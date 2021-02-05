Мамаев и Васин спешат на помощь. «Тамбову» обещают бесплатные аренды из «Спартака» и ЦСКА

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сегодня, 21:44

Клубу с дикими долгами предлагают странную помощь.

«Тамбову» наперед выдадут 51 млн рублей от спонсоров лиги, но ими не закрыть и десятую часть всех обязательств. Еще 70 млн рублей нашли сами, но долги будут расти. Клуб готовится к процедуре банкротства с убытками 322 млн рублей, а осенний состав разбежался.

Вместо признания, что регуляторные органы РФС и РПЛ допустили жесткий прокол – выдали лицензию клубу без денег, следуют странные разговоры о «спасении». Кого и зачем? Прядкин ведь не объяснял, откуда у «Тамбова» 544 млн рублей долгов.

Куда раньше шли деньги? Причины никого не волнуют, но Дюков заявил о странном способе поддержания аутсайдера – бесплатных арендах. Идею уже не понял Иванов из «Урала», но она наводит на разговор о последствиях текущих правил чемпионата.

Лимит привел к залежам приличных игроков без практики. Соберем символический отряд спасения «Тамбова» — состав, где максимум по два человека от каждого богатого клуба (больше нельзя по правилам), но много людей, привязанных к скамейкам лимитными зарплатами.

Вратари

Егор Бабурин («Ростов»)

Лещук, Николай Заболотный, Годзюр и Лунев получили мало минут в первой части сезона. Ребров, Селихов или Васютин из «Зенита» вообще не играли. Но если искать вратаря, которым можно заменить ветерана Рыжикова в «Тамбове» — хотя Сергей вроде бы пока никуда не ушел, то на ум приходит Егор. Классный вратарь, но оказался на лавке «Ростова» из-за формы Песьякова.

Альтернатива: Александр Васютин («Зенит»).

Защитники

Ризван Уциев («Ахмат»)

С октября по ноябрь капитан «Ахмата» пропускал игры из-за «дефицита игровой практики» — странная формулировка, но как есть. Ризван пропал из стартового состава, сказалась травма, которая выбила его с июня по конец августа. Почти не играл в РПЛ , мог бы побегать за «Тамбов» на правах опытного ветерана.

Альтернатива: Кирилл Заика («Сочи»).

Виктор Васин ( ЦСКА )

Без шуток – аренда в «Тамбов» могла бы принести пользу 32-летнему защитнику. Оборонец высокого уровня (как сказал Акинфеев) попал в стрессовую ситуацию из-за ошибок в ЦСКА . Сделав шаг назад, может расслабиться и заиграть сильнее. Васин умел играть круто, но давление сказалось.

Альтернатива: Руслан Камболов («Краснодар»).

Илья Кутепов («Спартак»)

Разумеется, Кутепов не поедет играть в «Тамбов» — слишком высокого уровня игрок. Но у Ильи есть матчи в центре атаки, настолько далек он от стабильной основы «Спартака». Обидно и досадно, ведь речь о центральном защитнике с российским паспортом и опытом игры за сборную страны. Кутепову точно нужно в другой клуб, но Федун не хочет усиливать конкурентов, поэтому Илья может остаться весной на лавке.

Альтернатива: Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Михаил Лысов («Локомотив»)

Молодой защитник пропустил немало матчей из-за травмы, но продление контракта с Рыбусом означает, что Лысову вряд ли найдут место в основе с первых минут в новом году. А ведь 23 года воспитанник клуба хотел бы играть чаще. Если Николич присоединится к загрузке «Тамбова» игроками, то Лысова слева было бы интересно увидеть.

Альтернатива: Заурбек Плиев («Динамо»).

Полузащитники

Остон Урунов («Спартак»)

Очередная легенда «Спартака» со скамейки. Урунов не виноват, что скауты клуба не смогли возразить Газизову. Да и Тедеско одобрил подписание молодого хавбека, поскольку думали, что или отдадут сразу в аренду, или заиграет. Не удалось ни первое, ни второе, Урунов стал обузой, ведь считается легионером.

Альтернатива: Антон Швец («Ахмат»).

Игорь Коновалов («Рубин»)

Абильдгор застолбил место в опорной зоне, поэтому Игорю пора подыскать себе новый клуб. Очень редко появлялся, проводил на поле мало минут, а ведь Коновалову всего 25 года и он сильный игрок, что доказывал ранее. Тут почти все выше уровнем, чем «Тамбов», так что этот фактор не учитываем, ведь понятно, что Игоря вряд ли отдадут на пропитание аутсайдеру.

Альтернатива: Исламбек Куат («Химки»).

Павел Мамаев («Ростов»)

Как же штрафбат без Павла? У Мамаева не так много минут в стартовом составе – всего шесть поединков. А если Норманн не найдет себе новый клуб, Еременко будет в порядке, а новички себя покажут, то стартовый состав «Ростова» забудет о Мамаеве. Может, лучше в Саранск на полгода?

Альтернатива: Ивелин Попов («Сочи»).

Шапи Сулейманов («Краснодар»)

В первой части сезона провел лишь 6 матчей в основе, но 12 раз выходил на замену. Забил 3 мяча, но лидером в составе «быков» точно не стал. В 21 год полезно играть постоянно, если не первый сезон в большом футболе. Возможно, Сулейманову нужна аренда, чтобы возмужать окончательно? Пожалуй, слишком ценный для «Тамбова», но всякое бывает.

Альтернатива: Арнор Сигурдссон ( ЦСКА ).

Нападающие

Иван Игнатьев («Рубин»)

Слуцкий как раз выступил, что у него нет претензий к самоотдаче Ивана на тренировках, да и танцы с пивом в отпуске тренера мало волную, пока игрок выполняет установки и не нарушает дисциплину по ходу сезона. Вот только в футбол Игнатьев, по словам Слуцкого, играет недостаточно хорошо. Учитывая, что без практики не проснется, а в «Рубине» есть Деспотович – пора Ивану в аренду в «Тамбов».

Альтернатива: Виталий Лисакович («Локомотив»).

Константин Тюкавин («Динамо»)

Прикольный форвард, всего 18 лет, но уже показывал потенциал, когда выходил на замену. Голов пока не забивал, но поскольку у «Динамо» конкуренция, что мешает москвичам отдать Тюкавина в аренду? Отметим, что Комличенко на сборах собрался и отличался – глядишь, даже у Грулева в центре места в основе не будет. Тюкавин мог бы поиграть за «Тамбов» пару месяцев, для его возраста это хорошая школа.

Альтернатива: Евгений Луценко («Арсенал»).

Забавный вывод. На лавках грандов второй «Сочи»

Никто не отдаст «Тамбову» лучших игроков. Хорошо, если молодежь отправят на стажировку, причем клубы скорее подыграют Дюкову в таком случае, выполняя личную просьбу, нежели переживают за судьбу клуба из Тамбова, что играет в Саранске.

Но наличие представленного состава наталкивает на вывод – в РПЛ не только «Сочи» можно собрать из «списанных». «Тамбову» такой гуманитарный груз не светит, а вот груз лимита снова ощущаем. Из-за лимита есть коллекции россиян, и даже если взять по 1-2 игрока из большинства клубов – получится сильный состав.

Семнадцатый боеспособный клуб для РПЛ существует, но он невозможен без отмены лимита. Снять это ограничение, как сказали в РФС , нет полномочий, а как мягко вынуждать клубы скинуться игроками – полномочий хватает. Зато сам список показывает, как глупые правила уничтожают приличных игроков, оставляя их за бортом большой игры.

Все, кто пойдут в «Тамбов», сделают это лишь с сохранением из зарплаты в Ростове-на-Дону, Москве или Санкт-Петербурге. Но где взять спортивную борьбу при сборе команды за пару недель до начала турнира? Вместо решения глобальных проблем общими усилиями ведут борьбу за клуб, который распался не по вине соперников.