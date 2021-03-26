Испания в матче с Грецией владела мячом более 80% игрового времени

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26 марта 2021, 19:05

Испания сыграла дома вничью с Грецией в рамках отбора на ЧМ -22.

Любопытно, что хозяева в этом поединке владели мячом более 80% игрового времени, но при таких показателях нанесли всего 2 удара в створ.

В следующем матче Испания сыграет против команды Грузии.