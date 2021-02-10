Смесь гольфа и футбола, игрок без штанов и Дзюба рядом с Кунг-фу пандой. Лучшее из Сети

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

В бразильской Серии С голкипер сделал вот такой сэйв:

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В противовес, разумеется, стоит упомянуть и о женской команде «Реала». Нападающая «сливочных» Асллани на днях оформила хет-трик в матче чемпионата Испании за 155 секунд.

Милота дня:

Игрок «Байера» со своим сыном Лео Криштиану.

Полузащитник «Тоттенхэма» со своим питомцем.

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов продолжает взрывать инстаграм своими постами. Очередной шедевр:

Семейный уют в доме у форварда «Ювентуса» .

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Сейчас все клубы РПЛ находятся на сборах, нужно скинуть это видео всем тренерам на заметку.

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Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Матри легко может зарабатывать деньги в качестве модели.

Хотели бы сыграть? Смесь гольфа и футбола.

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В Венгрии в матче «Фехервара» продолжил борьбу, оставшись без штанов.

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Предлагаем использовать некоторых футболистов РПЛ для очистки полей:

Какой подарок вы бы подарили Неймару на день Рождения? Икарди решил принести бразильцу надувного Бэтмена.

Девушка дня:

Дарья, жена голкипера «Фортуны» Антона Митрюшкина.

Форвард «Зенита» сходил в местный парк в Дубае.

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