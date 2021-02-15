Нойер, Киммих и Левандовски. «Бавария» собрала дрим-тим, «грабя» конкурентов по Бундеслиге

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сегодня, 16:57

Упамекано — самый дорогой внутренний трансфер мюнхенцев.

«Бавария» — огромный магнит для футболистов Бундеслиги. Конечно, нет ничего предосудительного в том, чтобы подписывать сильных футболистов из других команд, уже адаптированных к конкретному чемпионату, так поступает каждый гегемон, однако именно «Баварию» с ее ориентированностью на немецкий рынок часто подозревают в убийстве двух зайцев одновременно. Во-первых, мюнхенцы становятся сильнее, подписывая лидеров не таких успешных клубов Бундеслиги, во-вторых, ослабляют потенциальных конкурентов. Вторую часть этой теории практически невозможно доказать, однако что мешает нам оценить работу «Баварии» на внутреннем рынке и вспомнить самые мощные сделки?

Вратарь

Мануэль Нойер (Германия) — перешел из «Шальке» за 30 млн евро в 2011 году

Нойер — уроженец Гельзенкирхена, в системе «Шальке» он провел 20 лет и явно перерос свою родную команду. Например, в последнем сезоне Мануэля «кобальтовые» заняли 14-е место в Бундеслиге, правда, в Лиге чемпионов выступили даже лучше «Баварии», вылетевшей в первом же раунде плей-офф. «Шальке» с Нойером и Раулем дошел до полуфинала, где уступил «Ман Юнайтед». Сразу после этого Нойер объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом, несмотря на уговоры руководства и болельщиков. «Шальке» был вынужден продать вратаря оказавшейся тут как тут «Баварии», чтобы не остаться через год и без Нойера, и без денег. Фанаты прозвали Мануэля «Иудой» и подвесили его чучело к мосту.

Защитники

Бенжамен Павар (Франция) — перешел из «Штутгарта» за 35 млн евро в 2019 году

В случае с Паваром речь точно не идет об ослаблении конкурента, ведь «Бавария» подписала контракт с чемпионом мира после вылета «Штутгарта» из Бундеслиги, да еще и заплатила швабам кругленькую сумму. Сам француз точно не пожалел о своем выборе, ведь в первом же сезоне выиграл с «Баварией» все турниры, в которых участвовал, в том числе Лигу чемпионов.

Матс Хуммельс (Германия) — перешел из «Боруссии» Д за 35 млн евро в 2016 году

Хуммельс — воспитанник «Баварии», но в Мюнхене в него не поверили, и Матс сделал карьеру в Дортмунде. Потихоньку все ключевые персонажи чемпионской «Боруссии» Юргена Клоппа оказались в Мюнхене, Хуммельс держался дольше всех, но в 2016-м все-таки подписал пятилетний контракт с «Баварией». Впрочем, всего лишь три чемпионства спустя Матс вернулся в Дортмунд.

Никлас Зюле (Германия) — перешел из «Хоффенхайма» за 20 млн евро в 2017 году

Шкафоподобный защитник в своем последнем сезоне с «Хоффенхаймом» завоевал путевку в Лигу чемпионов, однако дебютировал в престижном турнире в составе «Баварии», оставив Юлиана Нагельсманна с дырой в обороне. В 2021 году история повторяется: «Бавария» снова забирает ведущего защитника из команды Нагельсманна, на этот раз из «РБ Лейпциг».

Дайот Упамекано (Франция) — перешел из «РБ Лейпциг» за 42.5 млн евро в 2021 году

Салихамиджич объявил о договоренностях с Упамекано в пятницу, а в воскресенье «Бавария» официально подтвердила переход защитника «РБ Лейпциг». Дайот присоединится к мюнхенцам перед следующим сезоном, его трансфер стал самой дорогой покупкой «Баварии» на внутреннем рынке и третьей в истории клуба (после Лукаса Эрнандеса и Лероя Сане). Одновременно это мощный удар по «Лейпцигу», который является главным конкурентом «Баварии» в нынешнем сезоне. Это если в принципе допускать, что у «Баварии» есть конкуренты в Германии.

Полузащитники

Леон Горецка (Германия) — перешел из «Шальке» как свободный агент в 2018 году

В сезоне 2017/18 «Шальке» под руководством Доменико Тедеско занял второе место в Бундеслиге, а в следующей кампании «кобальтовые» посыпались, потеряв нескольких ключевых игроков, в том числе Леона Горецку, который перебрался в «Баварию» без компенсации.

Йозуа Киммих (Германия) — перешел из «Штутгарта» за 8.5 млн евро в 2015 году

Киммих — воспитанник «Штутгарта», а профессиональную карьеру он начал в низших лигах за «РБ Лейпциг». Летом 2015-го швабы по опции выкупили у «быков» Йозуа за 1.5 миллиона евро, чтобы на следующий день продать его «Баварии» в пять с лишним раз дороже.

Марио Гетце (Германия) — перешел из «Боруссии» Д за 37 млн евро в 2013 году

Один из самых громких трансферов «Баварии» на внутренней арене, хотя счастья этот переход никому не принес. Гетце, на которого молились в Дортмунде, был проклят фанатами «Боруссии» после ухода в «Баварию», его брата даже травили в школе, а сам Марио выдал парочку средних сезонов в Мюнхене, забил победный гол в финале чемпионата мира, будучи игроком «Баварии», а потом его карьера пошла под откос.

Нападающие

Серж Гнабри (Германия) — перешел из «Вердера» за 8 млн евро в 2017 году

Гнабри мог радовать поклонников лондонского «Арсенала» все эти годы, но «канониры» быстро разуверились в немецком вингере и продали его «Вердеру» за 5 млн евро. Два года спустя «Бавария» выкупила права на Сержа и отправила его в аренду в «Хоффенхайм», а сейчас Гнабри — основной игрок лучшей команды Европы и мира с великолепной статистикой.

Марио Манджукич (Хорватия) — перешел из «Вольфсбурга» за 13 млн евро в 2012 году

Хорватский форвард результативно играл на родине в составе загребского «Динамо», а потом хорошо проявил себя в «Вольфсбурге», чем обратил на себя внимание «Баварии». В первом же сезоне с мюнхенцами Марио сделал внушительный вклад в завоевание «Золотого требла», но второй сезон стал для него последним в Мюнхене из-за недопонимания, а потом и конфликта с Гвардиолой.

Роберт Левандовски (Польша) — перешел из «Боруссии» Д как свободный агент в 2014 году

Лучший футболист 2020 года и один из самых результативных форвардов последних лет достался «Баварии» абсолютно бесплатно. Мюнхенский суперклуб хотел забрать Роберта вместе с Гетце еще в 2013-м, но «Боруссия» отказалась продавать обоих лидеров, поэтому «Бавария» просто подождала год и подписала Левандовски свободным агентом.