«Манчестер Сити» чемпион на 97.9%. Издеваемся над прогнозами суперкомпьютеров в АПЛ

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сегодня, 22:04

Гвардиола присоединяется с каталонским сарказмом.

Хосеп любит пассивно-агрессивные издевательства. Сказал о четырехмесячных каникулах его команды в ответ на слова Клоппа, что «Манчестер Сити» отдыхал две недели (на самом деле лишь одну, но не по своей вине). А теперь испанец прошелся с сарказмом по прогнозам о неминуемом чемпионстве «горожан»:

Возможно, нам не стоит больше играть в АПЛ в этом сезоне, ведь мы уже чемпионы. Я не понимаю, почему мы должны играть против «Тоттенхэма» и «Эвертона»? Понимаю, почему люди говорят, что мы можем выиграть чемпионат, но нет ничего вечного, нет ничего идеального. Победам в прошлом не значит, что мы выиграем в будущем.

Аналитические системы ставят на «Манчестер Сити»

Модель предсказаний футбольных результатов от «StatsPerform» позволила собрать таблицу вероятностей для каждой команды. Цифры меняются в зависимости от результатов свежих матчей, то есть это просто фиксация текущей ситуации, а не попытка поставить точку в сезоне.

Но результаты любопытные. После разгрома в Ливерпуле команда Гвардиолы становится однозначным фаворитом АПЛ – на 97.9 % останутся первыми. Лишь 1.8%, что «горожане» будут вторыми, а 0.2% на финиш на третьем месте. Учитывают разнообразные статистические факторы и календарь, а вся таблица выглядит вот так:

«Манчестер Юнайтед» с вероятностью 88.3% останется в зоне Лиги чемпионов – важный для Сульшера прогноз. Неслучайно ему предлагают продлить контракт. У «Ливерпуля» резко упали шансы на финиш на вершине, что знаем и без компьютеров – 0.7% на защиту титула. Зато откат на 5-ю строчку еще возможен.

Кто зайдет в ЛЧ ? Судя по расчетам, у «Лестера», «Тоттенхэма» и «Челси» может быть по 65 пунктов, учтут дополнительные показатели. А вот в «Эвертон» бездушная машина не верит – вероятность финиша в четверке у команды Анчелотти на данный момент лишь скромные 6.9%.

«Арсеналу» алгоритм отводит скромное десятое место, хотя оставляет Артете шансы на строчки с седьмой по одиннадцатую. А вот тройку вылетающих аналитический алгоритм определяет уверенно – «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и ВБА двумя ногами во второй лиге. «Ньюкаслу» надо перечеркнуть вероятность спастись в 97.4%, чтобы самому вылететь.

До старта сезона ставки суперкомпьютера бесполезны

Не хватает данных и слишком много факторов, что способны повлиять. Нельзя учесть судейские ошибки, влияние травм (Ван Дейк и Жота могли сохранить «Ливерпулю» корону). Сложно объяснить компьютеру, как пандемия влияет на шансы клубов, которые были зависимы от атмосферы на стадионах.

Поэтому изначальные прогнозы часто смешные. Накануне прошлого сезона многие аналитические алгоритмы ставили «Манчестер Сити» на первое место. И когда искусственный интеллект делает краткосрочные прогнозы, то ошибается не реже. Например, в прошлом сезоне Гвардиоле прочили 5 побед в стартовых турах, а он потерял 5 пунктов из 15.

Даже на отрезке в пять туров было не меньше ошибок, чем у любого человека, что предсказывает результаты. А если говорим о полной таблице, то она значительно отличалась от реального положения дел. Важно добавить, что летом 2019 года никто не знал об угрозе коронавируса, но попаданий почти нет:

В реальности чемпионом стал «Ливерпуль», а не «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» занял шестое место, а не вошел в тройку. В жизни МЮ выскочил на третью строчку, хотя по прогнозам должен был оказаться ниже «Арсенала». Сами «канониры» должны были оказаться в пятерке, а в реальности заняли скромное восьмое место.

Ни прорыв «Вулверхэмптона», ни успех «Лестера» — пятая строчка и потеря путевки в ЛЧ в последний момент, суперкомпьютер предсказать не смог. С зоной вылета аналогичный прокол – «Шеффилд Юнайтед» занял не последнее место, а девятое, и «Ньюкасл» тоже не вылетел.

Если считать по точным местам в таблице, то у компьютера 1 попадание из 20. Полный провал искусственного интеллекта – только место «Челси» алгоритм предсказал верно.

Прогнозы по ходу чемпионата чуть точнее, но тоже условные

Без дядюшки Эйнштейна ясно, что вероятность не является гарантией. Вероятность описывает возможность наступления того или иного события. Например, можно подбросить монетку вверх, но остается шанс приземления на ребро, пускай и небольшой.

Так и в футболе. У «Ливерпуля» 0.7% на чемпионство, но такова оценка и без искусственного интеллекта – последние домашние поражения подкосили, впереди сложный календарь с ЛЧ . Но гарантировал ли себе «Манчестер Сити» титул? Нет, пока есть математические шансы у преследователей. Этим результат отличается от процесса.

Круто, что развивают технологии, добавляют данные, используют большие числовые базы. Но пока наблюдаем за провалами искусственного интеллекта, и это новая ветвь футбольных развлечений. Зато знакомая живому человеку: многие, кто выигрывал деньги, ставя на футбол, после удачной ставки думал: «Так и знал, не подвели».

Но в случае поражения возникает уже другая мысль: «А ведь были сомнения». Тем и прекрасен футбольный прогноз, что никогда не потеряет актуальность. Человек любит видеть закономерности, даже где их нет. А поскольку загадка в форме детектива – любимый жанр, то не удивительно, что многие пытаются разгадать тайну сезона АПЛ .

И как же хорошо, что ни у кого не получается! Даже в марте 2020-го суперкомпьютер, предсказывая развязку, поставил «Лестер» на третью строчку, «Шеффилд Юнайтед» выше «Арсенала», а «Астон Виллу» приговорил к вылету, хотя клуб из Бирмингема сохранил прописку. А прошлой осенью другой искусственный интеллект выдал прогноз с МЮ на шестом месте с 61 пунктом за душой. У Сульшера уже 45 очков, но на кону еще 45.

Конечно, у Гвардиолы самые высокие шансы на титул. Но по первой таблице видно, сколько интриг – «Челси» может занять места со 2-го по 12-е, «Арсенал» — со второго по 17-е. Чемпион «Ливерпуль» рискует вывалиться из топ-4. Футбол прекрасен непредсказуемостью, и хотя фанаты АПЛ обязательно воспримут чемпионство Гвардиолы, как должное, не забывайте, что в этом сезоне на первом месте побывало девять клубов.