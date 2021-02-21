За кем следить в РПЛ? Тюкавин, Бохинен и Соу мечтают стать звёздами лиги весной

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сегодня, 16:20

Российский футбол вернулся – ищем новых героев.

Скауты европейских клубов активно рекомендуют клубам покупать американцев – на пике моды, ведь трансферы сравнительно дешевые, а игроки с хорошей молодой школой. В России продуманной подготовки футболистов нет, но народу хватает.

Молодежная команда вышла на Евро-2021, многие клубы наводнены нестарыми игроками с будущим. И если Влашича или Дугласа Сантоса скаутам представлять не нужно, то весной обратят внимание на ребят, что могут забить пяткой в большом дерби.

Именно о тех, кто должен показать себя экспертам и объяснить личную футбольную суть, поговорим ниже, ведь там или новички, или юные футболисты.

Константин Тюкавин (18 лет, нападающий, «Динамо»/Россия)

Скрещиваем пальцы – в стране может появиться резкий форвард. Смолов, Дзюба, Кокорин, Чалов и Заболотный не тянут на титул «расторопные», хотя играют в разных стилях. А вот 18-летний сын хоккеиста с мячом из школы «Динамо» оставил приятное впечатление в матче против «Локомотива» — дерби Шварц выиграл 5:1, а теперь забил пяткой «Спартаку» в Кубке России. Комличенко и Грулев легко место в основе не отдадут, но Тюкавин начнет выходить минимум на замену, да и на флангах можем его увидеть. Оригинальный игрок, сочетает прилежность с инстинктами.

Али Соу (26 лет, нападающий, «Ростов»/Гамбия)

После продажи Шомуродова (к слову, Эльдор снова забил в Серии А) у Карпина была огромная проблема в центре атаки, которую Полоз – форвард второго темпа, решить до конца не мог. Зато теперь взяли в аренду Али Соу. Уже не юный гамбиец прошел школу «Кьево», но лишь формально – его много лет кидали по разным клубам. Когда Соу попал в Албанию, то начал забивать, а потом повторил успех в Болгарии с ЦСКА . Посмотрим на него в РПЛ , но это результативный парень, Карпин с таким может сработаться.

Эмиль Бохинен (21 год, центрхав, ЦСКА /Норвегия)

Родился в Англии, как и Холанд, поскольку отец Эмиля тоже играл в футбол на острове. Но сам представлял один норвежский клуб, а в 21 год убедил скаутов и тренерский штаб Ганчаренко. Понятно, что Бохинен не был первым выбором на позицию «нового Вернблума» — сорвался трансфер бразильца Данило, но проблема в центре поля есть, Дзагоев или Ахметов играют не так, как Бохинен – Эмиль «бокс ту бокс», так что фанаты ЦСКА ждут перспективного парня на поле, его активность может разнообразить игру команды.

Филип Дагерсталь (24 года, центрбек, «Химки»/Швеция)

У Черевченко хорошо смотрелся в конце года украинский защитник Филин, вернувшийся из «Тамбова» из аренды. А зимой команда Глушакова, Мирзова и Лантратова пополнила состав молодым шведом – футболисты из Скандинавии охотно едут в РПЛ , поэтому Филип Дагерсталь согласился на «Химки». Надеется, что в РПЛ персонально покажет себя, как Гранквист. У Филипа есть два матча в товарищеских матчах за сборную Швеции, а до этого много играл за молодежную команду – 21 поединок. С клубом имеет опыт в квалификациях ЛЕ и ЛЧ , крепкий футболист для трио центральных защитников «Химок», или для опорной зоны – универсален.

Станислав Крапухин (22 года, нападающий, «Зенит»/Россия)

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Зените» и молодых воспитанниках? Крапухин вернулся после ухода из клуба, а через второй состав попал в первый. Важный официальный матч против «Арсенала» ему после выхода на замену не удался – разок не сумел развить перспективную атаку, но у Станислава еще будут попытки впечатлить Семака. Азмун и Дриусси хотят уйти, а Дзюбе нужна поддержка. Артем сам за всех в атаке не сыграет. И Ерохин не каждого соперника впечатлит в качестве форварда.

Габриэль Янку (26 лет, нападающий, «Ахмат»/Румыния)

Всего за 500 тысяч евро «Ахмат» получил очень результативного футболиста – за «Вииторул» у форварда 40 голов и 14 ассистов в 100 матчах. Конечно, чемпионат Румынии не равен по силе РПЛ , но у Янку есть личная мотивация – его сборная летом сыграет на Евро. Именно в Грозном надо наработать на включение в заявку, ведь четыре поединка уже сыграл, включая Лигу Наций. Габриэл может стать важным для «Ахмата», где у центральных форвардов в первой части сезона ни одного гола в РПЛ .

Павел Маслов (20 лет, защитник, «Спартак»/Россия)

Ключевой футболист для «Спартака» именно ближайшей весной. Если Маслов не станет крутым основным правым защитником, то ни переводы Зобнина или Мозеса на его фланг, ни даже попытки сыграть с Бакаевым на правой бровке не сработают. Айртон – атакующий, его фланг не станет замкнутым в случае приезда Промеса, или же появления в основе Педро Роши, заявленного на РПЛ . Так что Маслов – в центре перехода от «3-5-2» к «4-4-2». А поскольку за Кралом, Ларссоном и Понсе следят скауты, то оценят и Маслова, что делился мечтой о переходе в АПЛ в будущем.

Виталий Лисакович (23 года, нападающий, «Локомотив»/Беларусь)

Самый перспективный нападающий «железнодорожников». Без шуток и иронии, ведь Эдеру и Смолову немало лет, от Зе Луиша ждешь традиционной активной борьбы на втором этаже и неплохой результативности, но 30-летнему Бонифацию еще предстоит набрать форму после травмы. А вот Лисакович может в первых матчах «Локомотива» показать себя. Как и у Тюкавина, у него изначально роль джокера, но Виталию уже 23 года – пора заявить о себе, ведь Николичу нужны голы от нападающих, не всегда Владиславу Игнатьеву вместо них работать.

Денис Макаров (23 года, вингер, «Рубин»/Россия)

С Хвичей все понятно, если проведет сильную весну – уедет на запад. С Макаровым немного сложнее, хотя Денис тоже одаренный молодой атакующий хавбек. Скауты в курсе, что в «Рубин» попал не с первого раза, были сомнения после медицинского осмотра. Но Слуцкий в него поверил и осенью Макаров прошел путь от джокера к основе. Но хватит ли стабильности? Леонид Викторович может изменить статус Леона Мусаева, еще лучше поработать с младшим Бакаевым. Но Денис выделяется наравне с Абильдгором, Уремовичем и Кварацхелией. «Рубин» богат на игроков, что должны мечтать о большем.

Делитесь фамилиями перспективных игроков, за которыми будете следить весной. Пускай трансферная зима получилась сухой – новичков пало, внутренние резервы могут сработать. Каждый раз появляются новые имена, и кто задержится на пике – вырастет на ваших глазах.