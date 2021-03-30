«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 30-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити», который пройдет 3 апреля 2021 года.
«Лестер»
«Лестер», занимающий третье место в турнирной таблице АПЛ, набрал 10 очков в пяти прошлых турах чемпионата. В данной серии «лисы» оформили победы над «Астон Виллой» (2:1), «Брайтоном» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (5:0). Также команда сыграла вничью с «Бернли» (1:1) и проиграла дома «Арсеналу» (1:3).
В 14 домашних играх чемпионата «Лестер» потерпел шесть поражений (7 побед и 1 ничья). В этих играх «лисы» пропустили 19 голов, забив 25 мячей.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛ, набрав 71 зачетный пункт. «Горожане» опережают «МЮ» на 14 зачетных пунктов. Третье поражение в чемпионате команда Хосепа Гвардиолы потерпела в дерби Манчестера (0:2), которое прошло 3 марта.
После этой встречи «Сити» уверенно обыграл «Саутгемптон» (5:2) и «Фулхэм» (3:0). В 14 гостевых матчах АПЛ «горожане» проиграли только раз (10 побед и 3 ничьи), пропустив всего 8 голов.
Котировки БК Pinnacle
- «Манчестер Сити» выиграл 17 из 18 прошлых матча в АПЛ
- «Манчестер Сити» забивал минимум два гола в 8 из 10 предыдущих турах чемпионата
- В 4 прошлых домашних матчах «Лестера» сыграла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
Разместить ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. «Лестер» и «Манчестер Сити» результативно провели матчи прошлых туров. Также эта ставка сыграла в 3 из 5 предыдущих очных встречах команд.