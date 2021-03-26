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Испания в матче с Грецией владела мячом более 80% игрового времени

26 марта 2021, 19:05
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Испания сыграла дома вничью с Грецией в рамках отбора на ЧМ-22.

Любопытно, что хозяева в этом поединке владели мячом более 80% игрового времени, но при таких показателях нанесли всего 2 удара в створ.

В следующем матче Испания сыграет против команды Грузии.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
26 марта в 23:18
Это для тех, кто до сих пор думает, что Россия на ЧМ сотворила что-то гениальное. Та же самая картина. Беспонтовый перекат мяча поперёк поля от испанцев без серьёзной угрозы воротам соперника.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 22:40
Тики-таки привели и сборной Испании
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 марта в 20:27
С Россией на чемпионате мира было что-то похожее.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 марта в 20:04
Обычная история для испанцев
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 19:50
И что??? Проценты эти на табло не повесишь. да и забудут скоро про них , счет же долго будут помнить.
mihaluch
mihaluch
26 марта в 19:41
А во что испанцы играли?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 марта в 19:34
То есть время прошло с ЧМ, а как никчемный ватокат был с Иско тогда в качестве главного ватокатера, так и остался сейчас с другими исполнителями...
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 19:18
Греки заслужено взяли очко.
Q-J-G
Q-J-G
26 марта в 19:12
За владение мячом победы не присуждают...

Это не плюс, а минус, что играя дома, владея 80% мячом, играют вничью...
2 удара в створ ворот, при владение мячом - 80%, что же они тогда делали с этим мячом?!

Не кажется ли, что проблема в тренере...
STVA 1
STVA 1
26 марта в 19:11
Этакая нерадивая тики така.... Под неё нужно иметь исполнителей уровня Хави или Иньесты... Их нет... Получается владение мячом ради владения, а обостряющих передач, коими филигранно владели данные исполнители и последнего паса нет.
Вoлхв
Вoлхв
26 марта в 19:07
А толку то..... лучше меньше, да эффективнее....
Gahi
Gahi
26 марта в 19:07, ред.
Это не помогло Испании победить. И зачем такое владение мячом команде если это не даёт возможности выиграть, тем более у себя дома.
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