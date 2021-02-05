Мамаев и Васин спешат на помощь. «Тамбову» обещают бесплатные аренды из «Спартака» и ЦСКА

Клубу с дикими долгами предлагают странную помощь.
«Тамбову» наперед выдадут 51 млн рублей от спонсоров лиги, но ими не закрыть и десятую часть всех обязательств. Еще 70 млн рублей нашли сами, но долги будут расти. Клуб готовится к процедуре банкротства с убытками 322 млн рублей, а осенний состав разбежался.
Вместо признания, что регуляторные органы РФС и РПЛ допустили жесткий прокол – выдали лицензию клубу без денег, следуют странные разговоры о «спасении». Кого и зачем? Прядкин ведь не объяснял, откуда у «Тамбова» 544 млн рублей долгов.
Куда раньше шли деньги? Причины никого не волнуют, но Дюков заявил о странном способе поддержания аутсайдера – бесплатных арендах. Идею уже не понял Иванов из «Урала», но она наводит на разговор о последствиях текущих правил чемпионата.
Лимит привел к залежам приличных игроков без практики. Соберем символический отряд спасения «Тамбова» — состав, где максимум по два человека от каждого богатого клуба (больше нельзя по правилам), но много людей, привязанных к скамейкам лимитными зарплатами.
Вратари
Егор Бабурин («Ростов»)
Лещук, Николай Заболотный, Годзюр и Лунев получили мало минут в первой части сезона. Ребров, Селихов или Васютин из «Зенита» вообще не играли. Но если искать вратаря, которым можно заменить ветерана Рыжикова в «Тамбове» — хотя Сергей вроде бы пока никуда не ушел, то на ум приходит Егор. Классный вратарь, но оказался на лавке «Ростова» из-за формы Песьякова.
Альтернатива: Александр Васютин («Зенит»).
Защитники
Ризван Уциев («Ахмат»)
С октября по ноябрь капитан «Ахмата» пропускал игры из-за «дефицита игровой практики» — странная формулировка, но как есть. Ризван пропал из стартового состава, сказалась травма, которая выбила его с июня по конец августа. Почти не играл в РПЛ, мог бы побегать за «Тамбов» на правах опытного ветерана.
Альтернатива: Кирилл Заика («Сочи»).
Виктор Васин (ЦСКА)
Без шуток – аренда в «Тамбов» могла бы принести пользу 32-летнему защитнику. Оборонец высокого уровня (как сказал Акинфеев) попал в стрессовую ситуацию из-за ошибок в ЦСКА. Сделав шаг назад, может расслабиться и заиграть сильнее. Васин умел играть круто, но давление сказалось.
Альтернатива: Руслан Камболов («Краснодар»).
Илья Кутепов («Спартак»)
Разумеется, Кутепов не поедет играть в «Тамбов» — слишком высокого уровня игрок. Но у Ильи есть матчи в центре атаки, настолько далек он от стабильной основы «Спартака». Обидно и досадно, ведь речь о центральном защитнике с российским паспортом и опытом игры за сборную страны. Кутепову точно нужно в другой клуб, но Федун не хочет усиливать конкурентов, поэтому Илья может остаться весной на лавке.
Альтернатива: Дмитрий Чистяков («Зенит»)
Михаил Лысов («Локомотив»)
Молодой защитник пропустил немало матчей из-за травмы, но продление контракта с Рыбусом означает, что Лысову вряд ли найдут место в основе с первых минут в новом году. А ведь 23 года воспитанник клуба хотел бы играть чаще. Если Николич присоединится к загрузке «Тамбова» игроками, то Лысова слева было бы интересно увидеть.
Альтернатива: Заурбек Плиев («Динамо»).
Полузащитники
Остон Урунов («Спартак»)
Очередная легенда «Спартака» со скамейки. Урунов не виноват, что скауты клуба не смогли возразить Газизову. Да и Тедеско одобрил подписание молодого хавбека, поскольку думали, что или отдадут сразу в аренду, или заиграет. Не удалось ни первое, ни второе, Урунов стал обузой, ведь считается легионером.
Альтернатива: Антон Швец («Ахмат»).
Игорь Коновалов («Рубин»)
Абильдгор застолбил место в опорной зоне, поэтому Игорю пора подыскать себе новый клуб. Очень редко появлялся, проводил на поле мало минут, а ведь Коновалову всего 25 года и он сильный игрок, что доказывал ранее. Тут почти все выше уровнем, чем «Тамбов», так что этот фактор не учитываем, ведь понятно, что Игоря вряд ли отдадут на пропитание аутсайдеру.
Альтернатива: Исламбек Куат («Химки»).
Павел Мамаев («Ростов»)
Как же штрафбат без Павла? У Мамаева не так много минут в стартовом составе – всего шесть поединков. А если Норманн не найдет себе новый клуб, Еременко будет в порядке, а новички себя покажут, то стартовый состав «Ростова» забудет о Мамаеве. Может, лучше в Саранск на полгода?
Альтернатива: Ивелин Попов («Сочи»).
Шапи Сулейманов («Краснодар»)
В первой части сезона провел лишь 6 матчей в основе, но 12 раз выходил на замену. Забил 3 мяча, но лидером в составе «быков» точно не стал. В 21 год полезно играть постоянно, если не первый сезон в большом футболе. Возможно, Сулейманову нужна аренда, чтобы возмужать окончательно? Пожалуй, слишком ценный для «Тамбова», но всякое бывает.
Альтернатива: Арнор Сигурдссон (ЦСКА).
Нападающие
Иван Игнатьев («Рубин»)
Слуцкий как раз выступил, что у него нет претензий к самоотдаче Ивана на тренировках, да и танцы с пивом в отпуске тренера мало волную, пока игрок выполняет установки и не нарушает дисциплину по ходу сезона. Вот только в футбол Игнатьев, по словам Слуцкого, играет недостаточно хорошо. Учитывая, что без практики не проснется, а в «Рубине» есть Деспотович – пора Ивану в аренду в «Тамбов».
Альтернатива: Виталий Лисакович («Локомотив»).
Константин Тюкавин («Динамо»)
Прикольный форвард, всего 18 лет, но уже показывал потенциал, когда выходил на замену. Голов пока не забивал, но поскольку у «Динамо» конкуренция, что мешает москвичам отдать Тюкавина в аренду? Отметим, что Комличенко на сборах собрался и отличался – глядишь, даже у Грулева в центре места в основе не будет. Тюкавин мог бы поиграть за «Тамбов» пару месяцев, для его возраста это хорошая школа.
Альтернатива: Евгений Луценко («Арсенал»).
Забавный вывод. На лавках грандов второй «Сочи»
Никто не отдаст «Тамбову» лучших игроков. Хорошо, если молодежь отправят на стажировку, причем клубы скорее подыграют Дюкову в таком случае, выполняя личную просьбу, нежели переживают за судьбу клуба из Тамбова, что играет в Саранске.
Но наличие представленного состава наталкивает на вывод – в РПЛ не только «Сочи» можно собрать из «списанных». «Тамбову» такой гуманитарный груз не светит, а вот груз лимита снова ощущаем. Из-за лимита есть коллекции россиян, и даже если взять по 1-2 игрока из большинства клубов – получится сильный состав.
Семнадцатый боеспособный клуб для РПЛ существует, но он невозможен без отмены лимита. Снять это ограничение, как сказали в РФС, нет полномочий, а как мягко вынуждать клубы скинуться игроками – полномочий хватает. Зато сам список показывает, как глупые правила уничтожают приличных игроков, оставляя их за бортом большой игры.
Все, кто пойдут в «Тамбов», сделают это лишь с сохранением из зарплаты в Ростове-на-Дону, Москве или Санкт-Петербурге. Но где взять спортивную борьбу при сборе команды за пару недель до начала турнира? Вместо решения глобальных проблем общими усилиями ведут борьбу за клуб, который распался не по вине соперников.
Главная проблема в том, что "футбольные чиновники" РФС, РПЛ - занимают не свои места, как только возникает какая-то проблема, мы видим их "профессионализм", видим то, что они не знают, как поступить, как решать, возникшую проблему. Но печальнее всего то, что эти же чиновники и создали эту проблему... Выдали лицензию команде, которая не имела средств к существованию...
Всё, что умеют "футбольные чиновники, это создавать проблемы, но не решать их...И здесь нечему особо удивляться, когда выборы, перевыборы на руководящие должности без альтернативной основы, когда кандидат в "единственном экземпляре", то такой и результат "работы", как конечный итог...
Главная проблема в том, что "футбольные чиновники" РФС, РПЛ - занимают не свои места, как только возникает какая-то проблема, мы видим их "профессионализм", видим то, что они не знают, как поступить, как решать, возникшую проблему. Но печальнее всего то, что эти же чиновники и создали эту проблему... Выдали лицензию команде, которая не имела средств к существованию...
Всё, что умеют "футбольные чиновники, это создавать проблемы, но не решать их...И здесь нечему особо удивляться, когда выборы, перевыборы на руководящие должности без альтернативной основы, когда кандидат в "единственном экземпляре", то такой и результат "работы", как конечный итог...