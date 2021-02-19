МЮ решил вопрос, «Краснодар» «завис». Что прояснилось в Лиге Европы?

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вчера, 10:26

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы отгремели единым залпом. «Соккер.ру» оценивает, насколько все ясно в парах уже сейчас.

Все кончено

«Вольфсберг» (Австрия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 1:4

«Реал Сосьедад» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:4

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Шахтер» (Украина) – 0:2

«Зальцбург» (Австрия) – «Вильярреал» (Испания) – 0:2

Всего в четырех парах борьбу можно назвать завершенной уже после первых матчей. Очень рационально поступили представители чемпионата Англии «Тоттенхэм» и МЮ , у которых крайне плотный график и не очень хотелось бы перенапрягаться еще и в Лиге Европы. Поэтому ответные матчи станут для них формальностью и позволят дать отдохнуть ряду ключевых футболистов. Вряд ли «Вольфсберг» и «Реал Сосьедад» смогут отыграться после таких домашних поражений. К слову, проигрыш испанцев с таким счетом можно назвать одной из главных неожиданностей этой серии матчей.

У МЮ напомнил о своем блеске Бруну Фернандеш, который стал застрельщиком и забил первые два мяча команды. И «Тоттенхэм», и МЮ забили свои четвертые мячи на самых последних минутах, дожав соперников до убедительного проигрыша. «Шахтер» и «Вильярреал» в гостях победили с более скромным счетом 2:0, но их соперники выглядели слишком уж слабыми на фоне триумфаторов. Как-то не особо виден потенциал у «Маккаби» и «Зальцбурга» для того, чтобы что-то изменить в ответных матчах.

Прояснилось

«Краснодар» (Россия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:3

«Антверпен» (Бельгия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 3:4

«Славия» (Чехия) – «Лестер» (Англия) – 0:0

«Брага» (Португалия) – «Рома» (Италия) – 0:2

«Гранада» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 2:0

Здесь тоже группа на грани, но вопросов к исходу остается еще много. В эту компанию попал и «Краснодар», который дома проиграл загребскому «Динамо», однако игра показала, что эти команды способны играть на три результата на любом поле. Так что в Хорватии возможно всякое. Если «Краснодар» хотя бы сократит количество ошибок и сыграет в атаке не хуже, чем дома, в плане созданных моментов и их реализации, то можно рассчитывать и на переворот ситуации.

Положение не безнадежное, хотя хорваты имеют явный статус фаворита в паре. Похожее положение в паре «Рейнджерс» и «Антверпена». Может показаться, что у бельгийцев шансов нет, но они показали боевой характер и ни в чем не уступили шотландцам, кроме счета. Да и то, «Рейнджерс» забил два в самой концовке, причем один с пенальти, играя в большинстве. Были сомнения в том, в какую категорию отнести противостояние «Браги» и «Ромы».

С одной стороны, португальцы дома проиграли со счетом 0:2. С другой, мы имеем дело со специфическими командами. «Брага» известна как крепкий боец в Лиге Европы, способный переворачивать игры и традиционно успешно выступающий. А «Рома» может начудить на ровном месте, как и все итальянцы в Лиге Европы, в принципе. Поэтому списывать со счетов «Брагу» ни в коем случае нельзя.

К тому же в этом матче она почти тайм играла в меньшинстве, а «Рома» воспользовалась ситуацией, забив быстрый гол и гол в самой концовке. Так что римляне, конечно, теперь фавориты более-менее явные, но не однозначные. Итальянцы обычно Лигу Европы не особо ценят, вот и «Наполи» чуть ли не откровенно ее сдает.

После игры Дженнаро Гаттузо чуть так и не сказал, пожаловавшись на обилие травм и отметив, что с такими потерями нечего и думать о выходе в следующий раунд. Конечно, у «Наполи» ответный матч дома, и класс команды в стандартных условиях выше, чем у «Гранады». Но если сделать скидку на фору испанцев, на отсутствие настроя у неаполитанцев и на их проблемы, то можно сказать, что тут баланс в пользу «Гранады» довольно четко рисуется.

В среднюю группу определим и «Славию» с «Лестером». Ожидалось, что «лисы» могут решить вопросы подобно МЮ или «Тоттенхэму», но «Славия» создала определенные проблемы. Тем не менее «Лестер» играл с явным запасом и просто держал в уме ответный матч. Ничего в паре не решено, однако «лисы» остаются очевидными фаворитами.

Интересно, и ничего не понятно

«Динамо» (Киев, Украина) – «Брюгге» (Бельгия) – 1:1

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Байер» (Германия) – 4:3

«Бенфика» (Португалия) – «Арсенал» (Англия) – 1:1

«Лилль» (Франция) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:2

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Милан» (Италия) – 2:2

«Мольде» (Норвегия) – «Хоффенхайм» (Германия) – 3:3

«Олимпиакос» (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 4:2

А вот в самой многочисленной группе интриги полно. Причем все интригующие моменты имеют разную природу. Например, встречи, завершившиеся вничью. Здесь команды явно отложили разбирательство на ответные матчи. Хотя можно сказать, что гости получили определенное преимущество, поскольку все эти ничьи были результативными. Однако каждый из участников этих ничейных матчей играет очень несбалансированно.

Поэтому в ответных матчах здесь нынешние гости могут и победить – никого это не удивит. Даже в случае с «Арсеналом» и «Миланом». Первый переживает очередную волну кризиса, второй больше думает о Серии А и по старой итальянской привычке может махнуть на Лигу Европы. А в паре случаев домашние победы ничего не прояснили.

Про дисбаланс можно говорить и в паре «Янг Бойз» с «Байером». Дикое сочетание. Можно лишь упомянуть, что швейцарцы вели со счетом 3:0, потом трижды пропустили, а в конце вырвали победу. При таких качелях можно ли на что-то закладываться в ответной игре? Нет, конечно.

Похожая история и с «Олимпиакосом» против ПСВ . Обе команды слишком ненадежны в обороне, слишком азартны и боевиты. Поэтому гости тут хоть и проиграли, но забили и вполне могут в ответных матчах развернуть ситуацию – никого не удивит. Есть тут даже пара, в которой гости победили, но ясности это не внесло. Это противостояние лидеров чемпионатов Франции и Нидерландов.

«Аяксу» посчастливилось забить за три минуты дважды в концовке матча, который не был однозначным. Но мы знаем, как амстердамцы умеют все растерять даже на своем поле. Особенно с учетом игры нынешнего «Лилля», который хорош во Франции и очень здорово провел осеннюю часть еврокубков, даже в выездных матчах. Тут вполне возможен обмен гостевыми победами, и ничего не ясно.

А как вы считаете, в каких парах все уже ясно, а где интрига жива?