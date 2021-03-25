Сборная России вернулась из Мальты в Сочи

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25 марта 2021, 08:22

Футболисты сборной России вернулись в Сочи из Мальты, где проходил матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2022 года (3:1). Об этом сообщает официальный твиттер национальной команды.

Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку.