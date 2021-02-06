Слуцкий и Яровинский зажигают в Казани. Подписали 8 футболистов основы дешевле одного Игнатьева

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сегодня, 13:25

Коллеги создали целую команду за два трансферных окна.

«Динамо» погоняло казанцев на сборах в первой тайме, но команды в разных фазах подготовки. Шварцу скоро играть против «Спартака» в Кубке России, логичнее разыграть активный дебют, ведь нужна победа в дерби.

А Слуцкий строит команду на будущее. «Рубин» сумел отыграться против москвичей, но на последних секундах пропустили от Комличенко. Этот матч и гол идеально описывают сезон – казанцы не реализовали потенциал, но точно его имеют.

Собрали крутую банду, хотя Кварацхелию заполучили еще до прихода в клуб Слуцкого и его давнего коллеги Яровинского. Олег Хрисанфович был помощником тренера, а теперь стал спортивным директором «Рубина». Имел такой опыт в «Крыльях Советов», работал скаутом ФК «Москва».

Теперь давние знакомые привлекли в Казань классных новичков, причем часто за копейки по меркам футбола.

(«Нефтехимик», Россия, 650 тысяч евро)

Умеет не только пенальти заработать. Дениса выделяет техника, умение нанести классный удар. В РПЛ его мог завербовать ЦСКА , но поначалу были какие-то нюансы по здоровью. Но Слуцкий и Яровинский рискнули и выиграли – у хавбека 4 гола в чемпионате, наносит по 3.3 удара за матч. Подорожал минимум в 5 раз, а ведь ему в феврале будет лишь 23 года.

(«Торпедо» М, Россия, 50 тысяч евро)

В январе 2020 года едва не сорвался трансфер Макарова, а в пресс-службе «Рубина» поставили фото Дениса, когда представляли Илью. Забавный момент, но куда веселее, что Яровинский и Слуцкий вытащили из «Торпедо» парня за 50 тысяч евро. Крайний защитник и хавбек заиграл слева, может появляться справа, ему всего 23 года, а стоимость выросла в 25 раз.

(«Лех», Швейцария, 500 тысяч евро)

Швейцарца с балканской фамилией заприметили в «Лехе». Как видите, скауты «Рубина» не скучали, искали не только людей из низших российских лиг. Дарко является шестым игроком команды по количеству проведенных минут, из твердой основы. Забил 1 мяч, отдал 2 голевые передачи, умеет навешивать мяч. Добротный мастер, за 500 тысяч евро – находка.

(«Спартак-2», Россия, 300 тысяч евро)

В начале 2020 года старший Бакаев был на пике, но поскольку о Солтмураде люди, следящие за «Спартаком-2», тоже неплохо отзывались, то его потерю фанаты расценили как ошибку москвичей. И удачу для «Рубина». За небольшие деньги заполучили парня, который теперь в шаге от основы, забил 2 мяча, сделал 3 ассиста. Бакаев с амбициями – 21-летний хавбек хочет играть в топ-5 в будущем.

(«Оренбург», Сербия, свободный агент)

Форвард-таран пригодился, а поскольку 28-летний серб еще и пришел как свободный агент – двойная удача селекции «Рубина». Адаптированный к РПЛ нападающий забил 7 мячей, отдал 2 ассиста, оттеснил Игнатьева из стартового состава и доказал, что не зря ему доверились. Еще может поиграть в сборной Сербии, ведь уже приглашался, но помешала травма.

(«Ольборг», Дания, 2 млн евро)

Датчанин – главный игрок Слуцкого. Он выдает немалое количество точных длинных передач, что для команды, играющей вертикально, очень важно. Оливер обошелся в 2 млн евро – мало для футбола, но много для этого списка, но давно подорожал минимум в два раза. Рекордсмен по сыгранным минутам в РПЛ , второй по отборам после Самошникова, абсолютно лучший по перехватам. Опорник делает «Рубин» намного сильнее.

(«Зенит», Россия, свободный агент)

В прошлом за Олега спорили ЦСКА и «Зенит», а теперь ему уже 30 лет, на пороге футбольного ветеранства. Но заполучить настолько опытного мастера как свободного агента – удача. Слуцкий понимал, что в команде слишком много молодежи, отсюда и нестабильность осенью. Но Шатов старается вести за собой, выводил команду на поле как капитан. Олег не потерял мотивацию – вчера после победного гола «Динамо» сидел на траве расстроенным. Настоящий боец, тут ни дать ни взять.

(«Ванкувер», Южная Корея, 2.5 млн евро)

Ведущие клубы мира все чаще обращают внимание на футболистов, что играют в Канаде и США . У вторых вообще сказочное поколение, но и в Ванкувере можно найти крутого игрока. За Хвана пришлось немало заплатить, но 24-летний хавбек сборной Южной Кореи стоит вложенных в него средств. Заиграл в основе, забил 2 мяча, отдал 2 ассиста, отличается культурой паса. Хван еще будет расти, это выгодное подписание.

Перекрыли безумную ставку на Игнатьева

Понятно, что переход Ивана – бельмо на глазу зорких селекционеров «Рубина». С другой стороны, те 7 млн евро являются скорее отсылкой к лимиту, при котором центральный нападающий возраста Ивана из школы «Краснодара» может стоить диких денег, не имея стабильности и идеальных инстинктов в чужой штрафной.

Но те деньги перекрываются удачными сделками. Суммарно подписания представленной выше семерки обошлись в 6 миллионов евро, а собрать новый состав за такие деньги практически невозможно. Добавляем Уремовича, Дюпина, Бегича, Старфельта и Кварацхелию, что пришли до Слуцкого – получаем полноценный состав с запасом.

Показательно, что дольше всех в «Рубине» Уремович – с июля 2018 года, фактически клуб перезапустили на ваших глазах. В заявке 19 человек пришли или в прошлом году, или в этом, как Леон Мусаев из «Зенита». Понятно, что подобный проект невозможен без тренера, к которому соглашаются прийти и Шатов, и Хван, и Абильдгор.

Яровинский отлично поработал на коротком отрезке, Игнатьев еще может заиграть – Слуцкий с ним активно работает, да и талант у парня есть, просто надо начать забивать мячи, форвардов по ним оценивают. У «Рубина» симпатичная команда, и хотя за такие эпитеты высокие места не дают, оцените грамотность работы.

Йевтич создал 33 момента для напарников в 16 играх, а его зарплата ниже 1 млн евро. Шатов пошел в Казани на двукратное понижение условий после «Зенита». Кварацхелия получает немного, поскольку знает – сейчас в клубе, где о нем заботятся. Яровинский готов отвезти грузина в новый европейский клуб на авто, если будет закрыто авиасообщение.

Никого из талантливых людей не передержат, а основу этого сезона собрали за небольшие деньги. Есть прокол с Игнатьевым, но статус новичка «все сложно» — может заиграть весной. Йевтича поначалу в Казани тоже критиковали, но Слуцкий нашел к нему подход.

Скаутов, которые вели Кварацхелию с Уремовичем – игроков сборных Грузии и Хорватии, и помощников Яровинского, что посоветовали Абильдгора, Макарова и Деспотовича, надо наградить премиями. Селекция уровня «Ростова», осталось лишь заработать, когда таланты из Казани пойдут на повышение.

И о футболе не забывайте – в будущем надо штурмовать еврокубковую зону. Изначально ключевой трансфер в этой истории — Слуцкий, а Леониду Викторовичу должно быть интересно в Казани, чтобы задержаться надолго. Значит, команде пора побеждать.