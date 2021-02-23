Проблемы «Баварии» — шанс для «Лацио», но «орлам» может не хватить даже своего лучшего футбола

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вчера, 18:49

Уязвимость действующих победителей: иллюзия или реальность?

Только факты

- «Лацио» и «Бавария» — ровесники, оба клуба образованы в начале 1900 года: у итальянцев день рождения 9 января, а у немцев — 27 февраля. Римские «орлы» старше всего лишь на полтора месяца.

- Несмотря на внушительную 120-летнюю историю каждого из клубов, национальные титулы и международные трофеи, «Бавария» и «Лацио» еще ни разу не сходились на футбольном поле. Сегодня они напишут первую страницу в истории личных противостояний.

- В 1999 году сегодняшние соперники были в считанных минутах от очной встречи, но вмешался МЮ со своим Ферги-таймом. 19 мая «Лацио» обыграл в финале Кубка Кубков «Мальорку», а через неделю в Барселоне игрался финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы вели со счетом 1:0 до 90-й минуты и еще несколько секунд, а потом Шерингем и Сульшер переломили ход встречи. Таким образом, в августе Суперкубок УЕФА оспаривали МЮ и «Лацио». «Орлы» победили 1:0, единственный гол забил Марсело Салас.

- Симоне Индзаги и Ханс-Дитер Флик играли за команды, которые сейчас тренируют. Более того, это главные клубы в их футбольной карьере.

Ханси Флик в «Баварии» (1985-1990) = 139 матчей, 7 голов, 5 трофеев

Симоне Индзаги в «Лацио» (1999-2010) = 196 матчей, 55 голов, 7 трофеев

- За год с хвостиком у руля «Баварии» Ханси Флик выиграл 6 из 6 возможных трофеев. На это тренеру потребовалось 68 матчей, то есть после финала Клубного чемпионата мира против «Тигрес» можно было говорить, что Флик выигрывает с «Баварией» трофей в среднем за каждые 11 матчей.

- На групповой стадии оба клуба были соперниками российских команд: «Лацио» был в одной группе с «Зенитом» (1:1 в Санкт-Петербурге, 3:1 в Риме), а «Бавария» встречалась с «Локомотивом» (2:1 в Москве, 2:0 в Мюнхене).

- Основной страж ворот «Лацио» в нынешнем сезоне — Пепе Рейна, в кампании 2014/15 был дублером Мануэля Нойера в «Баварии». Испанец Рейна стал с мюнхенцами чемпионом Германии и первым не немецким голкипером за 27 лет, сыгравшим за «Баварию» в Бундеслиге.

Pepe Reina becomes Bayern Munich's first non-German goalkeeper in the Bundesliga since 1988 http://t.co/C6cjik62B6 pic.twitter.com/NMQeerjaUw — MailOnline Sport (@MailSport) March 15, 2015

- Если же говорить о главной персоне, объединяющей сегодняшних соперников, то выбор очевиден: это лучший самый результативный игрок в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе.

Клозе в «Баварии» (2007-2011) = 150 матчей, 53 гола, 6 трофеев

Клозе в «Лацио» (2011-2016) = 171 матч, 63 гола, 1 трофей

- В сегодняшнем противостоянии Мирослав примет непосредственное участие, ведь он помогает Ханси Флику в тренерском штабе «Баварии».

Только мнения

Симоне Индзаги, главный тренер «Лацио»:

Этот матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Постараемся показать свой лучший футбол и получить удовольствие. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира ФИФА . Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. По ходу нашего путешествия мы провели немало финалов, так что знаем, как готовиться к такого рода матчам.

Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Баварии»:

В Лиге чемпионов для успеха всегда надо показывать свой лучший футбол. Это особенные матчи для любого клуба. Жду от ребят повышенной мотивации. У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.

Тактика и составы

- «Бавария», несмотря на кадровые проблемы, не откажется от традиционной при Флике схемы 4-2-3-1.

- Симоне Индзаги — апологет схемы с тремя центральными защитниками, «Лацио» использует против «Баварии» привычную расстановку 3-5-2, которая в оборонительной фазе будет превращаться в 5-3-2.

- Томас Стракоша восстановился после травмы, но, возможно, больше не сыграет за «Лацио» из-за публичных заявлений о своем желании сменить клуб. Место в воротах «орлов» займет опытный Пепе Рейна. Кстати, вратари обеих команд — чемпионы мира.

- Защитники Луис Фелипе и Штефан Раду находятся в лазарете, Симоне Индзаги не рассчитывает на них в Лиге чемпионов. Таким образом, в обороне «Лацио» вместе с Ачерби и Патриком сыграет зимний новичок Муссакьо. Это сочетание практически неизбежно.

- Андреас Перейра пропустил встречу с «Сампдорией» в минувший уикенд из-за простуды, решение о его участии в игре будет принято в последние часы перед стартовым свистком.

Ориентировочный состав «Лацио» (3-5-2): Рейна — Патрик, Ачерби, Муссакьо — Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич — Корреа, Иммобиле.

- Бенжамен Павар и Томас Мюллер пропустят старт плей-офф Лиги чемпионов из-за положительных тестов на COVID-19.

- Ожидается, что на правом фланге обороны сыграет шкафоподобный Никлас Зюле (альтернативный вариант — Буна Сарр), в то время как Давид Алаба займет место в центре полузащиты рядом с Йозуа Киммихом.

- В последних двух матчах «Баварии» в Бундеслиге на позиции «десятки» играл Эрик Чупо-Мотинг, но получилось у камерунца не слишком здорово. В отсутствие Мюллера Ханси Флик может поднять на эту позицию Леона Горецку.

- Корентен Толиссо, Дуглас Коста, Серж Гнабри и Александер Нюбель не смогут принять участие в игре.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-2-1): Нойер — Зюле, Боатенг, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Алаба — Горецка, Сане, Коман — Левандовски.