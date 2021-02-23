Суарес хочет покусать «Челси», а Тухелю нужен еще один финал. Пара, в которой нет фаворита

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вчера, 15:33

«Атлетико» или «Челси»?

Дуэлянты

1. «Атлетико» и «Челси» уже шесть раз встречались в Лиге чемпионов: три матча завершились вничью, дважды побеждали «синие», «матрасники» добыли только одну победу.

2. Зато победа мадридцев пришлась на единственное столкновение испанского и английского клубов в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2013/14 «Атлетико» и «Челси» сошлись в полуфинале: после унылой нулевой ничьей в Мадриде на «Стэмфорд Бридж» волевую победу одержала команда Диего Симеоне — 3:1. Жозе Моуриньо не сумел выйти в финал Лиги чемпионов в первый же сезон после возвращения в «Челси».

3. Седьмой матч в официальном реестре встреч «Атлетико» и «Челси» — это битва за Суперкубок УЕФА 2012 года. «Матрасники» тогда не оставили камня на камне от действующего обладателя Кубка чемпионов — 4:1. Главным героем встречи стал Радамель Фалькао, оформивший хет-трик.

4. Диего Коста становился чемпионом Испании с «Атлетико» и чемпионом Англии с «Челси». Также за оба клуба за последние десять лет поиграли Тибо Куртуа, Альваро Мората и Филипе Луис, поведавший на днях об особенностях анатомического устройства Диего Симеоне.

5. Диего Симеоне и Томас Тухель еще не встречались друг с другом, хотя оба выводили свои команды в финалы Лиги чемпионов: Симеоне дважды вместе с «Атлетико» уступал «Реалу» в решающих схватках за «ушастого» (2014-й и 2016-й), а Тухель в прошлом году с ПСЖ проиграл «Баварии».

Предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов для «Атлетико» и «Челси»

«Челси» в сезоне 2019/20 продержался в Лиге чемпионов до августа, хотя де-факто «синие» распрощались с шансами на продолжение борьбы еще в феврале, когда уступили «Баварии» в первом матче 1/8 финала со счетом 0:3. Расклад сил не изменился и полгода спустя, когда будущие обладатели Кубка чемпионов прихлопнули команду тогда еще Фрэнка Лэмпарда со счетом 4:1 в ответной встрече.

А вот «Атлетико» в первом раунде плей-офф убрал со своего пути действующего на тот момент победителя турнира — «Ливерпуль». После домашней победы 1:0 «матрасники» уступали на «Энфилде» 0:2, но сумели переломить ход матча и одержали волевую победу в овертайме — 3:2. После этого команду Диего Симеоне стали называть теневым фаворитом Лиги чемпионов, однако мадридцы не оправдали этот статус и вылетели уже в четвертьфинале от «РБ Лейпциг» (1:2).

Форма команд

«Атлетико». Еще недавно грядущее чемпионство «матрасников» казалось неизбежным, но в последнее время команда Диего Симеоне забуксовала: только одна победа в четырех последних матчах Примеры. В феврале мадридцы обыграли только «Гранаду», с «Сельтой» поделили очки, а в двух матчах с «Леванте» набрали всего 1 очко. Судя по всему, к плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» подходит на функциональном спаде.

«Челси». Лондонцы, напротив, воспрянули духом после замены Фрэнка Лэмпарда на Томаса Тухеля на тренерском мостике. Под руководством немецкого специалиста «Челси» ни разу не проиграл в семи встречах (5 побед и 2 ничьи). Хотя, непосредственно перед выездом в Бухарест, где состоится сегодняшний матч, «синие» не смогли обыграть в АПЛ «Саутгемптон» — ничья 1:1.

Кадровые новости и ориентировочные составы

- Тома Лемар и Мусса Дембеле вернулись в команду после того, как перенесли COVID-19, а вот Эктор Эррера, сдавший положительный тест в начале месяца, остается вне игры.

- Травма Хосе Хименеса — главная головная боль Диего Симеоне, в прошедшие выходные уругваец вышел на поле против «Леванте», но в начале второго тайма получил рецидив мышечной травмы и был вынужденно заменен.

- Киран Триппьер дисквалифицирован, что заставляет Эль Чоло искать альтернативные варианты на правом фланге. Видимо, бровка будет отдана Маркосу Льоренте.

- Янник Феррейра-Карраско и Шиме Врсалько дополняют список потерь «Атлетико».

- 3-5-2 — основная схема «матрасников» в нынешнем сезоне, но без Хосе Хименеса в защите придется выпускать Эрмосо в дополнение к Савичу и Фелипе.

- Основные надежды в атаке связаны, конечно же, с Луисом Суаресом и Жоау Фелишем, которые в этом сезоне забили 25 голов на двоих.

Ориентировочный состав «Атлетико» (3-5-2): Облак — Эрмосо, Фелипе, Савич — Льоренте, Коке, Сауль, Кондогбиа (Корреа), Лоди — Фелиш, Суарес.

- Томас Тухель не может рассчитывать на Тиаго Силву в первом матче против «Атлетико».

- Немецкий тренер перестроил «Челси» на схему с тремя защитниками, без Тиаго Силвы в центре обороны точно сыграют Аспиликуэта и Рюдигер, а третьим будет Зума или Кристенсен.

- Кай Хаверц и Кристиан Пулишич могут принять участие во встрече с «Атлетико».

- Скорее всего, Томас Тухель внесет изменения в атакующую группы «Челси» после игры с «Саутгемптоном», где «синие» выглядели довольно блекло.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Хаверц — Вернер.

Из первых уст

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»:

«Челси» сильно изменился при Томасе Тухеле, который просто заставляет свои команды играть хорошо. Это сильная команда с отличными игроками. Клуб сделал серьезные финансовые инвестиции в последнее время. Гляньте на уровень их трех вратарей. Это показывает потенциал команды. А их нападающие могли бы играть в любой команде Европы.

Томас Тухель, главный тренер «Челси»: