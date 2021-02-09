Для «Зенита» Заболотный-джуниор лучше Неймара? Чемпион теряет Дриусси и Азмуна

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сегодня, 21:00

Ещё повезло, что весной не будет еврокубков.

«Зенит» стартует в Кубке России против «Арсенала» 20 февраля, но не устанет в плей-офф ЛЕ , не попали в евровесну. В чемпионате осталось 11 туров, есть отрыв на четыре пункта от ЦСКА , но уступят в очном матче – чемпионская интрига вернется.

И хотя по реализации ударов «Зениту» нет равных в лиге, а причин, почему Семак снова станет чемпионом, очень много, есть одна линия, где проблемы уже начались. Вернее, продолжаются. На сборах травмировался Азмун – о сроках восстановления молчат как партизаны.

Но Семак сожалеет, что Сердару придется восстанавливаться без индивидуальных занятий. Для двух из тройки форвардов первой команды сезон может стать последним в клубе, а уже до 18 февраля, скорее всего, в заявке останутся Азмун и Дзюба.

Дриусси готов на новый контракт, лишь бы уйти

Проблема Себастьяна – не стал незаменимым в «Зените». Играет или не играет в важных матчах — шансы команды на успех мало меняются. Можно рассказывать, что аргентинцу лишь 25 лет, день рождения как раз сегодня, что лишь входит в фазу зрелой игры. Но правильнее напомнить, что Дриусси давно хочет сменить клуб.

Поскольку стоимость его контракта в «Зените» упала, то в планах клуба продлить соглашение, и лишь затем отпустить в «Ривер Плейт», откуда форвард приехал. Левым вингером не стал – не любит игру в полузащите, а легионер на скамейке — обуза. Почему не отпустили раньше? Есть пунктик насчет тех, кто хочет уйти, любят помариновать.

Дриусси активно голосует за уход, а Семаку нужны только легионеры в основу. Один умный выход – прощание до 18 февраля, когда в Аргентине закроют трансферное окно. «Зенит» хочет получать компенсацию от «Ривер Плейта» полтора года, поэтому просят продлить контракт. И знают, что Дриусси не сильнее Азмуна и Дзюбы, стабильностью не блещет, хотя таланты имеются.

Если бы все делал так, как включается в высоком прессинге, когда в настроении – мог стать важнее. Но в Санкт-Петербурге знают по историям Гарая, Витселя или Паредеса, что если легионер хочет уйти – уходит.

Азмуна сложно заменить, но пора отпустить

Сам Сердар сказал, что хочет уйти. Мечтает поиграть в топ-5. Понять можно. Но Боярский прав – к иранцу привыкли, дополняет Дзюбу и добавляет команде голов. Впрочем, Азмун остается парнем, что не всегда сосредоточен на результате – пусть не смущает эффективность в РПЛ этого сезона, 6 голов из 11 «Уралу», «Уфе» и «Тамбову».

Зато у иранца точно высокий класс – забивал ЦСКА , «Динамо» и «Спартаку», поэтому он интересен зарубежным клубам. Азмуну можно найти новую команду в топ-5. Вернее, нужно это сделать, ведь иранец явно хотел уйти прошлым летом. Но торги, где не все решал Рибалта, прошли неудачно.

Азмун вписывается в структуру игры, тактически к нему вопросов мало, но в Лиге чемпионов у иранца 4 неполных матча, 0 голов и 0 голевых передач. В чемпионате тоже хватало неубедительных матчей, так что играет по системе то густо, то пусто. К потере Сердара надо готовиться заранее, но поскольку уедет летом, то в «Зените» не спешат.

Скорее всего, это ошибка, но понять ее можно – раз Азмун травмировался и точно не уедет зимой, ведь слишком дорогой для трансфера в холодную пору года, то решили ждать до лета.

Заболотный-джуниор предпочтительнее Неймара*

* — по версии Геннадия Сергеевича Орлова.

Фанаты «Зенита» знают, что у главы клубного радио на языке – то у владельцев на уме. Был разговор о Ришарлисоне, но когда бразилец вежливо отказался, а его представитель дописал в контракт нулей, то сменили пластинку на «есть Крапухин, незачем нам Неймар».

Во-первых, бразилец не покажет на карте мира Россию, во-вторых, «Зенит» не потянут еще парочку трансферов в стиле Малкома, не говоря о Неймаре. В-третьих, слишком часто меняется концепция, причем на ровном месте. То команда Халка, то команда Дзюбы, а теперь Крапухина?

Но о доверии молодым правильно сказано, пускай «Зенит» как раз не умеет этого делать. Крапухин – центральный форвард из второго состава, в теории может сыграться с Артемом, если Азмун уйдет или будет в лазарете. Станислав заслужил перевод в первую команду. В «Зенит-2» в ПФЛ у него 14 голов в 16 матчах.

Вот только Заболотный-джуниор, как окрестил его Дзюба, может уйти в аренду в «Сочи» — говорят, что Федотову приглянулся рослый парень, готов взять на воспитание. Но если Семак перейдет на схему с одним нападающим в будущем, то Крапухин станет подстраховкой для Дзюбы.

Вендел, Ерохин, Сутормин и Малком обеспечат поддержку для основной пары центральных хавбеков, сыграют «4-5-1». Эмпирически открыли, что в «Зените» не умеют развиваться собственных воспитанников – Крапухин вернулся случайно, заиграл неожиданно, а Семак с ним не был знаком до прошлого ноября.

Но хочется верить в сказку, поэтому идеальный вариант – доверять своему парню весной, а не сплавлять его в Сочи по знакомому половине старого состава «Зенита» маршруту.

Подписание форварда летом – запоздалый ход

Надо действовать раньше, если Дриусси уедет сейчас в аренду, Азмун пропустит часть матчей, а Дзюба начнет копить силы на Евро-2020. Но соблазн ничего не делать присутствует, учитывая вылет из еврокубков, а также несовершенство атаки конкурентов.

ЦСКА ведь покупает бывшего форварда «Зенита» Рондона. Промес пока не добрался до «Спартака», а у Соболева ушиб. У «Краснодара» активные поиски нападающего, который будет на лет десять моложе, чем Ари и Берг. И «Локомотив» мается с Зе Луишем, Эдером и Смоловым, никто из трио не ведет команду в Лигу чемпионов.

«Зенит» попробует пройти весну на опыте и моральном превосходстве до выхода на поле. Шансы на успех высокие, но есть проблема – Евро-2020. Времени на качественную подготовку летом будет мало, особенно если Россия задержится на турнире, а Дзюба устанет сильнее. Азмун уедет, как и Дриусси, и тогда Семаку надо собирать атаку уровня плей-офф ЛЧ на ходу.

Куда умнее было бы определиться с форвардом заранее, причем широкого диапазона действий, с умением сыграть в центре и слева на фланге. Но поскольку уход Азмуна перенесли на целый год, с прощанием с Дриусси затянули до последнего, а Крапухин пока на взрослом уровне ничего не показал, снова формируем Сергею Богдановичу серию готовых оправданий.

Малком и Вендел пока не лидеры, Ерохин играл форварда, Дзюба станет еще старше, а по сборной заметно, как редко сыгрывается с форвардами так, как с Азмуном. С Дриусси той же магии в дуэте никогда не было. Семак просил вовремя усиливать состав, если требуют плей-офф Лиги чемпионов, и снова не получает конкретики. Называли разные фамилии – Куаме из «Фиорентины», Гонсалеса из «Штутгарта», но никого не взяли.

Будут ждать лета, рискуя сократить количество опытных форвардов в заявке до одного Дзюбы? Не исключено, но без Артема некому перебросить мяч через защитника и забить сборной Иордании. Деньги есть, Азмун и Дриусси озвучили свои планы, но где решения?