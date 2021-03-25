Сборная России вернулась из Мальты в Сочи

Футболисты сборной России вернулись в Сочи из Мальты, где проходил матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2022 года (3:1). Об этом сообщает официальный твиттер национальной команды.
Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку.
Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку 👍🇷🇺 pic.twitter.com/rzYyNirpAE— Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2021
Дзюбе организуйте бабёночку, настоящую, живую, а то смотрит в телевизор и фантазирует бедолажка!
Дзюбе организуйте бабёночку, настоящую, живую, а то смотрит в телевизор и фантазирует бедолажка!
ВСЕМ ДОБРОГО УТРА И УДАЧИ!!!
ВСЕМ ДОБРОГО УТРА И УДАЧИ!!!