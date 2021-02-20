Куман отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Холанду

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб интересуется форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
У меня есть свои идеи относительно будущего этого клуба, но я должен подождать, кто будет президентом команды, чтобы сесть и поговорить о будущих трансферах.
У него есть и будет более рациональный выбор, с более интересной перспективой, чем выбор - этой, "Барселоны".
У него есть и будет более рациональный выбор, с более интересной перспективой, чем выбор - этой, "Барселоны".
Новому Президенту будут интересны идеи нового главного тренера! Зачем слушать идеи тренера, который сделал всё, для того, чтобы такой отличный нападающий, любимец болельщиков "Барселоны", игрок, который хотел продолжать играть за "Барселону", оказался у главного конкурента в борьбе за звание чемпиона Испании по футболу.
Новому Президенту будут интересны идеи нового главного тренера! Зачем слушать идеи тренера, который сделал всё, для того, чтобы такой отличный нападающий, любимец болельщиков "Барселоны", игрок, который хотел продолжать играть за "Барселону", оказался у главного конкурента в борьбе за звание чемпиона Испании по футболу.