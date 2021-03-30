Литва – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Литва — Италия, который состоится 31 марта 2021 года.

Литва

Сборная Литвы никогда не отличалась серьезными результатами и в этот раз эксперты не пророчат ей ничего хорошего. Команда не имеет больших звезд и явных лидеров в коллективе. На данный момент уже после двух туров, Италия и Швейцария четко обозначили другим сборным, кто серьезно претендует на первые два места в этой группе.

28 марта Литва сыграла только один матч квалификации на ЧМ -2022, в котором минимально уступила на выезде сборной Швейцарии (0:1).

Италия

Сборная Италии на данный момент одна из самых стабильных команд, которая показывает уверенный результат и лидирует в своей группе. Коллектив мало пропускает и в целом выглядит довольно слаженно и сплоченно. Матч с Литвой может стать хорошим продолжением пути на чемпионат мира, если итальянцы не допустят недооценки соперника.

25 марта сборная Италии обыграла Северную Македонию (2:0), а 28 числа на выезде с тем же счетом обыграли Болгарию (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Литва – 22

Ничья – 9.5

Победит Италия – 1.13

Статистика

Литва проиграла три из последних четырех матчей

Италия выиграла пять матчей подряд во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей Италии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на исход «обе забьют — нет» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Защитная линия сборной Италии слишком хороша, и литовцам будет очень тяжело создать большое количество моментов у ворот соперника. Вероятнее всего, сборная Италии выиграет матч без пропущенных голов.