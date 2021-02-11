Футбол становится старше. Ибра, Роналду, Месси и Суарес доминируют в своих лигах

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сегодня, 19:19

Возраст им не помеха!

Есть определенные предпосылки считать, что с ростом профессионализма футболистов и уровня развития медицины футбол постепенно становится старше, а преимущество благодаря опыту получают возрастные футболисты, которые с физической точки зрения по-прежнему в полном порядке. Поищем доказательства в таблицах лучших бомбардиров ведущих чемпионатов.

Чемпионат Италии

Больше всех голов в Серии A забил Криштиану Роналду. На счету португальца, которому на прошлой неделе исполнилось 36 лет, 16 голов. Сразу за ним расположились три форварда, отличившиеся по 14 раз. Самый молодой в этой компании — 27-летний Ромелу Лукаку. Чиро Иммобиле уже 30, а Златан Ибрагимович не устает забивать в свои почтенные годы. Для тех, кто в танке, напомню, что шведу уже 39 лет.

Обычно в этот момент шуточки о Серии A как о лиге пенсионеров, где защитники еще старше и медленнее престарелых форвардов, начинают чередоваться с уважительными реверансами и устойчивыми выражениями вроде этого: в Италии не заглядывают в паспорт футболистам. Это давно вышедший в тираж стереотип, основанный на последних успехах в бомбардирской гонке Серии A 31-летнего Эдина Джеко, 36-летнего Фабио Квальяреллы и даже 38-летнего Луки Тони.

Возможно, в какой-то момент чемпионат Италии и выделялся прыткими нападающими-старичками, но давайте посмотрим на самых результативных игроков других топ-лиг. Может быть, заметите что-то необычное, как знать…

Чемпионат Испании

Лучшему бомбардиру Ла Лиги Луису Суаресу, который тащит «Атлетико Мадрид» к чемпионскому титулу, 34 года. Возраст не помешал уругвайцу наколотить 16 голов в Примере. Чтобы было о чем говорить, давайте окинем взором топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании. Выясняется, что 6 из 10 самых результативных игроков — от 30 лет и старше. Помимо Луиса Суареса, это занимающий второе место его 33-летний друг Лионель Месси (13 голов), 33-летний лидер атак «Реала» Карим Бензема (11), а также еще два их ровесника — Хосе Луис Моралес из «Леванте» (10) и Яго Аспас из «Сельты» (9). Еще один представитель «Леванте», 30-летний юноша Рохер Марти также забил 9 голов.

Чемпионат Германии

В Бундеслиге гонку бомбардиров возглавляет 32-летний Роберт Левандовски, наколотивший 24 гола в 19 матчах. Да, окружение у поляка помоложе, в десятке только два футболиста «за 30» — 31-летний Томас Мюллер и 32-летний Ларс Штиндль. Зато здесь доминирование Левандовски неоспоримое: Роберт опережает ближайшего преследователя на 7 голов.

Чемпионат Англии

Только АПЛ выбивается из этого списка, больше всех в Премьер-Лиге забил 28-летний Мохамед Салах (16 голов), впрочем, 34-летний Джейми Варди (11) вполне мог бы составить конкуренцию египтянину, в пересчете на среднее количество голов результативность форварда «Лестера» все еще на уровне, только играет он в этом сезоне реже Салаха и других молодых конкурентов. И да, «Золотую бутсу» прошлого сезона АПЛ завоевал именно Варди, которому на тот момент было 33 года.

Тенденция налицо: «старички» решают

Если взять по 10 лучших снайперов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии и сравнить их с аналогичными результатами 20-летней давности, то выяснится, что количество футболистов в возрасте 30+ возросло с 8 до 15 (причем в сезоне 2000/01 5 из 8 представляли Серию A, сейчас — четверо). Возрастные игроки действительно стали забивать чаще и больше, и на то есть несколько причин.

Причина №1. Достижения медицины. Очевидно, новые методы лечения, восстановления после нагрузок и профилактики травм продлевают карьеры игроков. 20-30 лет назад после травмы «крестов» можно было закончить с футболом, а сейчас некоторые футболисты возвращаются на поле за 4 месяца. Криогенные камеры, дозирование нагрузок на основании отслеживаемых индивидуально показателей, новые методы хирургии и лечения — все это работает на профессиональных спортсменов.

Причина №2. Футболисты стали профессиональнее. Методики функциональной подготовки за последние десятилетия тоже шагнули далеко вперед, футбол стал быстрее, в чем-то более механическим, чтобы выжить в конкурентной среде, футболисты вынуждены идти в ногу со временем. Пузатые кудесники сейчас не котируются, а пример Криштиану Роналду, превратившего свое тело в храм, весьма заразителен.

Причина №3. Постарело крутое поколение. Отчасти искажать цифры в данный конкретный момент времени может тот факт, что в возрасте 30+ сейчас действительно много априори крутых футболистов. Это и лучшие игроки XXI века Роналду и Месси, а еще Суарес, Левандовски и Ибрагимович. Игроки такого класса определяли и определяют футбольную реальность, несмотря на возраст.

Причина №4. Звездам — звездную свиту. Это очень простой, но неимоверно важный для понимания современного футбола аспект. Нынешние суперзвезды играют в горстке топ-клубов, которые ушли в открытый космос. Грубо говоря, цифровое доминирование Роналду и Месси во многом связано с доминированием их команд над большинством соперников. В XX веке средневзвешенная конкуренция в футболе была куда выше, тот же Марадона играл в «Наполи» с восемью итальянскими игроками, которые должны были находиться на поле из-за лимита. Правило Босмана и наступление эпохи суперклубов многое изменило.

Причина №5. Тактические перемены — четкие акценты в атаке. В недавнем прошлом команды играли с двумя равноправными центральными нападающими, сейчас схема 4-4-2 тоже актуальна, но смысл изменился — она считается больше защитной и подходящей для прессинга. В атаке часто делает акцент на скиллы ведущего футболиста, который освобождается от черновой работы. Это тоже отражается на конечных цифрах.

Не в меньшей, а, пожалуй, даже в большей степени эта тенденция отражается на игроках других позиций — устанете считать видных футболистов в солидном возрасте, которые бодро тянут лямку не только в 30+, но и 34, 36 и 39 лет. В связи с этим постепенно будет уходить в прошлое практика, когда с футболистами старше 30 лет контракты продлевались максимум на год. Современный футбол настаивает: в 30 все только начинается, а у некоторых после достижения этой отметки еще 10 лет голов. И ничего вы им не сделаете.