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Литва – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Литва — Италия, который состоится 31 марта 2021 года.

Литва

Сборная Литвы никогда не отличалась серьезными результатами и в этот раз эксперты не пророчат ей ничего хорошего. Команда не имеет больших звезд и явных лидеров в коллективе. На данный момент уже после двух туров, Италия и Швейцария четко обозначили другим сборным, кто серьезно претендует на первые два места в этой группе.

28 марта Литва сыграла только один матч квалификации на ЧМ-2022, в котором минимально уступила на выезде сборной Швейцарии (0:1).

Италия

Сборная Италии на данный момент одна из самых стабильных команд, которая показывает уверенный результат и лидирует в своей группе. Коллектив мало пропускает и в целом выглядит довольно слаженно и сплоченно. Матч с Литвой может стать хорошим продолжением пути на чемпионат мира, если итальянцы не допустят недооценки соперника.

25 марта сборная Италии обыграла Северную Македонию (2:0), а 28 числа на выезде с тем же счетом обыграли Болгарию (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Литва – 22
  • Ничья – 9.5
  • Победит Италия – 1.13

Статистика

  • Литва проиграла три из последних четырех матчей
  • Италия выиграла пять матчей подряд во всех турнирах
  • Шесть из семи последних матчей Италии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Пять из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на исход «обе забьют — нет» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Защитная линия сборной Италии слишком хороша, и литовцам будет очень тяжело создать большое количество моментов у ворот соперника. Вероятнее всего, сборная Италии выиграет матч без пропущенных голов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является сборная Литва
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