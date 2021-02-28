«Рома» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура серии А «Рома» — «Милан», который состоится 28 февраля 2021 года.
«Милан»
«Милан» потерял лидерство в чемпионате и с трудом прошел «Црвену Звезду» в двухматчевом противостоянии (2:2, 1:1). Команда потеряла нити игры и несколько матчей в чемпионате провалила. Чтобы навязать борьбу «Интеру» за чемпионство, «Милан» не имеет право ошибаться и должен играть в этом матче на победу.
21 февраля «Милан» крупно уступил «Интеру» (0:3), а 13 числа проиграл выездной матч «Специи» (0:2).
«Рома»
Подопечные Паулу Фонсеки занимают пятое место в турнирной таблице, при этом имея одну игру в запасе. Команда уверенно разобралась с «Брагой» в двух матчах (2:0, 3:1), а теперь встретится в 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером». Римляне находятся в хорошей форме и окажут настоящее давление на гостей в этом поединке.
В прошлом туре серии А «Рома» сыграла вничью с «Беневенто», а 14 февраля обыграла дома «Удинезе» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» — 2.34
- Ничья – 3.64
- Победит «Милан» — 3.13
Статистика
- В четырех из пяти матчей между командами заходила ставка «обе забьют».
- «Милан» проиграл два матча подряд в чемпионате.
- «Рома» на своем поле проиграла только один из десяти матчей во всех турнирах.
- «Милан» выиграл один матч из последних четырех выездных во всех турнирах.
Прогноз
Поставить на победу «Ромы» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.34. Римляне в хороших физических кондициях, а «Милан» немного сдал за последний месяц и моральная составляющая у команды не на высшем уровне. Чтобы вновь обрести уверенность. Ибрагимовичу и компании нужна победа в этом матче, но добиться ее будет довольно сложно.