерял инициативу в чемпионской гонке. «Соккер.ру» — о проблеме парижан.

Принято считать, что для ПСЖ чемпионский титул уготован автоматически. И задача команды сводится к успешному выступлению в Лиге чемпионов и попыткам ее выиграть. Но нынешний сезон показывает, что и для борьбы за победу в Лиге 1 придется всерьез попотеть – то, чего парижане не привыкли делать с самого начала так называемой «Катарской эпохи». Этот богатый для ПСЖ период начался с сезона-2011/12. И матч с «Лорьяном» стал знаковым для всего данного периода. ПСЖ в нем потерпел пятое поражение в 22 турах. Так часто парижане еще не проигрывали в чемпионате Франции на таком отрезке при своих нынешних владельцах.

Так что Почеттино в некотором роде влип в историю. Интересно, что и для отдельного парня из «Лорьяна» матч выдался с символичной цифрой 5. 21-летний нигериец Терем Моффи, который забил победный мяч в ворота ПСЖ на 91-й минуте, отличился в пятом матче подряд и уже претендует на открытие середины сезона в Лиге 1, которая недаром с этого года называет себя «Лигой талантов».

Но вернемся от талантов перспективных к талантам признанным, из которых в большинстве своем состоит ПСЖ . В чем же причина неудачи, которая в другие сезоны казалась бы шалостью и пустяком, потому что обычно к этому моменту у парижан был такой задел в турнирной таблице, что они становились досрочно чемпионами чуть ли не к марту.

Теперь же стоило оступиться с «Лорьяном», как ПСЖ сразу даже не на второе место упал, а на третье – «Лион» и «Лилль» изо всех сил поддерживают темп. А для Почеттино у руля ПСЖ это поражение стало первым. И сразу от команды, которая ведет борьбу за выживание. Начал аргентинец в Париже с ничьей с «Сент-Этьеном», потом были четыре победы подряд. И вот такое приземление.

Впрочем, сам Почеттино считает, что это лишь нелепая случайность:

Мы не попали в ритм игры. Во втором тайме при счете 2:1 контролировали игру. Так что я расстроен и опечален результатом. Была проблема с координацией, мы старались играть очень быстро, чтобы забить еще, но возникла путаница в защите, и мы позволили «Лорьяну» контратаковать. Может быть, дело в физическом состоянии. Мы над этим работаем. Но это случайность, как бывает в футболе. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Мы проигрываем все вместе, и я несу ответственность в первую очередь. Нужно уметь играть и без ряда игроков. Мы должны сохранить положительные моменты и двигаться вперед. В футболе происходят несчастные случаи. Надо продолжать работать. Это поможет нам понять, что бывает, если не сыграем на сто процентов.

Вот в последней фразе кроется один из факторов неудачи ПСЖ . Команда играла не на сто процентов. Именно в атаке. Связка Неймара и Мбаппе с Ди Марией не выглядела таковой. Каждый из них играл отдельно от партнеров. Они были в полной уверенности, что это нормально, что результат все равно придет. Во многом на расслабленность повлиял тот факт, что два мяча были забиты Неймаром с пенальти.

Шустрые парижане легко запутывали оборону «Лорьяна», которая допускала ошибки и дарила шансы сопернику. Забив дважды легко с пенальти, ПСЖ не мог сохранять концентрацию и стремление разрывать оборону противника комбинациями. Особенно это касается Неймара и Мбаппе, чьи усилия в данной игре заключались в детском приеме более быстрых игроков: пробросить мяч на десяток-другой метров вперед и бежать за ним стремительнее соперника.

Это была самая популярная «обводка», но она не работала. Главным образом за счет подстраховки у «Лорьяна» и оторванности таких бегунков от команды – им не с кем было обыгрываться. И эта надменность, расслабленность сквозила отовсюду: от постоянных апелляций к судье на ровном месте по каждому эпизоду до легких насмешек и ухмылок.

Серьезным лицо Неймара стало только после третьего пропущенного мяча, но к тому моменту времени у ПСЖ на спасение не оставалось. Даже в эпизоде с третьим голом, забитым «Лорьяном» в бодрой контратаке, есть отчасти вина Неймара и Мбаппе, которые никого не замечали, не учли позиций на поле, а торопливо разыграли стандарт у чужой штрафной, из-за чего началась контратака «Лорьяна».

И вот дальше уже второй аспект поражения ПСЖ . Это игра в обороне. После ухода Тиаго Силвы из ПСЖ как-то не возникало вопросов о том, что будет с обороной парижан. Учитывая ресурсы команды и запас прочности, казалось, что проблем не возникнет. Но матч со скромнейшим «Лорьяном» показал, как без Маркиньоса, ставшего основной фигурой в тылу, и Диалло, который лечится от коронавируса, хрупка и хлипка оборона парижан.

Во всех трех пропущенных голах есть недоработки защитников. В первом случае Кимпембе и Данило не стали встречать Грбича, а после отскока забил Абергель. Во втором случае защита финалиста Лиги чемпионов позволила по-детски прошить себя Виссе, который технично пробил Рико. А в третьем случае Кимпембе был статистом, пытаясь безуспешно догнать Моффи, который с мячом был быстрее и еще успел вираж заложить перед носом защитника, чтобы подработать мяч поудобнее.