Рамос, ван Дейк, Неймар и другие. Суперкоманда, которая не сыграет в плей-офф ЛЧ из-за травм

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сегодня, 13:54

ФК «Лазарет».

Уже завтра стартует плей-офф Лиги чемпионов, мы с нетерпением ждем ярких матчей, голов и хотим посмотреть в деле на сильнейших футболистов Европы. К сожалению, далеко не все будут готовы к 1/8 финала. «Соккер.ру» собрал всех травмированных в одну команду и констатирует: такая банда в здоровом виде претендовала бы на победу в Лиге чемпионов!

Вратарь

Роман Бюрки («Боруссия Дортмунд»; Швейцария)

Основной страж ворот дортмундской «Боруссии» в последний раз выходил на поле 22 января, после чего стало известно о травме плеча швейцарского голкипера. С тех по ворота «шмелей» защищает другой швейцарец — Марвин Хитц, судя по всему, ему стартовать в плей-офф Лиги чемпионов в ближайшую среду, когда у «Боруссии» запланирован первый матч против «Севильи», ведь Бюрки не было даже в заявке на субботнюю игру Бундеслиги против «Хоффенхайма».

Защитники

Дани Карвахаль («Реал Мадрид»; Испания)

Нынешний сезон с точки зрения травм складывается катастрофически для четырехкратного победителя Лиги чемпионов. Дани уже трижды выбывал из строя, пропустил в общей сложности почти 100 дней и два десятка матчей, а в воскресной встрече с «Валенсией» Карвахаль появился на поле впервые за полтора месяца и получил очередное повреждение — уже четвертое в этом сезоне. Похоже, матчи с «Аталантой» опытный испанец пропустит, и Зидану придется искать альтернативные варианты на правом фланге обороны.

Серхио Рамос («Реал Мадрид»; Испания)

Возможно, это последний сезон Серхио Рамоса в футболке мадридского «Реала», ведь его будущее по-прежнему туманно, новый контракт с «Королевским клубом» не подписан. Прямо сейчас капитан в лазарете, где прописался до середины апреля: Рамосу сделали операцию на колене из-за проблем с функционированием мениска. Таким образом, Серхио сможет сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов только в том случае, если его партнеры выведут команду в полуфинал.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

При большом желании центр обороны футбольного клуба «Лазарет» можно было составить исключительно из футболистов «Ливерпуля», ведь у «красных» травмированы сразу три защитника: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэл Матип. Берем самого звездного из этой компании: претендовавший на «Золотой мяч» в позапрошлом году ван Дейк порвал «кресты» в начале сезона, к полноценным тренировкам он вернется не раньше середины апреля.

Хуан Бернат ( ПСЖ ; Испания)

Бернат — единственный в этой воображаемой команде защитник, не покоривший Лигу чемпионов, хотя в прошлом году испанец был очень близок к этому: играл в финале против своего бывшего клуба, «Баварии». Хуан и в этом сезоне играл бы на левом фланге ПСЖ , но в середине сентября порвал крестообразные связки и оказался вне игры на полгода. Дуэль с «Барселоной» в 1/8 финала точно пропустит.

Полузащитники

Аксель Витсель («Боруссия Дортмунд»; Бельгия)

«Ливерпуль», «Реал», ПСЖ , и дортмундская «Боруссия» — наиболее пострадавшие из-за травм участники плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб потерял не только основного вратаря, но и системообразующего полузащитника Витселя, который порвал ахиллово сухожилие и выбыл из строя до конца сезона. Аксель уже точно мимо плей-офф Лиги чемпионов, а для выступления на чемпионате Европы понадобится чудо.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

Не все так драматично у другого бельгийского полузащитника, но Хосеп Гвардиола дал понять, что не собирается форсировать возвращение Де Брюйне на поле, памятуя о позапрошлом сезоне, когда Кевин пропустил много матчей, после чего вышел на поле и снова дернул мышцу. Вероятно, первый матч против гладбахской «Боруссии» хавбек пропустит, а вот к ответной игре должен быть готов, если восстановление пойдет по плану.

Анхель Ди Мария ( ПСЖ ; Аргентина)

Лучший игрок финального матча Лиги чемпионов 2013/14 и участник прошлогодней битвы в Лиссабоне за главный трофей турнира получил травму в недавнем матче против «Марселя». В первом матче 1/8 финала против «Барселоны» Маурисио Почеттино не рассчитывает на соотечественника и обещает найти «наилучшие решения». Будет непросто, ведь это не единственная значимая потеря для «Пари Сен-Жермен».

Нападающие

Неймар ( ПСЖ ; Бразилия)

Ди Мария получил травму 7 февраля, а Неймар повредил приводящую мышцу три дня спустя в кубковом матче против «Кана». Бразилец сможет вернуться на поле не раньше середины марта. Скорее всего, Неймар пропустит оба матча с «Барселоной» и не встретится с Месси на футбольном поле, как собирался.

Эден Азар («Реал Мадрид»; Бельгия)

Азар после перехода в «Реал» — это 33 несчастья, заключенные в хилое тело профессионального футболиста. Бельгиец, который должен был стать главной звездой «Королевского клуба», за полтора года получил уже 10 травм и провел в лазарете больше 300 дней. Сейчас у Азара мышечная травма, примерные сроки восстановления — середина марта. Противостояние с «Аталантой» пройдет без Эдена.

Ансу Фати («Барселона»; Испания)