«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:18

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 30-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Лестер»

«Лестер», занимающий третье место в турнирной таблице АПЛ , набрал 10 очков в пяти прошлых турах чемпионата. В данной серии «лисы» оформили победы над «Астон Виллой» (2:1), «Брайтоном» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (5:0). Также команда сыграла вничью с «Бернли» (1:1) и проиграла дома «Арсеналу» (1:3).

В 14 домашних играх чемпионата «Лестер» потерпел шесть поражений (7 побед и 1 ничья). В этих играх «лисы» пропустили 19 голов, забив 25 мячей.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛ , набрав 71 зачетный пункт. «Горожане» опережают « МЮ » на 14 зачетных пунктов. Третье поражение в чемпионате команда Хосепа Гвардиолы потерпела в дерби Манчестера (0:2), которое прошло 3 марта.

После этой встречи «Сити» уверенно обыграл «Саутгемптон» (5:2) и «Фулхэм» (3:0). В 14 гостевых матчах АПЛ «горожане» проиграли только раз (10 побед и 3 ничьи), пропустив всего 8 голов.

Котировки БК Pinnacle

«Манчестер Сити» выиграл 17 из 18 прошлых матча в АПЛ

«Манчестер Сити» забивал минимум два гола в 8 из 10 предыдущих турах чемпионата

В 4 прошлых домашних матчах «Лестера» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. «Лестер» и «Манчестер Сити» результативно провели матчи прошлых туров. Также эта ставка сыграла в 3 из 5 предыдущих очных встречах команд.