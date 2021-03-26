Вылетали от Словении и Хорватии, проигрывали 0:5 Сербии. У сборной России непростые отношения с балканскими командами

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вчера, 21:40

Накануне новых испытаний.

В европейской отборочной группе чемпионата мира под литерой «H» сборная России поборется сразу с двумя командами, которые представляют республики бывшей Югославии. Спортивные отношения с балканцами в игровых видах спорта всегда складывались непросто, а ведь после распада Югославии регулярно встречаемся с командами с юга Европы на полях и площадках.

Накануне матча против Словении в Сочи вспомним футбольные встречи против объединенной Югославии и против пяти ее «осколков»: Сербии, Хорватии, Словении, Черногории, Македонии. С шестой сборной из этой компании — Боснией и Герцеговиной, мы пока не встречались в футбольных матчах.

Россия vs Югославия = 2 победы, 4 ничьи, 1 поражение

Результаты матчей с Югославией: 2:1, 1:1 (6:5 по пенальти), 0:0, 0:1, 1:0*, 1:1*, 1:1 (5:6 по пенальти).

*здесь и далее так обозначены результаты официальных матчей.

5 из 7 матчей против югославов — товарищеские. Самую первую игру, в 1995 году, сборная России под руководством Олега Романцева выиграла в Белграде (2:1), голами отметились Карпин и Бесчастных, но чаще всего «товарняки» не выявляли победителя в основное время (трижды). В двух случаях после ничейных исходов по итогам 90 минут назначались серии пенальти, так как встречи происходили в рамках товарищеских турниров со своим регламентом, и здесь тоже паритет — каждая команда по разу выиграла в «лотерею» со счетом 6:5.

Но это все баловство, не то что матчи в отборочном турнире ЧМ -2002, которые запомнились. В Белграде фаворитами считались хозяева, но сборная России сумела отбиться от атак югославов сэйвами Руслана Нигматуллина, а вышедший на замену в перерыве Владимир Бесчастных забил единственный гол в середине второго тайма ударом головой в падении. В «Лужниках» более красивый мяч забил Юрий Ковтун, пусть его успех и стал следствием курьеза. Гости быстро ответили голом Предрага Миятовича, на том и разошлись — 1:1.

Авторы голов в ворота Югославии: Бесчастных (2), Карпин, Дм. Попов, Ковтун, Сычев.

Россия vs Сербия = 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Результаты матчей с Сербией: 2:1, 1:0, 1:1, 1:1, 3:1*, 0:5*.

С Сербией наша сборная впервые сыграла на этапе подготовки в Евро-2008. В том матче команда Гуса Хиддинка одержала победу 2:1, а Павел Погребняк, который должен был стать основным форвардом на турнире, получил травму, и место в центре атаки занял Роман «Спящий Гигант» Павлюченко. Именно эти форварды забили по голу в той встречи.

Вообще, в первых пяти матчах против сербов у сборной России было три победы и две ничьи со счетом 1:1, однако ноябрьский матч в Белграде серьезно подпортил статистику: все помнят, что 2020 год завершился для команды Станислава Черчесова болезненным поражением в Лиге Наций со счетом 0:5. Таким образом, в двух официальных встречах у нас с Сербией по победе, но «Белые орлы» выиграли с более крупным счетом.

Авторы голов в ворота Сербии: Дзюба (3), Погребняк (2), Павлюченко, Самедов, Караваев.

Россия vs Хорватия = 0 побед, 2 ничьи, 2 поражения

Результаты матчей с Хорватией: 0:0*, 0:0*, 1:3, 2:2 (3:4 по пенальти)*.

Один раз хорваты нам знатно помогли, но вообще «Шашечные» — один из самых неудобных соперников сборной России: у нас 0 побед в четырех схватках со сборной Хорватии, хотя обыграть их уже пробовали и Хиддинк, и Слуцкий, и Черчесов. Впервые встретились в отборочном турнире Евро-2008, и тогда обе встречи — и в Москве, и в Загребе, завершились безголевыми ничьими. Зато во много благодаря победе хорватов на «Уэмбли» сборная России попала на турнир, который стал самым успешным в новейшей истории отечественного футбола.

В 2015-м был товарищеский матч в Ростове-на-Дону. В той игре сборная России потерпела первое поражение под руководством Леонида Слуцкого, который за месяц до этого завоевал путевку на Евро-2016. На быстрый гол Федора Смолова во втором тайме ответили Калинич, Брозович и Манджукич. Наконец, на ЧМ -2018 именно сборная Хорватии остановила Россию: матч в Сочи завершился победой команды Златко Далича в серии пенальти. Тогда «Шашечные» завоевали «серебро» на мундиале в России. В отборе ЧМ -2022 встретимся с ними снова и попытаемся улучшить статистику.

Авторы голов в ворота Хорватии: Смолов, Черышев, Фернандес.

Россия vs Словения = 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Результаты матчей со Словенией: 3:1, 1:1*, 1:2*, 2:1*, 0:1*.

Субботний соперник сборной России — автор одного из главных наших футбольных разочарований. В 2001 году поражение в Любляне при странном судействе англичанина Грэма Полла не помешало сборной России выйти на ЧМ -2002 с первого места в группе, а вот в 2009-м команду Хиддинка боготворили после успеха на Евро-2008 и ждали продолжения банкета на ЧМ -2010, но дорогу сборной России преградили неуступчивые словенцы.

Наша команда спокойно выигрывала в «Лужниках» 2:0 после дубля Билялетдинова и могла забивать третий мяч, но вместо этого пропустила на 87-й минуте от Нейца Печника, а в ответном матче был единственный гол Дедича и два удаления в составе сборной России. На чемпионат мира мы не поехали, а счастливое детство с улыбчивым дедушкой Гусом внезапно закончилось. Так что в отборочной группе ЧМ -2022 у нас счеты не только с хорватами, но и со словенцами.

Авторы голов в ворота Словении: Симутенков (2), Билялетдинов (2), Аленичев, Хохлов, Титов.

Россия vs Северная Македония = 4 победы, 0 ничьих, 0 поражений

Результаты матчей с Северной Македонией: 2:0*, 3:0*, 1:0*, 1:0*.

А вот против Македонии у российских футболистов стопроцентный показатель побед и ни одного пропущенного мяча, выиграли четыре раза с общим счетом 7:0. Все матчи — официальные, пересекались с македонцами в отборочных турнирах Евро-2008 и Евро-2012. Впрочем, уверенной получилась только первая победа со счетом 2:0, в следующих матчах не обходилось без приключений.

В матче, который завершился разгромной победой, при счете 1:0 в нашу пользу был удален Владимир Габулов и назначен пенальти, который отразил вышедший на замену Вячеслав Малафеев. Потом в меньшинстве забили Аршавин и Кержаков, но забей Митрески с «точки» — все могло сложиться иначе. При Адвокате дважды выигрывали с минимальным счетом, причем в одном из матчей соперники снова не реализовали пенальти.

Авторы голов в ворота Македонии: Кержаков (2), Аршавин (2), Быстров, В. Березуцкий, Семшов.

Россия vs Черногория = 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений

Результаты матчей с Черногорией: 3:0 (техническая победа)*, 2:0*.

С «Храбрыми соколами» сборная России встречалась в отборе Евро-2016, и первую встречу в Подгорице не удалось довести до конца: уже на первой минуте в Игоря Акинфеева попала брошенная с трибун петарда, игра прервалась на 25 минут, но продолжилась уже с Юрием Лодыгиным в воротах. На 65-й минуте Роман Широков не реализовал пенальти, а еще спустя пару минут арбитр Айтекин увел команды в раздевалку после того, как в голову Дмитрию Комбарову прилетел очередной предмет с трибун.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА через две недели вынес вердикт: аннулировать результат матча и присудить Черногории техническое поражение 0:3. В московской встрече с черногорцами сборной России руководил уже Слуцкий, а не Капелло, и он сумел переиграть балканцев на поле благодаря голам Кузьмина и Кокорина. Выиграв у Черногории, сборная России обеспечила себе участие в финальной части Евро-2016.

Авторы голов в ворота Черногории: Кузьмин, Кокорин.

Россия vs балканские сборные (только официальные матчи) = 9 побед, 4 ничьих, 4 поражений

Встречи с командами из бывшей Югославии — всегда испытание для сборной России, и пусть общая статистика не вводит в заблуждение, ведь все выглядит неплохо за счет шести побед в матчах с Македонией и Черногорией. А вот если взять только официальные встречи с Сербией, Хорватией и Словенией, то получим следующую картину: 2 победы, 3 ничьи и 4 поражений.

Причем обе победы обесценены последующими неудачами: словенцев пропустили на ЧМ -2010 после выигрыша в «Лужниках», а сербам проиграли 0:5 и не решили турнирную задачу в Лиге Наций. Что толку теперь вспоминать, что дома одолели их 3:1? Хорватов вообще никогда не обыгрывали и вылетели от них в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.