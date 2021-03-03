«Парма» — «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч 25-го тура Серии A «Парма» — «Интер», который состоится 4 марта 2021 года на стадионе «Эннио Тардини».

«Парма»

«Парма» ведет борьбу за выживание, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. В проходящем розыгрыше Серии A команда отметилась только двумя победами и девять раз сыграла вничью, набрав 15 очков.

По итогам двух прошлых туров «крестоносцы» пополнили свой актив на два зачетных пункта. После домашней ничьи против «Удинезе» (2:2) команда разошлась миром в гостевой встрече с «Сассуоло» (2:2). В 12-ти домашних играх на своем поле хозяева забили все пять голов, пропустив 20 мячей.

«Интер»

«Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии A, являясь главным фаворитом в борьбе за скудетто. Команда Антонио Конте идет на серии из пяти побед кряду в чемпионате. В последних турах «нерадзурри» уверено обыграли «Лацио» (3:1), «Милан» (3:0) и «Дженоа» (3:0).

В разрезе гостевых матчей «Интер» уступает только «Милану». В 12-ти гостевых поединках команда оформила семь побед, четыре ничьи и потерпела только одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Парма» — 11.470

Ничья – 5.880

Победит «Интер» — 1.290

Статистика

«Интер» выиграл два последних матча на поле «Пармы»

«Парма» проиграла четыре из пяти прошлых матчей на своем поле

«Интер» не пропускал голы в четырех предыдущих гостевых играх

Прогноз

У «Пармы» очень невыразительно действует атаке, даже в домашних играх. На своем поле «крестоносцы» забивают очень мало, а пропускают по несколько мячей с завидной регулярностью.

«Интер» результативно действует у ворот соперника и надежно обороняется. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть ставку на победу гостей с форой (-1,5) можно по коэффициенту 1.787.