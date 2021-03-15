«Челси» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Атлетико», который состоится 17 марта 2021 года.
«Челси»
«Челси» после прихода Томаса Тухеля демонстрирует качественный футбол и практически не пропускает в последних матчах. Первый матч в Испании против «Атлетико», команда выиграла (1:0) и теперь имеет небольшой гандикап перед ответной встречей. Коллектив готовится к матчу с повышенной мотивацией и сделает все, чтобы продолжить выступление в Лиге Чемпионов.
Тринадцатого числа этого месяца, подопечные Тухеля не смогли дожать новичка АПЛ «Лидс» (0:0), а восьмого марта уверенно обыграли «Эвертон», который возглавляет легендарный Карло Анчелотти (2:0).
«Атлетико»
Подопечные Диего Симеоне продолжают транжирить отрыв от преследователей в Примере. В Лиге Чемпионов у «матрасников» также достаточно серьезные проблемы, которые придется решать в Лондоне. Мадридский клуб не любит играть первым номером, а предпочитает убегать в контратаки, не забывая про качественную оборону. Поэтому команде будет еще сложнее преодолевать грамотно налаженные защитные редуты «Челси».
Тринадцатого марта «Атлетико» сыграл в нулевую ничью с «Хетафе» (0:0), а 10 числа обыграл на своем поле «Атлетик» Бильбао (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» — 2.28
- Ничья – 3.3
- Победит «Атлетико» — 3.49
Статистика
- «Челси» пропустил всего два мяча в последних десяти матчах во всех турнирах.
- «Атлетико» не может обыграть «Челси» три матча подряд.
- «Атлетико» проиграл всего один матч из последних десяти выездных во всех турнирах.
- Пять последних домашних матчей «Челси» закончились результатами «обе забьют — нет» и ТМ 2.5. мячей.
Прогноз
Поставить на победу «Челси» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.28. Клуб из Лондона находится в отличной форме и приподнятом настроении. Команда настроена зайти как можно дальше в Лиге Чемпионов и вероятно сможет еще раз победить «Атлетико», который пойдет вперед большими силами.