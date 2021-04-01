Чорлука покидает «Локомотив». Клуб молчит — ревнует к конкурентам в РПЛ?

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вчера, 14:57

«Соккер.ру» реагирует на странное прощание с Чарли.

Чорлука объявил об уходе, а клуб молчит

Вчера Ведран отправил трогательное сообщение фанатам «Локомотива» и РПЛ :

Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти.

Традиционное слезовыжимательное сообщение из мира футбола. Трогательное, поскольку искреннее. Быстро пролетели 9 лет, «Чарли 14», как назвал себя Чорлука в послании фанатам, уходит. Но есть один странный момент, который пока мало кто отметил.

Ни на официальном сайте клуба, ни на страницах команды в социальных сетях на момент написания этих строк не было ни одного упоминания Ведрана Чорлуки и его решения. Уходит капитан команды, легенда клуба, чемпион России и трехкратный обладатель Кубка страны. Где реакция?

Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии в 2018 году. Он не отправился играть матчи отбора ЧМ -2022. И хотя многие знают, что новое руководство «Локомотива» уволило 23 сотрудника за фотографию, на котором креативные отделы позировали в футболках с фразой, что является их внутренним мемом, соцсети продолжают работу.

Новое руководство «Локомотива» вчера и сегодня показало свое отношение к легенде клуба? Хорошо начинают – во время мировой пандемии уволили 23 человека за фотографию, на которой вообще ничего криминального нет. Почти все тренеры и футболисты матерятся, как сапожники, полицейские или депутаты Госдумы, это не новость.

Одна из самых популярных групп последнего десятилетия в России – «Ленинград», где в текстах бывший ученик богословской школы и фанат «Зенита» Шнуров использует те же самые слова, что использовал Пушкин, Достоевский или Толстой. Новые боссы «Локомотива» начали свой путь с решения о массовом увольнении.

Показали отношение к простым работникам, а теперь забыли написать пару добрых слов о Чорлуке и поставить красивую картинку в его честь, чтобы фанаты поставили лайки.

Момент для расставания футболист принял верно

Надо смотреть на ситуацию с разных углов. Ругая новое руководство «Локомотива» за ошибки, которые роднят их с Кикнадзе – странно, что с Сёминым не прощались фотографией « РЖД Арены», не забываем и о второй стороне. С футбольной точки зрения Чорлука правильно сделал, что объявил об уходе в марте, ведь теперь у клуба и футболиста будет время честно искать трансферные решения.

Во-первых, агент игрока уже сообщил о вариантах в РПЛ . Есть клубы, готовые предложить 35-летнему ветерану годичный контракт. Во-вторых, возраст солидный, поэтому Чорлука логично не смог прийти к соглашению с новому «Локомотивом». Причина понятная – РЖД дает меньше денег, надо оптимизировать расходы, нужно подумать, с кем из ветеранов расстаться? Поэтому Чорлука уходит, а Игнатьев может уйти.

Вчера издание «РБ Бизнес» сообщило, что «Локомотив» по итогам 2020 года получил чистую прибыль в 604 млн рублей. Привет УЕФА с их премиальными от Лиги чемпионов, которые позволили от года к году улучшить показатель – с убытка в 116 млн в 2019-м до прибыли сейчас. Но причина именно в продаже Миранчука в «Аталанту» (1.34 млрд рублей) и в крутых премиальных УЕФА (2.43 млрд).

Отдавать около 3 млн евро зарплаты ветерану не хотят. Раньше ушли Сёмин, Жоау Мариу, Фарфан и Идову – экономили. Но в списке только Юрий Павлович по важности превосходит Чорлуку. Ведран в сезоне провел 17 матчей в основе в РПЛ и 5 – в Лиге чемпионов. Важнейший игрок, но ему уже 35 лет. Если не прощаться, то запоздают с поисками новой пары защитников, а это тонкая наладка. Не аналог внедрения в схему форварда, вроде Ибрагимовича.

Смородская сказала, что за Чарли отдали 500 тысяч

Это как армейские басни мужиков. Приключения со старением рассказчика обрастают деталями, которых раньше не было. Вот и Смородская, смахнув с щеки скупую менеджерскую слезу из-за ухода Чарли, заявила, что «Тоттенхэм» получил от «Локомотива» всего около 500 тысяч евро, поскольку якобы у Ведрана тогда заканчивался контракт.

Серьезно? Даниэл Леви не отпускает бесплатно даже уборщиков офиса «Тоттенхэма». В 2012 году сообщали, что «железнодорожники» отдали за Чорлуку 6-7 млн евро, и такая сумма больше похожа на правду. Футболист сборной Хорватии в 26 лет, пусть имея определенные проблемы со здоровьем, не может стоить копейки.

Леви не из тех, кто выдал бы за игрока почти 14 млн евро, отдал в аренду в «Байер», а потом подарил «Локомотиву». Хотя деньги Ведран отбил многократно, и выполнил обещание. Говорил, что уйдет, пока не станет чемпионом России, и слово сдержал. К хорвату нет вопросов, провел девять приличных сезонов.

Чарли умеет отдать хороший пас, с возрастом перестал вступать в борьбу часто, стал менее поворотливым. Но на втором этаже играет шикарно, любит выводить команду в атаку длинными передачами – лучший из игроков основы по этому параметру. Отлично понимает тактику, так что деньги и возраст – единственные причины для расставания.

«Локомотиву» не нравится усиливать конкурентов

Единственная внятная причина, почему «железнодорожники» намеренно игнорируют тему ухода Чорлуки – в ревности. Новые менеджеры рассказали боссам РЖД , что будут отличаться от Кикнадзе, а попрощаться нормально с капитаном не сумели. Потом исправят ошибку, получив претензии болельщиков, но уже прокололись.

Зато можно подумать, зачем Ведрана игнорируют? Одна внятная причина – хочет остаться в РПЛ . Чорлука может оказаться в «Динамо» (в Китай уехал Шуньич, Ордец не вице-чемпион мира, а Евгеньев — молодой), или в «Краснодаре» (Сорокин и Кайо, как знаете, не тянут на основу команды с серьезными амбициями).

Оба клуба могут себе позволить контракт свободного агента с зарплатой в 2-2.5 млн евро. Чорлука важен для «Локомотива» — линией защиты управляет именно хорват, а не Гильерме. Но есть Мурило и Пабло. Возможно, такую связку построит Николич в ближайшее время, ведь новичок из «Бордо» хорошо себя показал.

Но, раз попрощались с Райковичем, а российская молодежь пока не впечатляет сербского тренера, летом могут найти еще одного защитника. Одна из трансферных интриг на будущее, как и в случае с переходом свободного агента Чорлуки в другой клуб. Фанаты «Локомотива» проголосуют, чтобы он вернулся домой.

Вот только в РПЛ Ведрана приучили к большой зарплате. Настолько большой, что в прошлом году, продлевая контракт по схеме «1+1», якобы согласился на понижение на целых 1.5 млн евро (говорят, зарабатывал 4.5 млн евро). А теперь «Локомотив» и Чорлука идут разными путями.

Как показывают примеры Ивановича или Сесара Наваса, возрастной защитник может добиться успеха в РПЛ и после смены клуба. Так что пока с легендой «Локомотива» не прощаемся. Чорлука не стал рекордсменом по матчам среди легионеров – помним о белорусе Гуренко и игроке сборной Узбекистана Маминове.