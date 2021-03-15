«Челси» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1615802665

вчера, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Атлетико», который состоится 17 марта 2021 года.

«Челси»

«Челси» после прихода Томаса Тухеля демонстрирует качественный футбол и практически не пропускает в последних матчах. Первый матч в Испании против «Атлетико», команда выиграла (1:0) и теперь имеет небольшой гандикап перед ответной встречей. Коллектив готовится к матчу с повышенной мотивацией и сделает все, чтобы продолжить выступление в Лиге Чемпионов.

Тринадцатого числа этого месяца, подопечные Тухеля не смогли дожать новичка АПЛ «Лидс» (0:0), а восьмого марта уверенно обыграли «Эвертон», который возглавляет легендарный Карло Анчелотти (2:0).

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне продолжают транжирить отрыв от преследователей в Примере. В Лиге Чемпионов у «матрасников» также достаточно серьезные проблемы, которые придется решать в Лондоне. Мадридский клуб не любит играть первым номером, а предпочитает убегать в контратаки, не забывая про качественную оборону. Поэтому команде будет еще сложнее преодолевать грамотно налаженные защитные редуты «Челси».

Тринадцатого марта «Атлетико» сыграл в нулевую ничью с «Хетафе» (0:0), а 10 числа обыграл на своем поле «Атлетик» Бильбао (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 2.28

Ничья – 3.3

Победит «Атлетико» — 3.49

Статистика

«Челси» пропустил всего два мяча в последних десяти матчах во всех турнирах.

«Атлетико» не может обыграть «Челси» три матча подряд.

«Атлетико» проиграл всего один матч из последних десяти выездных во всех турнирах.

Пять последних домашних матчей «Челси» закончились результатами «обе забьют — нет» и ТМ 2.5. мячей.

Прогноз

Поставить на победу «Челси» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.28. Клуб из Лондона находится в отличной форме и приподнятом настроении. Команда настроена зайти как можно дальше в Лиге Чемпионов и вероятно сможет еще раз победить «Атлетико», который пойдет вперед большими силами.