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«Челси» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Атлетико», который состоится 17 марта 2021 года.

«Челси»

«Челси» после прихода Томаса Тухеля демонстрирует качественный футбол и практически не пропускает в последних матчах. Первый матч в Испании против «Атлетико», команда выиграла (1:0) и теперь имеет небольшой гандикап перед ответной встречей. Коллектив готовится к матчу с повышенной мотивацией и сделает все, чтобы продолжить выступление в Лиге Чемпионов.

Тринадцатого числа этого месяца, подопечные Тухеля не смогли дожать новичка АПЛ «Лидс» (0:0), а восьмого марта уверенно обыграли «Эвертон», который возглавляет легендарный Карло Анчелотти (2:0).

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне продолжают транжирить отрыв от преследователей в Примере. В Лиге Чемпионов у «матрасников» также достаточно серьезные проблемы, которые придется решать в Лондоне. Мадридский клуб не любит играть первым номером, а предпочитает убегать в контратаки, не забывая про качественную оборону. Поэтому команде будет еще сложнее преодолевать грамотно налаженные защитные редуты «Челси».

Тринадцатого марта «Атлетико» сыграл в нулевую ничью с «Хетафе» (0:0), а 10 числа обыграл на своем поле «Атлетик» Бильбао (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» — 2.28
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Атлетико» — 3.49

Статистика

  • «Челси» пропустил всего два мяча в последних десяти матчах во всех турнирах.
  • «Атлетико» не может обыграть «Челси» три матча подряд.
  • «Атлетико» проиграл всего один матч из последних десяти выездных во всех турнирах.
  • Пять последних домашних матчей «Челси» закончились результатами «обе забьют — нет» и ТМ 2.5. мячей.

Прогноз

Поставить на победу «Челси» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.28. Клуб из Лондона находится в отличной форме и приподнятом настроении. Команда настроена зайти как можно дальше в Лиге Чемпионов и вероятно сможет еще раз победить «Атлетико», который пойдет вперед большими силами.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:44
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Атлетико»
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