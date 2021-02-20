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Куман отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Холанду

20 февраля 2021, 17:23

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб интересуется форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

У меня есть свои идеи относительно будущего этого клуба, но я должен подождать, кто будет президентом команды, чтобы сесть и поговорить о будущих трансферах.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
20 февраля в 18:50
Хотят, но не могут.
112910415
112910415
20 февраля в 17:59
где деньги, Зин ?
ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 17:47
Похоже тренера надо менять
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 17:42
Вряд ли, интересы "Барселоны", если они действительно есть или будут, совпадут с интересами Эрлинга Холанда... Зачем 20-ти летнему талантливому игроку, команда, в таком катастрофическом состоянии, в каком сегодня "Барселона". Действительный уровень команды - "Барселона", показала игра ЛЧ с ПСЖ! А не игра "Барселоны" с Алавесом"

У него есть и будет более рациональный выбор, с более интересной перспективой, чем выбор - этой, "Барселоны".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 17:35
Теперь все будут рвать бедного Холанда!
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 17:31
Когда будет новый Президент клуба, то вполне возможно, что идеи Кумана будут ему не интересны....

Новому Президенту будут интересны идеи нового главного тренера! Зачем слушать идеи тренера, который сделал всё, для того, чтобы такой отличный нападающий, любимец болельщиков "Барселоны", игрок, который хотел продолжать играть за "Барселону", оказался у главного конкурента в борьбе за звание чемпиона Испании по футболу.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 февраля в 17:29
Не до жиру, быть бы живым. Сейчас им это не по карману, даже если продадут Месси.
УЕСКА
УЕСКА
20 февраля в 17:26
Какой Холанд? Какие трансферы? У Барселоны нет денег. Если только свободных агентов подпишут или в аренду кого возьмут.
David Young
David Young
20 февраля в 17:24
В общем пока чётких планов у Барселоны в отношении Холанда нет.
drug01
drug01
20 февраля в 17:24
Надо хорошо подумать
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