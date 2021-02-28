«Рома» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура серии А «Рома» — «Милан», который состоится 28 февраля 2021 года.

«Милан»

«Милан» потерял лидерство в чемпионате и с трудом прошел «Црвену Звезду» в двухматчевом противостоянии (2:2, 1:1). Команда потеряла нити игры и несколько матчей в чемпионате провалила. Чтобы навязать борьбу «Интеру» за чемпионство, «Милан» не имеет право ошибаться и должен играть в этом матче на победу.

21 февраля «Милан» крупно уступил «Интеру» (0:3), а 13 числа проиграл выездной матч «Специи» (0:2).

«Рома»

Подопечные Паулу Фонсеки занимают пятое место в турнирной таблице, при этом имея одну игру в запасе. Команда уверенно разобралась с «Брагой» в двух матчах (2:0, 3:1), а теперь встретится в 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером». Римляне находятся в хорошей форме и окажут настоящее давление на гостей в этом поединке.

В прошлом туре серии А «Рома» сыграла вничью с «Беневенто», а 14 февраля обыграла дома «Удинезе» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» — 2.34

Ничья – 3.64

Победит «Милан» — 3.13

Статистика

В четырех из пяти матчей между командами заходила ставка «обе забьют».

«Милан» проиграл два матча подряд в чемпионате.

«Рома» на своем поле проиграла только один из десяти матчей во всех турнирах.

«Милан» выиграл один матч из последних четырех выездных во всех турнирах.

Прогноз

Поставить на победу «Ромы» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.34. Римляне в хороших физических кондициях, а «Милан» немного сдал за последний месяц и моральная составляющая у команды не на высшем уровне. Чтобы вновь обрести уверенность. Ибрагимовичу и компании нужна победа в этом матче, но добиться ее будет довольно сложно.