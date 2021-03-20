XXII Зимний Турнир МРО «Северо-Запад» на призы Полпреда Президента России в Северо-Западном Федеральном Округе, Дворец Спортивных Игр «Зенит», февраль 2021 года.

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вчера, 14:56

Что я рассчитывал увидеть на этом турнире, ежегодно проводимом с 2000 года (первым лучшим бомбардиром стал Александр Кержаков)? идеальную организацию по его проведению? тактическую революцию? или я просто стремился окунуться в джунгли городского футбола, где обитают хищники, властно контролирующие свою территорию, и по которому я, вероятно, периодически скучаю? В любом случае, зафиксированное моими глазами и ушами на этом турнире дало хорошую пищу для размышлений о смысле и роли футбола в современном российском обществе.

Мой интерес был прикован к петербургскому футбольному клубу «Звезда», упорно играющему в ПФЛ . Молодую и симпатичную команду с берегов Невы тренирует мой друг, который уже имеет несколько главных городских титулов, и, кстати, стал первым человеком в истории турнира "Полпреда”, который выиграл его и как игрок, и как главный тренер. Я познакомился с регламентом турнира, присмотрелся к составам играющих команд, поднял статистку прошлых лет — мало что из этого потока букв и цифр убеждало меня в присутствии интриги, но футбол всегда оставляет место для сюрприза.

Хочу отдельно заметить, что турнир под эгидой РФС проводился без допуска зрителей! По крайней мере, так было написано на официальном сайте мероприятия и на обложке довольно милой программки. Но это было не совсем так, а в некоторые дни — совсем не так. И это огорчило. Расслабленность в разгар пандемии и полное игнорирование регламента стали важнейшими составляющими турнира. Нарушений было так много, что не хочется и вспоминать. Ни масок, ни безопасного расстояния, ни мысли об этом. Как же я там оказался и находился в перчатках и маске, проникнув через "антибактериальные растяжки” и минуя редкие объявления формата А4 с предостережениями, что проход только для участников турнира? Условная аккредитация. Такая же условная, как и вся наша жизнь.

День первый.

Пробираясь сквозь снежные хлопья, падавшие всё утро и превратившие дороги и улицы города в белое покрывало, я добрался до места проведения главного зимнего турнира Петербурга. Зима красиво и безжалостно пленила Петербург. Проникнув внутрь спортивной конструкции прошлого века, я заметил, что она не сильно изменилась за двадцать лет. Всё это пробуждало во мне чудесные воспоминания о футбольной юности: длинные волосы, приспущенные гетры, чёрные бутсы. Внутреннее убранство примерно на том же уровне, что и внешнее, но с объективной поправкой на искусственное поле (местами уже вытоптанное и обильно посыпанное резиновой крошкой), на отопление (раньше теплее было на улице), относительно новые раздевалки и аппараты с кофе и полезными витаминными коктейлями, конечно же. Меня подобное не смущает — я люблю футбольную атмосферу прошлых лет и уют ветхих строений. Тем более футбольных.

Свой первый матч «Звезда» проводила против муниципального футбольного клуба «Константиновское», капитаном которого является Александр Петухов. В своё время он пытался закрепиться в составе «Зенита», ведомым на тот момент Юрием Андреевичем Морозовым, а сейчас играет в удовольствие и выжимает последние центы из футбола. Игровая форма «муниципалов» цветами напоминала «Торино», а физическая — была рассчитана ровно на 55 минут матча для обеспечения нужного результата. Если коротко, то футболисты этого футбольного кружка напоминали замужних людей, которых редко, но отпускали подвигаться в субботу утром. Иначе чем объяснить результат второго тайма (0:6)? После матча в кулуарах зашептались... Что касается «пятиугольных», то в качестве стартовой расстановки они выбрали 4-2-3-1 и реализовывали её потенциал с особым азартом и, что самое главное, с пониманием. Органично взаимодействовала связка центральных полузащитников, три инсайда, периодически меняясь местами, создавали преимущество на флангах, либо смещались в центр, освобождая зоны для крайних защитников, которые навязчиво подключались к атакам. Персона единственного нападающего вызвала у меня сомнение ещё во время разминки, а первые 15 минут матча их подтвердили. Помните Лукаша Гартига, одного из бриллиантов Властимилы Петржелы? Наш герой уступил чеху по многим показателям. Приехал домой и пересмотрел голы Луки Тони.

День второй.

Утро выдалось солнечным впервые за несколько недель. Выполнив комплекс утренних упражнений и бытовых обязанностей, я вызывал такси, потому что снег валил без остановки вторые сутки и протаптывать путь до метро совсем не хотелось. Каждый год коммунальные службы выдумывают оправдательные истории и пугающим образом верят в них. Запредельный цинизм. «Звезда» встречалась с новым и амбициозным футбольным проектом Петербурга — футбольным клубом «Ядро», который тренирует Сергей Герасимец. Петербургской футбольной общественности он хорошо знаком по выступлениям за «Зенит», глубокими высказываниями на страницах «Спорт-Уикэнда » и скромными тренерскими работами. Он хорошо подготовился к «Звезде», потому что команда Григория Михалюка сохранила прежние структурные очертания, претерпев несколько точечных изменений. Герасимец, на мой взгляд, увлекается идеями Симеоне в оборонительной фазе, используя расстановку 4-4-2. Его терпеливая команда отдала мяч и закрылась на своей половине поля, в редкие моменты владения мячом переключаясь на 4-5-1. Можно ли это назвать гибкостью? Я описываю то, что увидел в конкретном матче. Возможно, с другими командами «Ядро» играло иначе. А наша встреча складывалась так, что «Звезда» никак не могла пробиться через фланги и была вынуждена атаковать через плотно насыщенный центр, где был нужен тонкий пас, а его не было. Плюс ошибка «Гартига» привела к «ядерному» проходу и голу, потому что мяч был потерян на встречном движении — это обрез, сбой. Можно просто наблюдать. Получается, план Герасимца работал. Скажу больше. Я видел Сергея Григорьевича днём ранее на матче «Звезда» — П2. Отдаю должное такому подходу. Он, кстати, очень активно вёл себя на бровке, то и дело выходя за пределы технической зоны. Резервный арбитр реагировал слабо. В свою очередь, Григорий Михалюк многократно «пихал» главному арбитру. В практически пустом дворце воцарилась атмосфера футбола. «Звезда» успела отыграться и зафиксировать итоговую ничью, но второй тайм не поражал разнообразием. Отмечу качество футбола и хороший общий уровень команд, но не судейства. Молодые люди в черных одеяниях с заметной периодичностью допускали методические ошибки.

День третий.

Я пропускал матч против ФК «Псков», в котором взвинченная команда Григория Михалюка «отгрузила трёшку» гостям из Псковской области, потому что работал. Старался сделать экологию Финского залива чуточку лучше. Сутки выдались интенсивными и времени смотреть матч у меня попросту не было, а хайлайтам я не очень доверяю, хотя отдаю должное и такому виду обзора. Каждому своё. Была попытка прочитать текстовую трансляцию, которую организовывала «Звезда», но мне не понравилось наполнение. Поэтому, изгнав все виртуальных бесов, я решил написать пять вопросов об этом матче (и не только) моему другу-тренеру. Вот что получилось:

- Учитывались ли игровые особенности «Пскова» при подготовке к матчу? Или вы готовились в привычном режиме, думая о своей игре?

- Никаких конкретных задач в игре против «Пскова» мы не ставили. Готовились в штатном режиме. У нас много игроков на просмотре и нам нужно по ним определяться, поэтому структурность они понимают, а вот о каких-то наработках пока говорить рано.

- В стартовом составе не было одного из ключевых футболистов. Это результат его не самой удачной игры и последовавшей замены в матче против «Ядра» или же тактическая вариация?

- Ротация в этом скоротечном турнире является необходимой. 5 игр за 7 дней игроки физически выдержать не смогут, да и психологическому аспекту тоже стоит уделять внимание, так как игра — это эмоциональное напряжение, поэтому нужно уметь и восстанавливаться. Поэтому о каких-то тактических замыслах речи не было.

- Как складывался матч? Всё ли задуманное было выполнено?

- То, что мы просили от игроков, они практически всё выполнили, Были, конечно, и помарки, но без них сейчас не обойтись. «Псков» предстал хорошо организованной молодой командой, но пока ей не хватает опыта выступления в такого рода турнирах.

- В каком физическом состоянии находится команда перед завтрашней игрой с «Алмаз-Антеем»? Стоит ли ждать, например, тактических изменений? или вы продолжите придерживаться первоначальной тактики 4-2-3-1?

- По физическому состоянию игроков не должно возникнуть определенных проблем, так как мы проводим постоянную ротацию и поддерживаем игровой тонус всех игроков на должном уровне. По игре — никаких изменений не предвидиться, так как игроки только привыкают к этой схеме и сейчас не стоит вводить что-то новое, тем более не опробовав это в тренировочном процессе.

- И последний вопрос: «Марс» или «Сникерс»?

- «Сникерс».

День четвёртый.

Рано утром, сразу после работы, я поехал на следующий матч, в котором "Звезда” экзаменовала юношей из футбольного клуба "Алмаз-Антей”. Концерн, все дела. Прыгнув в такси и открыв свежий выпуск "Советского Спорта” с Кокориным на обложке, я заметил, что таксист одет в спортивный костюм "Манчестер Сити”. Футбольные вибрации сделали своё дело — и уже через 5 минут мы общались и делились прогнозами и мыслями о шансах российских футболистов, рискнувших уехать из РПЛ (российской прогулочной лиги). В составе «Алмаза» было достаточное количество юных футболистов, что сыграло на ногу «Звезде», которая тут же завладела мячом и территорией. «Антей» выбрал тактическое построение с четырьмя защитниками, ромбом в центре поля, сделав акцент на мобильность группы атаки. Стартовый отрезок матча молодая команда производственного назначения действовала очень симпатично, высоко поднимая линию обороны и предлагая «пятиуглеродным» контр прессинг. Но многое стало понятно после первого гола «Звезды» , случившегося на 29 минуте матча. Ничего особенного, просто массированная атака, включившая в себя несколько прострелов и ударов, увенчалась добиванием в пустые ворота. Стечение обстоятельств. Второй тайм традиционно не привнес в действия команд ничего нового. Было произведено бессчетное количество замен, после чего игра потеряла первоначальную осмысленность. Стоит добавить, что в этом матче команда Григория Алексеевича Михалюка не стеснялась бить с дальних позиций. Один из таких ударов удвоил счет на табло. Дежурная победа фаворитов турнира.

День пятый.

Решающий день турнира, в котором «Звезда» играла с «Динамо» и должна была поставить победную точку, забрав главный приз. Приехав заранее, я надеялся увидеть околофутбольных деятелей и задать им несколько вопросов, но они отсутствовали. Встретив несколько знакомых, с которыми мы пересекались на футбольных полях, я поинтересовался их мнением о качестве футбола на завершившемся турнире. Ребята развели руками и сказали, что когда они играли, уровень был на порядок выше. Я не мог не согласиться, потому что футбольные воспоминания — это очень хрупкая конструкция и разрушать её мне совсем не хотелось. Тяжело обсуждать футбол с людьми, которые его элементарно не смотрят. В тот момент, когда раздался стартовый свисток, я занял своё привычное место на балконе. У этого матча была одна пикантная подробность. Многие футболисты и даже тренеры «Звезды» в своё время выступали в составе «бело-голубых». Интрига четко вырисовывалась. Первые двадцать минут скрытого финала остались за «Динамо», агрессивные футболисты которого как будто сорвались с цепи и заставили команду Григория Михалюка опуститься на свою половину поля и использовать длинные передачи. Динамовцы прибегли к тактической формации 4-1-4-1, которая позволяла им не только интенсивно прессинговать, создавая количественное преимущество при позиционных атаках, но и не проваливаться при оборонительных действиях. Мне понравился футболист «Динамо», который по антропометрическим и игровым характеристикам напоминал Стефано Сенси из «Интера», только с армянским паспортом. «Звезда» долго не могла проснуться и была разбужена пропущенным голом со штрафного удара, который получился изумительным по исполнению. Один из лучших голов турнира, на мой взгляд. «Пятиугольные» активизировались и преобразили собственную игру главным образом за счёт хорошего движения мяча и индивидуальных действий хитрых инсайдов. Гол не заставил себя ждать. Ничья, которая устраивала птенцов Михалюка. Второй тайм этого матча — мой любимый на турнире. Счёт не изменился. Понравилось практически всё. И удаление было, и гол из офсайда, и подкаты. Отличное завершение турнира!

Возвращаясь к вопросу о смысле и роли футбола в современном российском обществе, я вспоминаю Валерия Васильевича Лобановского, который сказал, что не может быть коллективной ответственности, потому что это и есть безответственность. Футбол в наши дни — это уже не просто игра в кайф на «гарюхе», а социально-культурная платформа, плотно прошитая экономическими нитями для формирования общественного мнения и денежных потоков. Иногда хочется посмотреть простой футбол, без головокружительных гибридных схем и замедленных повторов. Но и он должен проводиться очень внимательно и требовательно, иначе зачем всё это?