Куман отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Холанду

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб интересуется форвардом дортмундской «Боруссии» .

У меня есть свои идеи относительно будущего этого клуба, но я должен подождать, кто будет президентом команды, чтобы сесть и поговорить о будущих трансферах.