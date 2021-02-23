Исполосованный травмами «Реал» и французский десант в «Атлетико». Изменения в составах участников плей-офф ЛЧ

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вчера, 16:57

Некоторые команды преобразились до неузнаваемости.

Вторая восьмерка участников 1/8 финала Лиги чемпионов вступает в борьбу на этой неделе, а мы отмечаем важные кадровые метаморфозы в командах по сравнению с групповой стадией. И пусть трансферов было минимум, травмы и переменчивые дуги конкуренции сделали свое дело.

«Атлетико»

В составе «матрасников» есть новички, но не обошлось и без потерь. Во-первых, «Атлетико» вывел из лигочемпионской заявки целую группу футболистов, возглавляет которую Диего Коста. Одиозный форвард расторг контракт с мадридским клубом и до сих пор пребывает в статусе свободного агента. Место Диего Косты в команде занял арендованный у «Лиона» нападающий Мусса Дембеле, также внесены в заявку Жоффре Кондогбиа и молодой защитник Альваро Гарсия.

К числу временных потерь относим Кирана Триппьера, дисквалифицированного за нарушение правил о ставках, первый матч с «Челси» английский защитник пропустит. Обедняют возможности Диего Симеоне травмы Хосе Марии Хименеса, Янника Феррейры-Карраско и Эктора Эрреры. На групповой стадии эти трое и Триппьер регулярно выходили на поле.

«Челси»

Главная кадровая перестановка случилась на тренерском мостике, где Томас Тухель заменил Фрэнка Лэмпарда. Легенда «Челси» не справился с управлением и уступил место более опытному коллеге. В прошлом сезоне Тухель добрался с ПСЖ до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Баварии», а на групповой стадии Томас выиграл с парижанами сложную группу с «РБ Лейпцигом» и «Манчестер Юнайтед». Бывшая команда немца стартовала в плей-офф ЛЧ с крупной победы над «Барселоной» на «Камп Ноу», но Тухеля теперь интересуют результаты «Челси». На заре плей-офф тренер не может рассчитывать на знакомого еще по совместной работе в ПСЖ Тиаго Силву.

«Лацио»

Бразильский защитник Луис Фелипе перенес операцию на лодыжке в январе и не попал в лигочемпионскую заявку «Лацио», его место занял перешедший из «Милана» аргентинский центрбек Матео Муссакьо. Сенад Лулич в свои 35 лет еще не играл в основной сетке Лиги чемпионов, опытнейший капитан «Лацио», выступающий за «орлов» на протяжении последних 10 лет, сможет дебютировать в престижном турнире матчами против «Баварии». Босниец вернулся в строй в январе после годичного отсутствия из-за проблем с лодыжкой. Муссакьо и Лулич — претенденты на попадание в стартовый состав «Лацио».

«Бавария»

Мюнхенцы заявили для участия в Лиге чемпионов юного защитника Нианзу Куасси, который еще прошлым летом перебрался в «Баварию» из ПСЖ . Действующие победители Лиги чемпионов стартуют в плей-офф без ряда игроков стартового состава: Бенджамен Павар и Томас Мюллер заразились коронавирусом, Серж Гнабри не играет из-за травмы бедра, также в лазарете Корентен Толиссо, Дуглас Коста и запасной вратарь Александер Нюбель. Потери сказываются на результатах «Баварии» в Бундеслиге, где команда Ханси Флика набрала только 1 очко из 6 возможных в двух последних турах (матчи против «Арминии» и франкфуртского «Айнтрахта»). Всегда хочется видеть в деле только лучших, но в однозначной, казалось бы, дуэли с «Лацио» именно проблемы «Баварии» создают интригу.

«Боруссия» (Менхенгладбах)

«Жеребцы» совсем не изменились с группового этапа, где они превзошли ожидания, опередив в своем квартете «Интер» и донецкий «Шахтер». Значимое событие анонсировано, но оно случится только летом: Марко Розе оставит гладбахскую «Боруссию» ради работы в дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Сити»

К возобновлению Лиги чемпионов опустел лазарет «Манчестер Сити», где остался только Натан Аке. Зато поправился Кевин Де Брюйне, который должен составить убойный треугольник в полузащите с Родри и Илкаем Гюндоганом. Значимых кадровых изменений в команде Хосепа Гвардиолы за зиму не случилось, зато «горожане» значительно улучшили себе настроение, создав мощный задел в АПЛ . За «Ман Сити» следим с особым вниманием, ведь есть предпосылки считать, что команда Пепа Гвардиолы, наконец, созрела для победы в Лиге чемпионов.

«Аталанта»

Гасперини рассорился с Алехандро Гомесом, и зимой Папу перебрался в «Севилью», за которую уже сыграл в плей-офф против дортмундской «Боруссии». Аргентинец оказывал серьезное влияние на игру бергамасков, на групповой стадии он выходил в стартовом составе в 5 из 6 матчей, забил гол и сделал 2 ассиста. В заявку «Аталанты» перед рестартом Лиги чемпионов внесены защитники Йоаким Мехле (пришел из «Генка» за 11 млн евро) и Бошко Шутало (не был заявлен на групповой стадии). А вот Виктор Коваленко, перебравшийся в «Аталанту» из донецкого «Шахтера», в Лиге чемпионов за новый клуб не сыграет: украинцу не нашлось места в заявке.

«Реал»

Зимой «сливочные» отправили в аренды Луку Йовича (франкфуртский «Айнтрахт») и Мартина Эдегора (лондонский «Арсенал»), а вместо них заявили парочку молодых футболистов из «Кастильи». Но главным образом на облик «Реала» прямо сейчас влияют многочисленные травмы. В лазарете «Королевского клуба» находятся Карим Бензема, Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Эден Азар, Федерико Вальверде, Марсело, Родриго и Альваро Одриосола. Пять защитников (два правых, два центральных, один левый), центральный полузащитник и три игрока группы атаки. «Мадрид» начнет борьбу в плей-офф Лиги чемпионов без половины основного состава.