«Арсенал» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Олимпиакос», который состоится 18 марта 2021 года.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты набирает ход и начала показывать более стабильные результаты, чем ранее. Коллектив одержал уверенную победу в первом матче (3:1) и должен на своем поле красиво оформить проход в четвертьфинал второго по значимости еврокубка. Несмотря на силу «Олимпиакоса» во внутреннем первенстве, «канониры» смогли построить свою игру так, чтобы исключить сильные стороны греков.

Четырнадцатого марта «Арсенал» обыграл «Тоттенхем» (2:1), а шестого числа сыграл вничью против «Бернли» (1:1), имея очевидное превосходство на протяжении всего поединка.

«Олимпиакос»

Греческий клуб лидирует с уверенным отрывом в 16 очков в чемпионате Греции и может сконцентрировать внимание на ответном поединке. Результат первого матча практически не оставляет шансов команде Педро Мартинша, однако игроки выйдут и с самого начала матча попробуют изменить ситуацию.

14 марта «Олимпиакос» обыграл «Ларису» (3:1), а седьмого числа не оставил шансов «Ламии» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» — 1.413

Ничья – 4.93

Победит «Олимпиакос» — 7.79

Статистика

«Арсенал» не проигрывает уже пять матчей

В пяти последних поединках с участием лондонского клуба, обе команды смогли отметиться голами

Последние шесть матчей «Олимпиакоса» завершились исходом «обе забьют»

Из пяти последних встреч между командами, греческий клуб одержал две победы, в то время как «канониры» победили три раза

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.23. «Олимпиакос» пойдет вперед и оставит за собой много свободных зон, которые игроки «Арсенала» смогут качественно использовать по назначению.