«Динамо» — «Спартак», «армейская» стычка и дерби Краснодарского края. Российский футбол вернулся с кубковыми баталиями

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вчера, 13:35

Маячащие четвертьфиналы, интриги, преследования.

Российский футбол выходит из зимней спячки раньше обычного: на календаре 20 февраля, на дворе морозы, а Кубок России уже стучится в дверь. В субботу, воскресенье и понедельник должны состояться (если погода не внесет коррективы) восемь встреч 1/8 финала, по итогам которых определятся четвертьфиналисты Кубка России.

- Жеребьевка матчей 1/8 финала состоялась 10 ноября.

- Согласно примененной в текущем розыгрыше схеме проведения турнира, команды, занявшие места с 1-го по 6-е в прошлом сезоне РПЛ , вступают в борьбу со стадии 1/8 финала. То есть у «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА , «Ростова» и «Динамо» дебютные матчи Кубка России впереди.

- Из 16 клубов, претендующих на победу в Кубке России, 14 представляют РПЛ и только две команды из ФНЛ . К последним относятся « СКА -Хабаровск» и «Крылья Советов», а неудачниками от РПЛ , чьи места они заняли, являются уже вылетевшие «Ротор» и «Рубин».

«Зенит» — «Арсенал»

1. «Зенит» сегодняшним матчем против «Арсенала» начинает защиту своего титула. Петербуржцы — действующие обладатели Кубка России, в финале 2020 года они одолели «Химки» (1:0).

2. Главный тренеры «Зенита» и «Арсенала» Сергей Семак и Дмитрий Парфенов выигрывали Кубок России и на футбольном поле, и на тренерской скамье, а в трех предыдущих финалах в обязательном порядке участвовал один из них.

2018: Дмитрий Парфенов с «Тосно» (победа над «Авангардом», 2:1)

2019: Дмитрий Парфенов с «Уралом» (поражение от «Локомотива» 0:1)

2020: Сергей Семак с «Зенитом» (победа над «Химками» 1:0)

3. «Зенит» не может рассчитывать на двух основных игроков атакующей группы — Сердара Азмуна и Малкома, но и у «Арсенала» есть потеря: Лука Джорджевич пропустит встречу с бывшим клубом из-за травмы.

«Динамо» — «Спартак»

1. Второй год подряд «Динамо» и «Спартак» начинают футбольный год очным матчем. В 2020-м сыграли 29 февраля в рамках РПЛ , и «Спартак» тогда одержал гостевую победу со счетом 2:0 благодаря голам Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.

2. «Бело-голубые» не могут выиграть у «красно-белых» на протяжении пяти матчей (три поражения и две ничьи), а за последние 8 лет в 13 встречах у «Динамо» всего лишь одна победа в дерби со «Спартаком» при 9 поражениях.

3. Впервые в истории Кубка России сойдутся две команды под руководством немецких тренеров. В РПЛ Сандро Шварц и Доменико Тедеско друг с другом уже встречались, ноябрьская игра завершилась со счетом 1:1. С учетом матчей в Германии эти специалисты соперничали уже 5 раз, перевес на стороне наставника «Спартака»: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.

ЦСКА — « СКА -Хабаровск»

1. Армейское дерби в рамках Кубка России! В сезоне 2017/18, когда СКА заглядывал в Премьер-Лигу, ЦСКА дважды выиграл у «младших по званию» — 2:0 и 4:2.



2. Нынешний тренер « СКА -Хабаровск» Сергей Юран — финалист предыдущего розыгрыша Кубка России у руля «Химок».

3. Зимой ЦСКА расстался с Кристияном Бистровичем («Касымпаша», аренда) и Адольфо Гайчем («Беневенто», аренда), зато подписал контракты с Соломоном Рондоном («Далянь Про», аренда) и Эмилем Бохиненом («Стабек», 1.5 млн евро). Новички могут дебютировать за «красно-синих» уже сегодня, хотя вряд ли стоит ждать их с первых минут.

«Локомотив» — «Тамбов»

1. На протяжении всей зимней паузы поступала противоречивая информация о будущем «Тамбова», была реальная угроза, что команда снимется со всех турниров и прекратит существование. Только вчера стало официально известно, что «Тамбов» продолжит выступления в РПЛ и Кубке России. Впрочем, речь идет скорее об оживленном трупе, нежели о боеспособной футбольной команде.

2. «Локомотив» выиграл все три очных матча у «Тамбова», но каждый раз побеждал с разницей только в один мяч — 1:0, 3:2, 2:1. Сегодня у «железнодорожников» все шансы на разгромную победу.

3. В защите «Локо» зимой произошла рокировка: москвичи расторгли контракт со Слободаном Райковичем и подписали центрбека Пабло из «Бордо». Бразилец претендует на место в стартовом составе.

«Краснодар» — «Сочи»

1. Еще одно принципиальное противостояние в рамках 1/8 финала Кубка России — дерби Краснодарского края.

2. В трех очных встречах между «Краснодаром» и «Сочи» зафиксированы три различных исхода: победа «быков» (3:0), победа «барсов» (2:0) и ничья (1:1).

3. «Краснодар» первым из российских клубов возобновил футбольный сезон: в четверг команда Мурада Мусаева принимала загребское «Динамо» в рамках 1/16 Лиги Европы и потерпела домашнее поражение (2:3).

«Ростов» — «Ахмат»

1. «Ростов» всухую выиграл у «Ахмата» оба матча в рамках текущего сезона РПЛ — 3:0 и 1:0.

2. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в 2011 году работал в «Ростове» с молодежкой и на короткий период возглавлял первую команду в качестве «и. о.» В одном из матчей Талалаев встретился со «Спартаком» под руководством Валерия Карпина и уступил со счетом 2:3 в остросюжетной игре.

3. В «Ростове» зимой появился интересный новичок — гамбийский нападающий Али Соу из софийского ЦСКА . Еще 10-го декабря Соу играл в Лиге Европы против «Ромы» и отметился в том матче дублем.

«Уфа» — «Урал»

1. «Урал» дважды за четыре предыдущих розыгрыша Кубка России добирался до финалов (2017 и 2019), но в обоих случаях проигрывал «Локомотиву».

2. Безвыигрышная серия «Уфы» в матчах с «Уралом» насчитывает уже три матча (два поражения и ничья), а до этого на протяжении пяти подряд встреч этого противостояния не могли выиграть «шмели» из Екатеринбурга.

3. У этого матча 1/8 финала Кубка России наибольшие шансы быть перенесенным на другую дату. В понедельник, 22 февраля, в Уфе ожидается 20-22 градуса мороза.

«Химки» — «Крылья Советов»

1. Оба клуба добирались до финалов Кубка России, но трофей не выигрывали. «Крылья Советов» в 2004-м уступили «Тереку», а «Химки» проигрывали в решающих матчах дважды — в 2005-м сильнее оказался ЦСКА , а в 2020-м — «Зенит». Все три финала с участием этих команд завершались со счетом 1:0 в пользу их соперников.

2. «Крылья Советов» выиграли все пять последних матчей у «Химок». Общий счет этих встреч — 13:1 в пользу волжан.

3. Главные тренеры команд Игорь Черевченко и Игорь Осинькин уже встречались, когда возглавляли «Локомотив» и «Кубань» соответственно. Та встреча осталась за краснодарцами и Осинькиным, а единственный гол забил Роман Павлюченко.