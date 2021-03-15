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Завершивший карьеру Лихтштайнер устроился на завод по производству часов

сегодня, 17:17

Бывший защитник «Ювентуса» и «Арсенала» Штефан Лихтштайнер решил освоить новую профессию после завершения карьеры.

В интервью изданию 20min экс-капитан сборной Швейцарии рассказал, что сейчас он проходит стажировку на заводе по производству часов в Цюрихе.

Игра в защите — это искусство, как и изготовление часов. Обычный футбольный болельщик часто не видит этого и не осознает, насколько важны мелкие тактические тонкости на футбольном поле. Часто достаточно повернуть винтик, чтобы добиться большого эффекта. Это относится как к футболу, так и к часам.

Завершивший карьеру Лихтштайнер устроился на завод по производству часов

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:16
Скорее всего для Штефана Лихтштайнера это хобби с детских лет которое так его привлекало своей точностью и без погрешности как работа швейцарских часов. Но самое главное, что человек при деле которого так нехватает многим футболистам после завершения своей профессиональной карьеры. Удачи
Lewa2708
Lewa2708 ответ Тасманский дьявол (раскрыть)
сегодня в 18:25
На самолёты, на подлодки.
Приборы идут с карданным подвесом, ключевую роль там играют перемычки, которые изготавливаются на швейцарских станках. На самом деле, это очень устаревшая механика. С 80-х годов особо не меняется. Сейчас пытаются внедрить оптиковолоконные гироскопы, которые якобы реагируют на свет. А ещё была подпольная разработка гироскопа на основе электромагнитных импульсов, который вращается со скоростью 60 млн оборотов в секунду)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Тасманский дьявол (раскрыть)
сегодня в 18:22
ага, вот только этот пацанчик видимо не хочет без дела быть, да и этим что ты хочешь сказать? что путинская Россия отличная страна и народ живет хорошо?
Twisted
Twisted
сегодня в 18:15
Отличный выбор
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:12
Лишь бы это принсило удовольствие, как и футбол !!! Удачи!!!
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 18:05
А говорят за бугром хорошая пенсия), а на деле, даже миллионерам нужно пахать до гробовой доски)
Hamman
Hamman
сегодня в 17:54
Молодец раз решил без дела не сидеть.
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 17:50
Гироскопы для самолётов?
На каких торсионах?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:35
Капитан сборной России Дзюба после завершения карьеры освоит профессию дояра ладони уже размяты.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:29
Это хобби какое-то.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:24
Очень круто, я сам поработал ювелиром и собирал гироскопы, понимаю что это такое)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:20
Это он не от голода
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:19
Ну и что!Нравится значит))
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