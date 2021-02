Нойер, Киммих и Левандовски. «Бавария» собрала дрим-тим, «грабя» конкурентов по Бундеслиге

Упамекано — самый дорогой внутренний трансфер мюнхенцев.

«Бавария» — огромный магнит для футболистов Бундеслиги. Конечно, нет ничего предосудительного в том, чтобы подписывать сильных футболистов из других команд, уже адаптированных к конкретному чемпионату, так поступает каждый гегемон, однако именно «Баварию» с ее ориентированностью на немецкий рынок часто подозревают в убийстве двух зайцев одновременно. Во-первых, мюнхенцы становятся сильнее, подписывая лидеров не таких успешных клубов Бундеслиги, во-вторых, ослабляют потенциальных конкурентов. Вторую часть этой теории практически невозможно доказать, однако что мешает нам оценить работу «Баварии» на внутреннем рынке и вспомнить самые мощные сделки?

Вратарь

Мануэль Нойер (Германия) — перешел из «Шальке» за 30 млн евро в 2011 году

Нойер — уроженец Гельзенкирхена, в системе «Шальке» он провел 20 лет и явно перерос свою родную команду. Например, в последнем сезоне Мануэля «кобальтовые» заняли 14-е место в Бундеслиге, правда, в Лиге чемпионов выступили даже лучше «Баварии», вылетевшей в первом же раунде плей-офф. «Шальке» с Нойером и Раулем дошел до полуфинала, где уступил «Ман Юнайтед». Сразу после этого Нойер объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом, несмотря на уговоры руководства и болельщиков. «Шальке» был вынужден продать вратаря оказавшейся тут как тут «Баварии», чтобы не остаться через год и без Нойера, и без денег. Фанаты прозвали Мануэля «Иудой» и подвесили его чучело к мосту.

Защитники

Бенжамен Павар (Франция) — перешел из «Штутгарта» за 35 млн евро в 2019 году

В случае с Паваром речь точно не идет об ослаблении конкурента, ведь «Бавария» подписала контракт с чемпионом мира после вылета «Штутгарта» из Бундеслиги, да еще и заплатила швабам кругленькую сумму. Сам француз точно не пожалел о своем выборе, ведь в первом же сезоне выиграл с «Баварией» все турниры, в которых участвовал, в том числе Лигу чемпионов.

Матс Хуммельс (Германия) — перешел из «Боруссии» Д за 35 млн евро в 2016 году

Хуммельс — воспитанник «Баварии», но в Мюнхене в него не поверили, и Матс сделал карьеру в Дортмунде. Потихоньку все ключевые персонажи чемпионской «Боруссии» Юргена Клоппа оказались в Мюнхене, Хуммельс держался дольше всех, но в 2016-м все-таки подписал пятилетний контракт с «Баварией». Впрочем, всего лишь три чемпионства спустя Матс вернулся в Дортмунд.

Никлас Зюле (Германия) — перешел из «Хоффенхайма» за 20 млн евро в 2017 году

Шкафоподобный защитник в своем последнем сезоне с «Хоффенхаймом» завоевал путевку в Лигу чемпионов, однако дебютировал в престижном турнире в составе «Баварии», оставив Юлиана Нагельсманна с дырой в обороне. В 2021 году история повторяется: «Бавария» снова забирает ведущего защитника из команды Нагельсманна, на этот раз из «РБ Лейпциг».

Дайот Упамекано (Франция) — перешел из «РБ Лейпциг» за 42.5 млн евро в 2021 году

Салихамиджич объявил о договоренностях с Упамекано в пятницу, а в воскресенье «Бавария» официально подтвердила переход защитника «РБ Лейпциг». Дайот присоединится к мюнхенцам перед следующим сезоном, его трансфер стал самой дорогой покупкой «Баварии» на внутреннем рынке и третьей в истории клуба (после Лукаса Эрнандеса и Лероя Сане). Одновременно это мощный удар по «Лейпцигу», который является главным конкурентом «Баварии» в нынешнем сезоне. Это если в принципе допускать, что у «Баварии» есть конкуренты в Германии.

