Завершивший карьеру Лихтштайнер устроился на завод по производству часов

Бывший защитник «Ювентуса» и «Арсенала» решил освоить новую профессию после завершения карьеры.

В интервью изданию 20min экс-капитан сборной Швейцарии рассказал, что сейчас он проходит стажировку на заводе по производству часов в Цюрихе.

Игра в защите — это искусство, как и изготовление часов. Обычный футбольный болельщик часто не видит этого и не осознает, насколько важны мелкие тактические тонкости на футбольном поле. Часто достаточно повернуть винтик, чтобы добиться большого эффекта. Это относится как к футболу, так и к часам.