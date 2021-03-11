«Аталанта» – «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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11 марта 2021, 15:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура серии А «Аталанта» — «Специя», который состоится 12 марта 2021 года.

«Аталанта»

«Аталанта» прервала свою победную серию в чемпионате, но проиграла минимально лидеру «Интеру» (0:1). Команда также сосредоточена и на Лиге Чемпионов, где необходимо отыгрываться с «Реалом». Подопечные Гасперини показывают быстрый и красивый футбол и поражение в последнем матче чемпионата не должно повлиять на коллектив.

В позапрошлом туре команда разгромно выиграла у «Кротоне» (5:1), а 28 февраля уверенно одержала выездную победу над «Сампдорией» (2:0). К матчу со «Специей» коллектив подходит в статусе большого фаворита.

«Специя»

«Специя» является новичком серии А и проводит не самый оптимальный сезон. Команда старается набирать очки, где это возможно, чтобы обеспечить себе участие в главном чемпионате Италии на будущий сезон. У команды наблюдаются проблемы с реализацией моментов, и тренерам придется проработать этот момент более тщательно.

Шестого марта команда сыграла вничью с «Беневенто» (1:1), а несколькими днями ранее (2.03) провела не самый уверенный матч, в котором уступила чемпиону Италии «Ювентусу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» — 1.271

Ничья – 6.03

Победит «Специя» — 12.59

Статистика

«Аталанта» выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах.

«Специя» не может выиграть четыре матча подряд в чемпионате.

Четыре из пяти последних матчей, в которых участвовала «Аталанта», гол смогли забить обе команды.

В первом круге команды завершили встречу ничейным результатом (0:0).

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.87. Команда Гасперини достаточно много забивает, что часто приводит к крупному счету на табло после финального свистка. Средняя линия «Аталанты» сильно превосходит соперников, поэтому мы считаем, что гости пропустят несколько мячей.