«Правило бабушки». Ди Стефано, Фердинанд, Скоулз и Руни могли представлять Ирландию

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сегодня, 19:45

У Мухаммеда Али тоже «клеверные» корни.

Ирландцы – талантливые, в том числе, в спорте. Достаточно назвать три фамилии атлетов, чтобы отпали любые сомнения – Брэди, Фелпс и Али. У боксера Касиуса Клея было сразу два европейских прадеда. Один родился в Ирландии, перебрался в США и женился на темнокожей девушке. Мама боксера Одесса в девичестве была О'Грейди, а фамилия бабушки Али – Морхэд.

Легендарный атлет Том Брэди, который только что выиграл 7-й Супер Боул – главный квотербек в истории американского футбола, ирландец и по фамилии, и по отцу. А у пловца Майкла Фелпса 23 олимпийских «золота» в кабинете, а в семье любители дня святого Патрика, не только немцы и валлийцы. МакГрегор не единственный всемирно известный ирландец, и уж точно не лучший.

В футболе ирландцы тоже заметные, не только Рой Кин, Бобби Кин, Макграт, О’Лири и Дафф оставили след в большом футболе. Законодательство позволяет выдать паспорт Ирландии человеку, чьи ближайшие родственники связаны кровными узами с островом. Последний раз сборная из ребят, что получили право играть без учета «правила бабушки», собиралась еще в середине 70-х.

Джек Чарльтон, тренировавший «зеленых» много лет, использовал законы Ирландии и 18-е правило в статуте ФИФА , что разрешало футбольную натурализацию, чтобы усилить состав и сыграл с командой на Евро-88 в двух чемпионатах мира. Без усиления ирландцами по крови, рожденными преимущественно в Англии, не создали бы большую команду.

Но за бортом сборной Ирландии остались десятки знаменитых футболистов, которым при первом же запросе получил бы паспорт и право играть за «зеленых».

Вратарь

(Англия)

Любимец фанатов «Манчестер Сити», у голкипера 603 матча за клуб, второй в списке гвардейцев. Был чемпионом Англии, выигрывал Кубок и парочку Кубков Лиги, а еще брал Кубок УЕФА . Также Корриган много лет тренировал вратарей «Ливерпуля». Провел пару матчей за Англию, но по отцу – ирландец, мог выбрать другую сборную.

Защитники

(Уэльс)

Отправим жесткого хавбека на фланг защиты, может прищемить наглость любому форварду. Известный актер вспоминал, что в детстве постоянно путешествовал по Ирландии, завел там друзей, рыбачили вместе с отцом – Пит Джонс работал охотником по найму, а бабушка Винни родилась в Дублине. Ирландцы не смогли его заполучить, хотя переговоры велись.

(Англия)

А вы знали, что второе имя легенды МЮ Гэвин? Вылитый Гэвин. Отец игрока из Сент-Люсии, острова в Карибском море, но вот мама Дженис – ирландка. С пятнадцати встречалась с чернокожим иммигрантом и родила Рио в 17 лет. Родители потом разошлись, создали отдельные семьи, у Фердинанда шесть братьев и сестер, большая ирландская семья. Младший кузен — Кен Фердинанд, даже играл за молодежку Ирландии.

(Англия)

Был ирландцем по плохой привычке – пришлось бросать пить. Всю жизнь провел в одном клубе – «Арсенале», но мог играть за сборную Ирландии. Но Тони слишком рано отметили скауты юношеской команды страны, где он родился. Вот только мама Тони родилась в графстве Донегол в Ирландии, и если бы не искала лучшей судьбы в Лондоне, то «клеверные» получили бы капитана на долгие годы.

(Англия)

Стив совершил ошибку, что не вспомнил об ирландских корнях, легендарный защитник МЮ не заиграл в сборной Англии. Если еще один ирландский защитник «Арсенала», как и Адамс – Киоун, проявил себя в составе «Трех львов», а Стив блистал только в АПЛ и еврокубках. Зато его сын Алекс играл за Ирландию и за Северную Ирландию, ведь обе его бабушки из этих стран.

Полузащитники

(Англия)

Мог стать легендой Ирландии, а в составе «Трех Львов» играл преступно мало, будучи игроком мирового уровня. Скоулз страдал астмой, у него было плохое зрение и остеохондроз, но в 14 лет в него поверил помощник сэра Алекса – Брайан Кидд. Бабушка Пола по материнской линии – из Ирландии, дедушка – из Северной Ирландии, даже играл за сборную католической школы.

(Австралия)

У легенды сборной Австралии – 107 матчей, 50 голов, был выбор. Его отец – ирландец, мать – уроженка Самоа, а сам парень увидел свет в Сиднее. Фанат бокса и регби выбрал сначала сборную по материнским корням – Самоа, но австралийцы переманили к себе. Звезда «Эвертона» легко мог играть за сборную Ирландии – и летать пришлось бы меньше.

(Англия)

Великий Газза не собирался играть за Ирландию, поскольку в его пассиве есть посыл папы римского куда подальше и скандирования неприличных вещей об ирландцах. Но объяснение у футбольного пьяницы есть – играл за «Рейнджерс», в привычку вошла ненависть к католичеству и «Селтику», что связан с Ирландией. Но сам Пол по крови – ирландец, Джек Чарльтон еще в 1987 году пробовал завербовать хавбека в команду «зеленых», нашел ирландскую бабушку. Но молодежка Англии подсуетилась на неделю раньше.

Нападающие

(Англия)

Руни – ребенок семьи рабочего класса. Ирландские корни, католики, Ливерпуль, где можно встретить людей со всех соседних стран. Уэйн – английское имя, но кровь у Руни ирландская, как и фамилия. В США много однофамильцев форварда сборной Англии. Окажись не настолько талантливым, Ирландия забрала бы форварда себе.

(Англия)

Если кому суждено побить рекорд Руни по голам за сборную Англии, то именно Харри. Отец будущего форварда родом из Западной Ирландии, и хотя Кейн шутит, что футбольные гены ему достались по маминой линии, легко мог стать игроком сборной Ирландии. Но семья фанатов «Тоттенхэма» решила, что лучше пусть Кейн представляет Англию, так престижнее.

(Аргентина)

«Белая стрела», легенда «Реала» и мирового футбола на четверть ирландец. Бабушка и дедушка игрока по отцовской линии были из Италии, а вот мама оказалась француженкой по отцу и ирландкой по матери. Причем бабушка Инес Дик заметно влияла на семью, даже сестру Альфредо (он же Альфред) назвали Нормой, а не Лаурой. Если знать о корнях, то в молодом Ди Стефано легко рассмотреть не только кучерявого итальянца, но и ирландца.

Резерв: Райан Меара, Джон О'Брайен (оба — США ), Джон Флэнаган, Нейтан Редмонд, Мартин Киоун, Кевин Нолан, Марк Нобл, Джек Грилиш, Деклан Райс, Патрик Бэмфорд (все — Англия), Даррен Флетчер (Шотландия), Франк Кедрю (Франция), Фабиан О'Нил, Диего Форлан (оба — Уругвай).

От Уругвая и Аргентины до Австралии или США – всюду «клеверные». Даже у француза Кедрю была бабуля из «зеленого» острова. У папы Диего Форлана те же корни, в Уругвае около 120 тысяч потомков ирландских переселенцев-фермеров.

Хотя понятно, что чаще всех талантами соседей пользовались англичане. Звезды прошлого – Гаскойн, Фердинанд и Руни, и настоящего – Кейн и Грилиш, оригинально читали и читают футбол, игроки с ирландской кровью умеют не только быть суровыми, как Рой Кин.