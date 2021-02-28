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«Рома» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура серии А «Рома» — «Милан», который состоится 28 февраля 2021 года.

«Милан»

«Милан» потерял лидерство в чемпионате и с трудом прошел «Црвену Звезду» в двухматчевом противостоянии (2:2, 1:1). Команда потеряла нити игры и несколько матчей в чемпионате провалила. Чтобы навязать борьбу «Интеру» за чемпионство, «Милан» не имеет право ошибаться и должен играть в этом матче на победу.

21 февраля «Милан» крупно уступил «Интеру» (0:3), а 13 числа проиграл выездной матч «Специи» (0:2).

«Рома»

Подопечные Паулу Фонсеки занимают пятое место в турнирной таблице, при этом имея одну игру в запасе. Команда уверенно разобралась с «Брагой» в двух матчах (2:0, 3:1), а теперь встретится в 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером». Римляне находятся в хорошей форме и окажут настоящее давление на гостей в этом поединке.

В прошлом туре серии А «Рома» сыграла вничью с «Беневенто», а 14 февраля обыграла дома «Удинезе» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» — 2.34
  • Ничья – 3.64
  • Победит «Милан» — 3.13

Статистика

  • В четырех из пяти матчей между командами заходила ставка «обе забьют».
  • «Милан» проиграл два матча подряд в чемпионате.
  • «Рома» на своем поле проиграла только один из десяти матчей во всех турнирах.
  • «Милан» выиграл один матч из последних четырех выездных во всех турнирах.

Прогноз

Поставить на победу «Ромы» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.34. Римляне в хороших физических кондициях, а «Милан» немного сдал за последний месяц и моральная составляющая у команды не на высшем уровне. Чтобы вновь обрести уверенность. Ибрагимовичу и компании нужна победа в этом матче, но добиться ее будет довольно сложно.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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