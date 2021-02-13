Друзья Моуриньо vs Друзья Гвардиолы. Выбирайте, кто круче

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сегодня, 16:29

Звезды, которых тренировали Жозе и Хосеп.

Сегодня Гвардиола и Моуриньо в 25-й раз встретятся друг с другом, а «Соккер.ру» устраивает дуэль между командами двух выдающихся тренеров. Будет интересно!

Команда Гвардиолы

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»)

Оба финала Лиги чемпионов Пеп выиграл с Виктором Вальдесом в воротах, однако самого сильного вратаря в своей тренерской карьере Гвардиола тренировал в Мюнхене. Во время работы с каталонским тренером Нойер был номинирован на «Золотой мяч», а Хосеп даже собирался выпустить Мануэля в полузащите «Баварии».

Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Жерар Пике («Барселона»), Филипп Лам («Бавария»).

На закате футбольной карьеры Гвардиола пересекся с Пуйолем в «Барселоне», а в начале тренерского пути Карлес сильно помог Хосепу. Дани Алвес — один из лучших крайних защитников XXI века, Пике и Лам — тоже классные ребята, чемпионы мира. Гвардиола стал гоняться и тратить сотни миллионов на защитников в «Манчестер Сити», но никто из дорогостоящих новичков «горожан» не смог разбить эту четверку.

Полузащитники: Хави («Барселона»), Андрес Иньеста («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

По Хави и Иньесте сомнений быть не могло, да и третьим хавбеком мог быть представитель «Барсы» — Серхио Бускетс, однако Кевин Де Брюйне слишком хорош под руководством Гвардиолы в Англии, бельгиец укрепился в статусе сильнейшего плеймейкера планеты и заслужил место в «Команде друзей Гвардиолы».

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Феноменальная конкуренция в линии атаки, пришлось отправить в запас Рибери с Роббеном, а также Стерлинга — одного из трех футболистов, кому удалось забить 100+ голов под руководством Гвардиолы. Двое других в основе — это аргентинцы Месси и Агуэро, компанию которым составляет Роберт Левандовски.

Запасные: Виктор Вальдес («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эрик Абидаль («Барселона»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Давид Алаба («Бавария»), Серхио Бускетс («Барселона»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Франк Рибери («Бавария»), Арьен Роббен («Бавария»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Самуэль Это`О («Барселона»).

Самуэль Это`О постарается усидеть на двух стульях: камерунца включили в запасы обеих символических команд, ведь он выигрывал большие титулы и с Гвардиолой, и с Моуриньо. Кстати, Арьен Роббен тоже поиграл у обоих, таких футболистов немало, это и Ибрагимович с Сеском Фабрегасом, и Хаби Алонсо с Педро Родригесом, и Кевин Де Брюйне с Максвеллом.

Команда Моуриньо

Вратарь: Икер Касильяс («Реал»)

Возможно, сам «Особенный» выбрал бы Петра Чеха или Жулио Сезара, но у нас нет задачи залезть тренеру в голову, мы берем самого статусного вратаря, а Икер Касильяс с его титулами даст фору любому.

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвальо («Порту», «Челси» и «Реал»), Майкон («Интер»).

Майкон, конечно, играл на правом фланге, но в интересах представительности отправляем бразильца на левый фланг, в то время как на его любимой позиции выступит Серхио Рамос. Собственно, при Моуриньо нынешний капитан «Реала» регулярно играл на бровке. В центре обороны величественный Джон Терри и Рикарду Карвальо, выступавший под руководством Жозе в трех разных командах на протяжении в общей сложности восьми лет.

Полузащитники: Хавьер Дзанетти («Интер»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Уэсли Снейдер («Интер»).

В принципе, линия полузащиты могла быть составлена полностью из представителей «Интера», с которым Моуриньо выиграл «Золотой требл» в 2010 году, но все-таки сделаем ставку на Фрэнка Лэмпарда, отправив умницу Эстебана Камбьяссо в запас. Великолепный «Трактор» Дзанетти должен быть здесь, а Снейдер в 2010 году был настолько хорош, что вполне мог забрать «Золотой мяч».

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Дидье Дрогба («Челси»), Златан Ибрагимович («Интер» и МЮ ).

Зато в атаке «Команды друзей Моуриньо» выступает обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду, а рядом с ним нестареющий Златан Ибрагимович — эти двое и сейчас зажигают в Серии A, и, конечно же, Дидье Дрогба. Ивуариец — идеальный форвард с точки зрения Жозе, а еще он для португальца почти как сын.

Запасные: Петр Чех («Челси»), Жулио Сезар («Интер»), Паулу Феррейра («Порту» и «Челси»), Лусио («Интер»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Марсело («Реал»), Эстебан Камбьяссо («Интер»), Хаби Алонсо («Реал»), Деку («Порту»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Самуэль Это`О («Интер» и «Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Даже среди запасных настолько высокая конкуренция, что во второй состав не попали Пепе, Месут Озил, Поль Погба, Диего Милито и многие другие классные футболисты, поработавшие под началом Моуриньо. Зато здесь нашлось место Сесару Аспиликуэте, идеальному бойцу и исполнителю тренерской воли («Дайте мне 11 Аспиликуэт, и я выиграю Лигу чемпионов!»), а также двум действующим футболистам Жозе — Кейну и Сону, на которых португалец возлагает большие надежды в сегодняшней битве с Гвардиолой.