Литва – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Литва — Италия, который состоится 31 марта 2021 года.
Литва
Сборная Литвы никогда не отличалась серьезными результатами и в этот раз эксперты не пророчат ей ничего хорошего. Команда не имеет больших звезд и явных лидеров в коллективе. На данный момент уже после двух туров, Италия и Швейцария четко обозначили другим сборным, кто серьезно претендует на первые два места в этой группе.
28 марта Литва сыграла только один матч квалификации на ЧМ-2022, в котором минимально уступила на выезде сборной Швейцарии (0:1).
Италия
Сборная Италии на данный момент одна из самых стабильных команд, которая показывает уверенный результат и лидирует в своей группе. Коллектив мало пропускает и в целом выглядит довольно слаженно и сплоченно. Матч с Литвой может стать хорошим продолжением пути на чемпионат мира, если итальянцы не допустят недооценки соперника.
25 марта сборная Италии обыграла Северную Македонию (2:0), а 28 числа на выезде с тем же счетом обыграли Болгарию (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Литва – 22
- Ничья – 9.5
- Победит Италия – 1.13
Статистика
- Литва проиграла три из последних четырех матчей
- Италия выиграла пять матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей Италии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на исход «обе забьют — нет» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Защитная линия сборной Италии слишком хороша, и литовцам будет очень тяжело создать большое количество моментов у ворот соперника. Вероятнее всего, сборная Италии выиграет матч без пропущенных голов.