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Футбол становится старше. Ибра, Роналду, Месси и Суарес доминируют в своих лигах

сегодня, 19:19
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
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Возраст им не помеха!

Есть определенные предпосылки считать, что с ростом профессионализма футболистов и уровня развития медицины футбол постепенно становится старше, а преимущество благодаря опыту получают возрастные футболисты, которые с физической точки зрения по-прежнему в полном порядке. Поищем доказательства в таблицах лучших бомбардиров ведущих чемпионатов.

Чемпионат Италии

Больше всех голов в Серии A забил Криштиану Роналду. На счету португальца, которому на прошлой неделе исполнилось 36 лет, 16 голов. Сразу за ним расположились три форварда, отличившиеся по 14 раз. Самый молодой в этой компании — 27-летний Ромелу Лукаку. Чиро Иммобиле уже 30, а Златан Ибрагимович не устает забивать в свои почтенные годы. Для тех, кто в танке, напомню, что шведу уже 39 лет.

Обычно в этот момент шуточки о Серии A как о лиге пенсионеров, где защитники еще старше и медленнее престарелых форвардов, начинают чередоваться с уважительными реверансами и устойчивыми выражениями вроде этого: в Италии не заглядывают в паспорт футболистам. Это давно вышедший в тираж стереотип, основанный на последних успехах в бомбардирской гонке Серии A 31-летнего Эдина Джеко, 36-летнего Фабио Квальяреллы и даже 38-летнего Луки Тони.

Возможно, в какой-то момент чемпионат Италии и выделялся прыткими нападающими-старичками, но давайте посмотрим на самых результативных игроков других топ-лиг. Может быть, заметите что-то необычное, как знать…

Чемпионат Испании

Лучшему бомбардиру Ла Лиги Луису Суаресу, который тащит «Атлетико Мадрид» к чемпионскому титулу, 34 года. Возраст не помешал уругвайцу наколотить 16 голов в Примере. Чтобы было о чем говорить, давайте окинем взором топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании. Выясняется, что 6 из 10 самых результативных игроков — от 30 лет и старше. Помимо Луиса Суареса, это занимающий второе место его 33-летний друг Лионель Месси (13 голов), 33-летний лидер атак «Реала» Карим Бензема (11), а также еще два их ровесника — Хосе Луис Моралес из «Леванте» (10) и Яго Аспас из «Сельты» (9). Еще один представитель «Леванте», 30-летний юноша Рохер Марти также забил 9 голов.

Чемпионат Германии

В Бундеслиге гонку бомбардиров возглавляет 32-летний Роберт Левандовски, наколотивший 24 гола в 19 матчах. Да, окружение у поляка помоложе, в десятке только два футболиста «за 30» — 31-летний Томас Мюллер и 32-летний Ларс Штиндль. Зато здесь доминирование Левандовски неоспоримое: Роберт опережает ближайшего преследователя на 7 голов.

Чемпионат Англии

Только АПЛ выбивается из этого списка, больше всех в Премьер-Лиге забил 28-летний Мохамед Салах (16 голов), впрочем, 34-летний Джейми Варди (11) вполне мог бы составить конкуренцию египтянину, в пересчете на среднее количество голов результативность форварда «Лестера» все еще на уровне, только играет он в этом сезоне реже Салаха и других молодых конкурентов. И да, «Золотую бутсу» прошлого сезона АПЛ завоевал именно Варди, которому на тот момент было 33 года.

Тенденция налицо: «старички» решают

Если взять по 10 лучших снайперов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии и сравнить их с аналогичными результатами 20-летней давности, то выяснится, что количество футболистов в возрасте 30+ возросло с 8 до 15 (причем в сезоне 2000/01 5 из 8 представляли Серию A, сейчас — четверо). Возрастные игроки действительно стали забивать чаще и больше, и на то есть несколько причин.

Причина №1. Достижения медицины. Очевидно, новые методы лечения, восстановления после нагрузок и профилактики травм продлевают карьеры игроков. 20-30 лет назад после травмы «крестов» можно было закончить с футболом, а сейчас некоторые футболисты возвращаются на поле за 4 месяца. Криогенные камеры, дозирование нагрузок на основании отслеживаемых индивидуально показателей, новые методы хирургии и лечения — все это работает на профессиональных спортсменов.

Причина №2. Футболисты стали профессиональнее. Методики функциональной подготовки за последние десятилетия тоже шагнули далеко вперед, футбол стал быстрее, в чем-то более механическим, чтобы выжить в конкурентной среде, футболисты вынуждены идти в ногу со временем. Пузатые кудесники сейчас не котируются, а пример Криштиану Роналду, превратившего свое тело в храм, весьма заразителен.

Причина №3. Постарело крутое поколение. Отчасти искажать цифры в данный конкретный момент времени может тот факт, что в возрасте 30+ сейчас действительно много априори крутых футболистов. Это и лучшие игроки XXI века Роналду и Месси, а еще Суарес, Левандовски и Ибрагимович. Игроки такого класса определяли и определяют футбольную реальность, несмотря на возраст.

Причина №4. Звездам — звездную свиту. Это очень простой, но неимоверно важный для понимания современного футбола аспект. Нынешние суперзвезды играют в горстке топ-клубов, которые ушли в открытый космос. Грубо говоря, цифровое доминирование Роналду и Месси во многом связано с доминированием их команд над большинством соперников. В XX веке средневзвешенная конкуренция в футболе была куда выше, тот же Марадона играл в «Наполи» с восемью итальянскими игроками, которые должны были находиться на поле из-за лимита. Правило Босмана и наступление эпохи суперклубов многое изменило.

Причина №5. Тактические перемены — четкие акценты в атаке. В недавнем прошлом команды играли с двумя равноправными центральными нападающими, сейчас схема 4-4-2 тоже актуальна, но смысл изменился — она считается больше защитной и подходящей для прессинга. В атаке часто делает акцент на скиллы ведущего футболиста, который освобождается от черновой работы. Это тоже отражается на конечных цифрах.

Не в меньшей, а, пожалуй, даже в большей степени эта тенденция отражается на игроках других позиций — устанете считать видных футболистов в солидном возрасте, которые бодро тянут лямку не только в 30+, но и 34, 36 и 39 лет. В связи с этим постепенно будет уходить в прошлое практика, когда с футболистами старше 30 лет контракты продлевались максимум на год. Современный футбол настаивает: в 30 все только начинается, а у некоторых после достижения этой отметки еще 10 лет голов. И ничего вы им не сделаете.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:41
Джеко 34
Casey Ryback
Casey Ryback
сегодня в 20:27
Рад за Ибру...
Сантус
Сантус
сегодня в 20:03
Старики разбойники конечно рулят,но тут нюанс.Все чаще я наблюдаю дикий прессинг,небольшие команды используют это в борьбе с грандами всё чаще.И гранды плывут,они не привыкли,они знают как вскрывать автобусы,но при наглом отпоре нужна куча сил и вся команда.Вот тут и выходит его величество возраст.Возрастные мастера могут на классе придумать и забить,но им сложно помогать команде в обороне и выходе из под прессинга.Поэтому считаю что когда душить в начале атаки станет мэйнстримом,клубам с возрастными футболистами станет туго.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:43, ред.
Профессиональное, ответственное отношение к футболу, к своим обязанностям, максимальные требования к себе лично, вот тот "фундамент" благодаря которому, эти "старички" продолжают оставаться лучшими в топ-лиге, в которой они играют...

И безусловно и то, о чём пишет уважаемый автор статьи, всё в комплексе, и даёт им возможность добиться такого успеха, продолжая радовать болельщиков футбола, своих фанатов, несмотря на свой "солидный" как для игроков такого амплуа, возраст.
An Jo
An Jo
сегодня в 19:42
это не старики круты, а молодёжи талантливой нет. зажигаются на сезон и гаснут. мбаппе потух. на холланда надо посмотреть ещё. неймарчик тоже увял. когда в 20 лет дают зэпэ мегаконскую, то стремление тухнет. а эти "старички" выцарапывали себе нынешнюю крутость, работали над собой.
Victorious Assassin
Victorious Assassin
сегодня в 19:41
Ну вот как раз Месси и не доминирует. Как всегда ему присваивают мнимые заслуги.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:33
Спасибо за статью...ветераны очень важны.....если посмотреть на чемпионские коллективы и команды уровня плей-офф, то можно увидеть, что в их составах присутствуют ветераны.....они помогают управлять кораблём......бывают ситуации (наверное это во многих клубах присутствует), что во время сезона возникают ситуации, когда некоторым молодым парням надоедает слышать голос тренера, его наставления, ворчания, крики....вот во время таких моментов на передний план выходит ветеран, который говорит: „нет, мы не собираемся уходить с корабля.....мы будем продолжать следовать в правильном направлении".....что и доказывает "сегодняшняя ситуация"....дай Бог им здоровья, пусть играют пока могут....по крайней мере игру они не портят....
112910415
112910415
сегодня в 19:32
великое уважение великим спортсменам !
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:30
Молодежь нынче не та...
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