Самый простой способ улучшить «Зенит» и «Спартак» — сменить тренеров. Карпин переоценивает коллег

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сегодня, 22:06

Трудный сезон, в котором достается на орехи наставникам многих грандов.

Валерий Георгиевич прав, тренерская работа психологически изматывающая. Профессия неблагодарная, но сам объяснил, что таким, как он, условный «офис» не подходит по характеру, нужен драйв и эмоции, сами ищут оголенный нерв.

А еще им пригодится умение показать результат, хотя минимум 15 из 16 наставников в каждом сезоне РПЛ получают деньги за процесс, невзирая на поражение в забеге за «золотом». Тренеры не так плохо устроились, как говорят, особенно в лиге, где почти все свои.

Но за два дня «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» вылетели из Кубка России. Причем «Арсенал», «Динамо» и «Сочи» объединяет общий знаменатель. Они прошли дальше заслуженно. Сыграли правильно против сложных соперников, их тренеры переиграли Семака, Тедеско и Мусаева.

«Спартак» пожалеет, что оставил Тедеско

Клуб Федуна оказался в роли любовницы, от которой Доменико возвращается к жене. Но зачем «Спартак» оставил немца? Доменико пошутил о Хинкеле как сменщике, но у того пятеро детей, Андреаса тоже ждут дома после заработков в Москве. Но что они оставят после себя?

Тедеско пригвоздил молодую команду к схеме «3-5-2». И хотя на сборах наигрывал «4-4-2», официальный результат увидели в дерби. Вопросы не только к форвардам или роли Хендрикса без Крала. Не исключено, что Тедеско уйдет после поражений в РПЛ . Новая модель без людей класса Промеса уязвима к широкой и глубокой обороне.

Если останутся без еврокубков, то «Спартак» потеряет еще один год. Снова можно не угадать с тренером, как Федун умеет. Опять миллиарды потратят впустую. В случае неудачи Тедеско будет сам виноват, что не ушел зимой, объявив о решении загодя, а клуб – что не уволил вовремя.

Доменико придется несладко, ведь нужно убедить соперников, что «Спартак» — чемпион, хотя собственную жену не убедил, что имеет право работать там, где ему нравится. Футболисты всегда чувствуют, когда тренер на чемоданах – ждут нового босса, умирать за немца смысла не видят, ведь все начнут сначала.

У «Краснодара» годами ничего не меняется

Нельзя назвать Мусаева плохим тренером, или «горожан» слабой командой. Годами видим, разбирая статистику, что сильные. Хорошо возят мяч, как и «Зенит» в лучших матчах. Но побеждать Мурад Олегович свою команду не научил. Причем «быки» более тренерский коллектив, чем петербуржцы, где готовность Дзюбы важнее, чем тактика Семака.

В теории также Ганчаренко и Николич могут попрощаться с нынешней работой по разным причинам, но у «Краснодара» больше поводов подумать об усилении тренерского поста. Мусаев всегда надеется на то, чего его команда не умеет – на характер и на строгость работы. В Кубке России Мусаев поставил основных игроков, но те подарили «Сочи» два гола.

Галицкий останется без первого трофея, вылетели и загнали ключевых мастеров физически накануне сложнейшего выезда в Загреб, где «Динамо» действует намного увереннее, чем в гостях. Хотя и в Краснодаре тренер Мамич, которого ненавидят фанаты своего же клуба, отработал круче, чем его коллега.

У «Краснодара» есть поддержка публики – ее слышно и видно, но Мусаев за нее не платит взрослением. Лезут в атаку в слепой надежде, что середняки РПЛ ошибутся, а европейские соперники допустят столько промахов, как «Ренн». Раз «Краснодар» седьмой в РПЛ , вылетел из Кубка и может покинуть ЛЕ через пару дней – не все у тренера получается.

Редкая история – тренер-чемпион под ударом

Карпин спрашивал: «А почему „Зенит“ должен выходить из группы в ЛЧ ?» А потому что речь о 15-м клубе Европы по бюджету. «Брюгге» и «Лацио» беднее, полуфиналист прошлой ЛЧ «Лион» и еще один прошлогодний соперник «Лейпциг» тоже ниже. Как и «Аякс» — успешный пример не из топ-5.

«Зенит» — неприлично богатый по европейским меркам, а не только российским. Карпин ссылается на класс игроков времен Вилла-Боаша, но в плей-офф вышли с Лодыгиным, Нету, Юсуповым, Шатовым, Смольниковым и Дзюбой. Дело не строго в Халке, Данни, Гарае и Витселе. Тем более, тащил явно только Живанилдо.

Но ведь Малком – игрок того же ценового диапазона, «Зенит» не стал нищим. У «Брюгге» не все класса Ерохина в основе, но бельгийцы оказались в таблице выше. Карпин защищает коллег, но тренеры РПЛ тоже виноваты в сложившейся ситуации. Сам Валерий Георгиевич не прошел израильтян в ЛЕ , которых потом прибил «Тоттенхэм» со счетом 7:2.

И «Динамо» до Шварца вылетело от «Локомотива» из Тбилиси. У наставников РПЛ нет прав кричать, что все дело в разрыве в классе с европейцами. Есть пропасть с отдельными грандами топ-5 (хотя «Краснодар» обыгрывал «Ренн», а «Зенит» — «Лион»), но не с бельгийцами.

В «Зените» точно спросят себя: может ли Семак дать больше, чем уже отдал? В этом сезоне больше поводов похвалить Федотова с составом «Сочи», где бывшие резервисты северян, чем Сергея Богдановича за работу с чемпионами. Посмотрите его матчи против «Динамо», «Урала», «Ахмата» или «Арсенала».

Где тут гранды, для победы над которыми не хватило состава из больших звезд? У «Зенита» слишком много некачественного футбола во внутренних турнирах, а если есть потери в составе, как сейчас – игры нет вообще. Тренеров многих грандов не за что хвалить, поэтому положение лиги в таблице УЕФА озадачивает.

У грандов осталось немного путей улучшения

Смена наставника – самый простой и популярный способ. Особенно в кризис, когда с трудом сохранили целостность чемпионата России, где минимум у тройки клубов не все хорошо с финансированием. Когда нет денег, то спасут лишь умы, а талантливых наставников в лиге меньше, чем хотелось бы.

С другой стороны, ни Галицкий, ни Миллер, ни Федун не большие мастера смены тренеров. Заслуженно ругая Тедеско, фанаты «Спартака» прекрасно понимают, что за ним могут нанять второго Рианчо, еще и доверять ему будут. Ругая Семака, фанаты «Зенита» не сомневаются – легко пригласят иностранца с именем за все деньги мира, а закончится пятым местом.

Но если весной тренеры упомянутых клубов не порадуют, то следующей осенью снова случится полет над гнездом Чеферина. Конкуренция в РПЛ солидная – 10 клубов с европейскими амбициями («Ахмат» прошел «Ростов» и уже приглашал комиссии УЕФА в Грозный), а выводы назревают, ведь уровень тренерской работы в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге спорный.