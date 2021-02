Проблемы «Баварии» — шанс для «Лацио», но «орлам» может не хватить даже своего лучшего футбола

Уязвимость действующих победителей: иллюзия или реальность?

- «Лацио» и «Бавария» — ровесники, оба клуба образованы в начале 1900 года: у итальянцев день рождения 9 января, а у немцев — 27 февраля. Римские «орлы» старше всего лишь на полтора месяца.

- Несмотря на внушительную 120-летнюю историю каждого из клубов, национальные титулы и международные трофеи, «Бавария» и «Лацио» еще ни разу не сходились на футбольном поле. Сегодня они напишут первую страницу в истории личных противостояний.

- В 1999 году сегодняшние соперники были в считанных минутах от очной встречи, но вмешался МЮ со своим Ферги-таймом. 19 мая «Лацио» обыграл в финале Кубка Кубков «Мальорку», а через неделю в Барселоне игрался финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы вели со счетом 1:0 до 90-й минуты и еще несколько секунд, а потом Шерингем и Сульшер переломили ход встречи. Таким образом, в августе Суперкубок УЕФА оспаривали МЮ и «Лацио». «Орлы» победили 1:0, единственный гол забил Марсело Салас.

- Симоне Индзаги и Ханс-Дитер Флик играли за команды, которые сейчас тренируют. Более того, это главные клубы в их футбольной карьере.

Ханси Флик в «Баварии» (1985-1990) = 139 матчей, 7 голов, 5 трофеев

Симоне Индзаги в «Лацио» (1999-2010) = 196 матчей, 55 голов, 7 трофеев

- За год с хвостиком у руля «Баварии» Ханси Флик выиграл 6 из 6 возможных трофеев. На это тренеру потребовалось 68 матчей, то есть после финала Клубного чемпионата мира против «Тигрес» можно было говорить, что Флик выигрывает с «Баварией» трофей в среднем за каждые 11 матчей.

- На групповой стадии оба клуба были соперниками российских команд: «Лацио» был в одной группе с «Зенитом» (1:1 в Санкт-Петербурге, 3:1 в Риме), а «Бавария» встречалась с «Локомотивом» (2:1 в Москве, 2:0 в Мюнхене).

- Основной страж ворот «Лацио» в нынешнем сезоне — Пепе Рейна, в кампании 2014/15 был дублером Мануэля Нойера в «Баварии». Испанец Рейна стал с мюнхенцами чемпионом Германии и первым не немецким голкипером за 27 лет, сыгравшим за «Баварию» в Бундеслиге.

Pepe Reina becomes Bayern Munich's first non-German goalkeeper in the Bundesliga since 1988 http://t.co/C6cjik62B6 pic.twitter.com/NMQeerjaUw