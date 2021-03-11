ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Аталанта» – «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

11 марта 2021, 15:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура серии А «Аталанта» — «Специя», который состоится 12 марта 2021 года.

«Аталанта»

«Аталанта» прервала свою победную серию в чемпионате, но проиграла минимально лидеру «Интеру» (0:1). Команда также сосредоточена и на Лиге Чемпионов, где необходимо отыгрываться с «Реалом». Подопечные Гасперини показывают быстрый и красивый футбол и поражение в последнем матче чемпионата не должно повлиять на коллектив.

В позапрошлом туре команда разгромно выиграла у «Кротоне» (5:1), а 28 февраля уверенно одержала выездную победу над «Сампдорией» (2:0). К матчу со «Специей» коллектив подходит в статусе большого фаворита.

«Специя»

«Специя» является новичком серии А и проводит не самый оптимальный сезон. Команда старается набирать очки, где это возможно, чтобы обеспечить себе участие в главном чемпионате Италии на будущий сезон. У команды наблюдаются проблемы с реализацией моментов, и тренерам придется проработать этот момент более тщательно.

Шестого марта команда сыграла вничью с «Беневенто» (1:1), а несколькими днями ранее (2.03) провела не самый уверенный матч, в котором уступила чемпиону Италии «Ювентусу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» — 1.271
  • Ничья – 6.03
  • Победит «Специя» — 12.59

Статистика

  • «Аталанта» выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах.
  • «Специя» не может выиграть четыре матча подряд в чемпионате.
  • Четыре из пяти последних матчей, в которых участвовала «Аталанта», гол смогли забить обе команды.
  • В первом круге команды завершили встречу ничейным результатом (0:0).

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.87. Команда Гасперини достаточно много забивает, что часто приводит к крупному счету на табло после финального свистка. Средняя линия «Аталанты» сильно превосходит соперников, поэтому мы считаем, что гости пропустят несколько мячей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
11 марта в 15:14
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100