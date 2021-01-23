Суарес, Диаш и Жота. Лучшие футбольные трансферы сезона 2020/21

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23 января 2021, 12:55

О стильных новичках – на «Соккер.ру».

Вратарь

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 17.4 млн евро)

Менди набрал ход в «Челси», но теперь вместе с командой в крутом пике. Ареоля сражается за «Фулхэм». У «Лидса» молодой необычный голкипер Мелье, но сейчас центральный вратарь-новичок сезона – Эмилиано. Мартинес заслужил вызов удачной игрой за «Арсенал», но понимал, что с Лено основа не светит. Ушел в «Астон Виллу», отразил 54 удара, пропустил лишь 18 мячей в 16 турах, по проценту сэйвов лучше его в АПЛ только чемпион мира Льорис.

Защитники

Ашраф Хакими («Интер», 40 млн евро)

Классный год для новичков с правого фланга. У Семеду нормально получается. Кастань заиграл в «Лестере». Менье – основной правый защитник «Боруссии» Д. Дест может лучше, но американец не стал большим разочарованием. Кэш нормально выступает за «Астон Виллу». Но в основной состав этой сборной проходит автор 6 голов и 3 ассистов в Серии А – 22-летний марокканец Ашраф Хакими. Конте не пожалел, что отдал «Реалу» 40 млн евро за молодого универсала.

Рубен Диаш («Манчестер Сити», 68 млн евро)

Не было гарантий, что защитник «Бенфики» раскроется в АПЛ . Гвардиола ведь параллельно подписал голландца Аке – хотел мотивировать Стоунза и Ляпорта. А еще подстраховаться, если один из дорогущих летних новичков не заиграет. Как показала травма ван Дейка, центральный защитник может быть ключевым фактором успеха в АПЛ . И «сухари», когда Диаш на поле у «Манчестер Сити», — яркий довод. Португалец вырастает в одного из главных защитников футбольного мира, что для 23-летнего парня – большой успех.

Уэсли Фофана («Лестер», 35 млн евро)

Не стоит забывать, что «лисы» — клуб богатых владельцев. Пускай в семье Вишая Шривадданапрабха именно он был главным фанатом футбола, после гибели владельца клуб не забросили. И Роджерса два года назад убедили возглавить команду. И новичков время от времени подкидывают крутейших. Фофана, приехавший из «Сент-Этьена» за огромные деньги – 35 млн евро, является очередным франкоязычным успехом. Как и с Канте, с ним хорошо работают в «Лестере». Двадцатилетний защитник стремительно растет в этом сезоне, хотя у француза очень серьезные конкуренты, например, турок Союнджу.

Бен Чилуэлл («Челси», 50.2 млн евро)

У Бена черная полоса, как и у «Челси». Но все-таки последние результаты не только на его совести. Речь о стабильном и добротном футболисте, который с позиции левого латераля забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Атакующий Кай Хаверц такой статистикой похвастаться не может. Чилуэлл приносит пользу. И хотя понятно, что «Челси» нужно время, чтобы прийти в себя и вернуться к победам, на Бена жаловаться можно в последнюю очередь. Англичанин должен занять место слева в обороне на годы, ведь ему всего 24. Конечно, за него переплатили – британская тема с переоценкой собственных игроков, но парень добротный.

Полузащитники

Тьяго Алькантара («Ливерпуль», 22 млн евро)

Испанец справедливо попадал в различные сборные прошлого года. Алькантара незаметно руководил игрой «Баварии», невзирая на яркость его напарников Мюллера и Киммиха. Тьяго знает свое дело, четко мыслит – сам выбрал «Ливерпуль», хотя из Мюнхена его никто не выгонял. Хотел работать с Клоппом – работает. Хотел воевать за английскую корону – делает это, если не вмешиваются травмы или болезни. Алькантара не успел показать себя во всей красе в основе с ван Дейком за спиной и Хендерсоном не в защите, но испанец – находка для любой команды. Особенно за 22 млн евро. Игрок его калибра стоит минимум в два раза дороже даже в 29 лет.

Уэстон МакКенни («Ювентус», аренда за 4.5 млн евро)

Сане не является сенсационным новичком для «Баварии» — Лерой своенравный, хотя и результативный. А вот «Ювентус», подписав из «Шальке» молодого американца, может выиграть главный приз. Уэстон оказался уверенным в себе, разносторонним, обучаемым и просто крутым хавбеком, которому даже одно место на поле сложно найти. Тренер Пирло приспосабливается к уровню, на который попал, но сам МакКенни не смотрится как майонез на пицце. Воспитанник «Далласа» в 22 года важен для «Ювентуса».

Хамес Родригес («Эвертон», свободный агент)

Зарплата колумбийца отражает его былую ценность, это не бесплатный новичок. Но заполучить такого футболиста в качестве свободного агента выгодно. Особенно с учетом, что новичок знает и уважает Анчелотти. В «Эвертоне» у плеймейкера не получается работать стабильно – пожалуй, попросту так не умеет. Зато в АПЛ у Родригеса 3 гола и 3 ассиста, создает моменты, четко работает с мячом. Не самый яркий плеймейкер лиги, где искрили великолепные Де Брюйне и Грилиш, но лепту в успехи «ирисок» вносит. За Родригеса говорит класс – может проснуться весной и удивить многих соперников «Эвертона».

Федерико Кьеза («Ювентус», аренда за 10 млн евро)

В былые времена офис «Фиорентины» могли поджечь, если бы отдали главного таланта «Ювентусу». В городе были бы беспорядки. Сейчас Кьеза выбрал чемпионов, и как показывает его прилежная игра на левом фланге и всюду, куда универсального атакующего игрока посылает Пирло, игрок и клуб не ошиблись. «Ювентус» выкупит контракт 23-летнего итальянца, ведь тот явно хочет играть на высоком уровне и может помочь туринцам развиваться. Кьеза не привык к требованиям в клубе со Скудетто, но готов отбирать мяч, отдавать передачи и забивать голы. В ЛЧ и Серии А у него за «Ювентус» уже 5 голов и 4 ассиста. Неплохо для новичка.

Нападающие

Диого Жота («Ливерпуль», 44.7 млн евро)

Без Жоты «Ливерпуль» ждало жесткое приземление в атаке. Португалец добавил нападению «красных» свежести, 5 голов в АПЛ , 4 мяча в Лиге чемпионов. А когда форвард получил травму, то от Фирмино, Мане и Салаха в новом году не дождались спасительных победных мячей. Потерю Диого сравнивают с потерей ван Дейка, поскольку не так много у Клоппа резервистов, что могли стремительно наращивать влияние на игру. Жота казался удачным кандидатом и не подвел.

Луис Суарес («Атлетико», свободный агент)

Мората неплохо играет за «Ювентус», особенно если везет не попасть в очередной офсайд. Осимхен может раскрыться в «Наполи», когда будет появляться на поле стабильно. Но любой дорогой форвард-новичок меркнет, если сравнить его игру и влияние на новую команду с тем, что творит Луис Суарес в «Атлетико». Дело не только в голах – хотя и их хватает, но и в умении заставить команду, где есть люди, которым не хватало чемпионской уверенности, поверить в себя. Приезд Дембеле доказывает стремление Симеоне думать на два шага наперед, но Суарес невероятно крутой.