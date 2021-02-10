Смесь гольфа и футбола, игрок без штанов и Дзюба рядом с Кунг-фу пандой. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
В бразильской Серии С голкипер сделал вот такой сэйв:
Женская команда «Барселоны» тоже умеет играть красиво.
В противовес, разумеется, стоит упомянуть и о женской команде «Реала». Нападающая «сливочных» Асллани на днях оформила хет-трик в матче чемпионата Испании за 155 секунд.
⚡️👑 ¡Victoria y triplete de oro!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021
💪⚽️ What a win, and what a hat-trick, @KosovareAsllani! #HalaMadrid | #RMCity pic.twitter.com/1beCfSxEvQ
Милота дня:
Игрок «Байера» Леон Бэйли со своим сыном Лео Криштиану.
Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс со своим питомцем.
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов продолжает взрывать инстаграм своими постами. Очередной шедевр:
Семейный уют в доме у форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Хавбек «Интер Майами» Блез Матюиди сходил на Супербоул.
Сейчас все клубы РПЛ находятся на сборах, нужно скинуть это видео всем тренерам на заметку.
Раскрыт секрет дриблинга легионера «Эвертона» Хамеса Родригеса! Нужно тренироваться на детях!
В матчах чемпионата Австралии бывает очень весело.
Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Матри легко может зарабатывать деньги в качестве модели.
Хотели бы сыграть? Смесь гольфа и футбола.
Новобранцу «Вест Хэма» Джесси Лингарду нужно было выбить одну из табличек, которые висели на воротах, на зачем всё усложнять?
В Венгрии в матче «Фехервара» Фуншо Бамгбойе продолжил борьбу, оставшись без штанов.
Вот так играют в футбол в Сенегале.
Предлагаем использовать некоторых футболистов РПЛ для очистки полей:
Какой подарок вы бы подарили Неймару на день Рождения? Икарди решил принести бразильцу надувного Бэтмена.
Девушка дня:
Дарья, жена голкипера «Фортуны» Антона Митрюшкина.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба сходил в местный парк в Дубае.
Любите футбол!
Это самая лучшая игра в мире!