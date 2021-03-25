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Сборная России вернулась из Мальты в Сочи

25 марта 2021, 08:22
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футболисты сборной России вернулись в Сочи из Мальты, где проходил матч 1-го тура отбора к чемпионату мира 2022 года (3:1). Об этом сообщает официальный твиттер национальной команды.

Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку.

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Все комментарии
За РОСТОВ 161
За РОСТОВ 161
25 марта в 09:15
Сочи это горы, лыжи, короче приятного отдыха, Сборная.
Дзюбе организуйте бабёночку, настоящую, живую, а то смотрит в телевизор и фантазирует бедолажка!
ilyafrom
ilyafrom
25 марта в 08:51
Наверное, героями себя чувствуют
Ironigor
Ironigor
25 марта в 08:51, ред.
Футболисты сборной России вернулись на родину, после триумфальной победы над великой сборной Мальты !!! У трапа самолета её встречали с хлебом, солью высокопоставленные лица ,члены политбюро, а также болельщики приехавшие из дальних микрарайонов г.Сочи и Геленджика. Фейерверки, залпы орудий , песни и танцы устроили жители города, всю ночь играла музыка 🎶не умолкали там тамы. Праздники прокатились и в соседнем Лазаревском. Народ пил гуял и веселился !!! А на утро меня разбудил будильник ⏰. На работу друг пора !!!
ВСЕМ ДОБРОГО УТРА И УДАЧИ!!!
mihaluch
mihaluch
25 марта в 08:35
Быть в тонусе на матче со Словенией.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 08:24
Удачи со Словенией!
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