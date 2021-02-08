Результативное действие каждые 44 минуты на поле. Головин покоряет Францию

1612769786

сегодня, 10:36

Александр Головин выдал свой самый яркий матч за «Монако». «Соккер.ру» — о том, какую реакцию вызвал перформанс россиянина.

Для Головина нынешний сезон начинался из рук вон плохо. Когда Александру нужно было осваиваться под руководством Нико Ковача, пытаться зарекомендовать себя и застолбить место в составе, он получил травму. Причем тяжелую. Уже на 16-й минуте августовского матча с «Метцем». И выбыл из строя на долгие четыре месяца. Казалось, что момент упущен, и россиянину придется довольствоваться ролью игрока ротации, ведь новый тренерский штаб толком не видел его в деле.

Подходящий стиль

Но реальность оказалась приятнее. Ведь важно пользоваться моментом. Как только Головин восстановился и появился на поле впервые после долгой паузы 6 января, он показал, чего стоит. На гол в ворота «Лорьяна» Александру потребовалось всего десять секунд. Потом пять раз Головин выходил на замену, чаще всего принося какую-то пользу результативными действиями, ассистируя. Во время своих выходов россиянин не выпадал, действовал очень уверенно и хорошо смотрелся именно в командном взаимодействии нового стиля «Монако».

А этот стиль, надо сказать, очень подходит Головину. Он агрессивный, напористый, нацеленный на атаку. Помните, как только Александр появился во Франции, не всем была понятна его жесткая манера игры. Из-за этого даже удаления случались, не говоря о желтых карточках. Но вот нынешний «Монако» как раз подобным образом и играет, накрывая противника лавиной прессинга и действуя как можно резче, стремительнее. Такой стиль выглядит немного рискованным.

И действительно, «Монако» очень много пропускает для команды, которая борется за место в Лиге чемпионов. 35 пропущенных – почти как у «Дижона», который борется за выживание. Тогда как у находящихся рядом ПСЖ и «Лилля» — 14 и 15 голов пропущено соответственно. Зато все компенсирует атака монегасков: 50 голов в 24 матчах – как у «Лиона». Беспроигрышная серия «Монако» составляет уже девять туров, а победная – семь. Причем только два раза из этих семи монегаски забили дважды. В остальных матчах – больше. И это – стихия Головина, как выяснилось.

«Ниму» не позавидуешь

В матче с «Нимом» Александр впервые после травмы выходил со старта на поле. И уже на третьей минуте классным ударом в касание замкнул в ворота подачу Балло-Туре. Через девять минут эта связка снова сработала похожим образом, только теперь Головин бил не в касание. Но итог – тот же. Дубль к 12-й минуте. Но «Монако» не был бы собой, если бы не создал себе проблемы, позволив «Ниму» сравнять счет к перерыву.

Тем лучше: это позволило Головину проявить героизм и вытащить команду. Он перехитрил всех, забив красивый мяч со штрафного, отметился серией очень острых передач на гол фактически, но лишь одна из них стала реально голевой – на Фолланда, чей мяч и стал победным. «3+1» у Головина – это его лучший показатель за матч в «Монако».

Внушительна теперь и общая статистика: 8 (4+4) результативных действий в девяти матчах Лиги 1 в нынешнем сезоне. В среднем каждые 44 минуты на поле он делает результативный вклад. В 25 играх прошлого сезона таких действий у Александра было всего 7 (3+4).

Реакция из Франции

«Огненную» игру Головина не могли не заметить в самой Франции. Для начала сам «Монако» необычным образом отметил достижения Александра, выкатив заготовочку в Твиттере, сравнив его с супергероем из комикса.

В комментариях болельщиков самым часто употребляемым словом было «Царь». Так называли Головина и многие журналисты, авторитетные издания, обозревая эту игру. Например, Le Figaro:

«Монако» нашел своего талисмана: Головина. После возвращения Александра «Монако» выиграл семь матчей подряд. А на победе над «Нимом» стоит печать «Царя». Он сумел сделать хет-трик, а его великолепный штрафной ошеломил соперников.

Не могли не упомянуть Головина и в L’Equipe:

С момента возвращения в строй Александр выдал серию первоклассных спектаклей: гол «Лорьяну», две голевые передачи в матче с «Марселем», хет-трик в игре с «Нимом». Его второй гол был копией первого, а потом он снова вывел вперед «Монако» ударом со штрафного и отдал голевой пас на Фолланда. «Монако» выиграл все матчи Лиги 1 в 2021 году – семь подряд. Подопечные Ковача позиционируют себя как серьезные претенденты на титул.

В аналогичном духе высказывались и другие. В частности, RMC:

Победой «Монако» во многом обязан Головину. Он открыл счет и быстро удвоил преимущество. «Ним» смог проснуться и сравнять счет. Но пал под натиском огненного Головина, который забил со штрафного, вдохновив свою команду. После хет-трика Головин проявил альтруизм и отдал голевой пас на Фолланда.

Как раз Фолланд после игры не стеснялся нахваливать россиянина:

Мы с ним много общаемся на поле и понимаем друг друга. Голо классный игрок, о чем говорят его показатели. В матче с «Нимом» он был лучшим.

Главный тренер команды Нико Ковач также отметил игру Головина: