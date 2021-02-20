«Спартак» без Промеса, «Динамо» без фланговых защитников. Старейшее дерби России в кубковом формате

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вчера, 16:43

Победа или вылет.

Дерби «Динамо» и «Спартака» — главное блюдо 1/8 финала Кубка России. Даже крепкие московские морозы (во время игры ожидается минус 12 градусов) не отпугнули соскучившуюся по футболу публику: «красно-белые» болельщики выкупили всю гостевую квоту билетов и наверняка проберутся на центральные трибуны, хотя «Динамо» и предпринимало попытки, чтобы этого не допустить.

Второй год подряд московские команды открывают футбольный год очным матчем на «ВТБ-Арене», в феврале 2020-го сильнее оказался «Спартак», выигравший в первом «весеннем» туре РПЛ со счетом 2:0. В грядущей битве нет заведомых фаворитов, только после игры узнаем, кто из немецких тренеров — Шварц или Тедеско, лучше подготовил команду к дерби.

Турнирный путь в Кубке России

«Динамо» начинает борьбу за Кубок России с 1/8 финала. Выбранный в нынешнем сезоне формат предполагал поблажку для участников еврокубков в виде отложенного старта в турнире: «бело-голубые» заняли шестое место в прошлом розыгрыше РПЛ и зашли в квалификацию Лиги Европы, чтобы вылететь оттуда после одного матча с грузинским «Локомотиви».

«Спартак», в свою очередь, осенью провел два матча в рамках элитного раунда Кубка России. «Красно-белые» попали в одну группу с «Родиной» и красноярским «Енисеем», в первом же матче разгромили соперников из второго дивизиона 5:1, а в Красноярск полетели с задачей не проиграть в 4 мяча. Уступили с приемлемым счетом 0:1 и пробились в 1/8 финала, а во время прошедшей 10 ноября жеребьевки узнали своего следующего соперника — «Динамо».

Лицом к лицу

«Спартак» — крайне неудобный соперник для «бело-голубых». После того как динамовцы выиграли у «красно-белых» в ноябре 2012-го со счетом 5:1 и отправили в отставку Унаи Эмери, команды провели между собой 13 матчей, в которых «Динамо» сумело добиться только одной победы и проиграло 9 раз. Да, единственное поражение в этой серии оказалось болезненным для «Спартака», ведь оно случилось в последнем туре сезона 2017/18 и стоило «красно-белым» путевки в Лигу чемпионов, но «Динамо» страдало чаще. 1 победа за 8 лет и 0 успехов в пяти последних матчах служат тому подтверждением.

А вот если говорить о кубковых встречах, то здесь преимущество на стороне «бело-голубых». В середине 90-х «Спартак» и «Динамо» в двух сезонах подряд пересекались в полуфинале и обменялись победами со счетом 1:0, причем в обоих случаях победитель полуфинального дерби впоследствии завоевывал трофей. Еще разок встретились в 2009 году, когда «Динамо» обыграло «Спартак» в четвертьфинале с крупным счетом — 3:0.

Новости команд и предполагаемые составы

- «Динамо» при Сандро Шварце использовало две игровые схемы — 4-2-3-1 и 4-1-4-1. Вероятно, сегодня увидим вариант №2 с Моро в опорной зоне.

- Наиболее уязвимым «Динамо» сейчас выглядит на флангах обороны, ведь Дмитрий Скопинцев и Сергей Паршивлюк, скорее всего, пропустят дерби. Они уже приступили к тренировкам после травм, но их текущее состояние ведомо только тренерскому штабу. Напомню, именно Скопинцев забил в ворота «Спартака» в матче первого круга РПЛ (1:1). Дмитрия на левом фланге обороны подменит универсальный уругваец Гильермо Варела, а справа есть варианты. Паршивлюк уже выходил на поле в контрольном матче неделю назад, но он по-прежнему в стадии набора формы, поэтому хорошие шансы сыграть в дерби с первых минут у 21-летнего Сергея Слепова.

- Во время сборов много игровой практики получил Заурбек Плиев, причем играл он чаще с Иваном Ордецом, однако во время генеральной репетиции была реконструирована основная по первой части сезона пара Ордец-Евгеньев. С учетом травм крайних защитников, можно только гадать, как именно будет выглядеть оборонительная линия «Динамо».

- Сандро Шварц тщательно протестировал во время сборов Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, Липовой и Грулев своей игрой заявили о претензиях на место в стартовом составе, а ведь еще есть Лесовой, Слай и Комличенко. Выбор в атаке у «Динамо» есть, а ограничение только одно — отсутствует Клинтон Н`Жи.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-1-4-1): Шунин — Слепов, Евгеньев, Ордец, Варела — Моро — Фомин, Шимански, Лесовой, Липовой — Грулев (Комличенко).

- «Спартак» так и не дождался к кубковому матчу Квинси Промеса, хотя точка в этой трансферной саге еще не поставлена. Зато Доменико Тедеско может рассчитывать на Педро Рошу, который приглянулся ему во время зимних сборов. Бразилец заменил в заявке «красно-белых» Остона Урунова.

- «Спартак» вел подготовку к дерби в боевых условиях: третий сбор «красно-белых» прошел в Москве, в то время как «Динамо» только в четверг вернулось из Турции в морозную столицу.

- Самый интригующий вопрос: по какой схеме сыграет «Спартак»? Доменико Тедеско сделал постоянной расстановку 3-4-1-2, но во время зимних сборов «Спартак» наигрывал схему с четырьмя защитниками, были попытки создать и некий тактический гибрид, из-за чего об игре «Спартака» осталось скомканное впечатление.

- Получивший травму во время контрольного матча с «Ригой» Александр Соболев отделался легким испугом, поэтому готов выйти на поле. Впрочем, вряд ли в стартовом составе, ведь Понсе, который не пропускал тренировки, должен быть готов лучше.

- Сегодня может состояться дебют голландского хавбека Йоррита Хендрикса, который перешел в «Спартак» из ПСВ в январе.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Мозес, Хендрикс, Крал, Айртон — Зобнин — Ларссон, Понсе.

Прогноз «Соккер.ру»: предсказать победителя дерби всегда сложно, а уж в ситуации, когда это первый официальный матч команд за два месяца, практически невозможно, поэтому точного прогноза не будет. Верю, что обе команды забьют, велик шанс увидеть серию пенальти, тем более дополнительное время не предусмотрено регламентом, а выиграет тот, кто реализует свои шансы и допустит меньше ошибок в обороне.