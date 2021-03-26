Испания в матче с Грецией владела мячом более 80% игрового времени

Испания сыграла дома вничью с Грецией в рамках отбора на ЧМ-22.
Любопытно, что хозяева в этом поединке владели мячом более 80% игрового времени, но при таких показателях нанесли всего 2 удара в створ.
В следующем матче Испания сыграет против команды Грузии.
Это не плюс, а минус, что играя дома, владея 80% мячом, играют вничью...
2 удара в створ ворот, при владение мячом - 80%, что же они тогда делали с этим мячом?!
Не кажется ли, что проблема в тренере...
Это не плюс, а минус, что играя дома, владея 80% мячом, играют вничью...
2 удара в створ ворот, при владение мячом - 80%, что же они тогда делали с этим мячом?!
Не кажется ли, что проблема в тренере...